Sfruttano l’orrore di Bondi Beach per mettere a tacere sul genocidio di Israele

Personalmente, faccio fatica a digerire la valanga di ipocrisia di gruppi pro-Israele come il Community Security Trust e il suo direttore politico, Dave Rich, in seguito all’attacco di domenica a Bondi Beach.

I media istituzionali, d’altro canto, sembrano avere un appetito smisurato per gli sforzi degli apologeti di Israele volti a sfruttare la paura e il dolore genuini della comunità ebraica per promuovere un programma politico, concepito per mettere a tacere le critiche verso Israele per i suoi due anni di massacri e mutilazioni di bambini palestinesi a Gaza.

Come prevedibile, il Guardian, che si suppone sia un giornale liberale, ha nuovamente dato a Rich uno spazio di rilievo nelle sue pagine di commento, questa volta per trasformare l’attacco di Sydney in una richiesta di mettere a tacere l’opposizione al genocidio di Israele.

Ecco alcuni estratti dell’articolo di Rich in corsivo, seguiti dalle mie osservazioni. I suoi fin troppo evidenti doppi standard e i suoi palesi stratagemmi depistatori avrebbero dovuto squalificare questo articolo dalla pubblicazione. Ma i media britannici non ne hanno mai abbastanza di questo genere di sciocchezze.

Rich: “Il filmato girato con un cellulare di due uomini armati che prendono di mira con calma le famiglie che si godono la festa di Hanukkah è agghiacciante. Ci vuole un tipo speciale di disumanizzazione, un’ideologia di puro odio e ipocrisia per fare una cosa del genere.“

Se Rich è così turbato dai problemi di disumanizzazione, perché è rimasto così ostinatamente muto sulla lunga e agghiacciante disumanizzazione dei palestinesi da parte di Israele e dei suoi gruppi di pressione, inclusa la sua stessa organizzazione? Ricordate, i leader israeliani chiamavano i palestinesi “animali umani“.

Sono decenni di questo tipo di disumanizzazione che hanno gettato le basi per il genocidio di Israele. È proprio a causa di tale disumanizzazione che gli orrori trasmessi in diretta streaming degli ultimi due anni hanno avuto scarso impatto sull’opinione pubblica israeliana o sull’opinione pubblica dei sostenitori di Israele.

La verità è che Rich e i suoi colleghi lobbisti pro-Israele sono in balia di un’“ideologia di puro odio”, che sceglie di giustificare l’omicidio di massa di bambini palestinesi, fatti a pezzi e lasciati morire di fame per mesi e mesi proprio dallo Stato con cui si identifica.

Rich: “L’intera base della democrazia liberale occidentale, la fede in valori condivisi all’interno di una società diversificata, è messa a repentaglio da questi attacchi”.

No, non è l’attacco di Bondi Beach a mettere in pericolo la “democrazia liberale occidentale“. Questa è stata irrimediabilmente svuotata quando i leader occidentali hanno scelto di colludere attivamente nel genocidio israeliano e di sfidare le sentenze delle istituzioni giuridiche più rispettate al mondo, la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale.

La democrazia liberale occidentale è stata svuotata quando questi leader hanno scelto di schierarsi con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di dare priorità al suo programma di sterminio rispetto allo stato di diritto.

Rich: “Alcune persone reagiscono come se questo terrorismo fosse simile a un disastro naturale o a una tragedia imprevista: odio cieco senza causa né scopo, e quindi senza bisogno di spiegazioni più profonde. Ma il terrorismo non nasce dal nulla. È semplicemente l’espressione più violenta e letale di un insieme di atteggiamenti e convinzioni molto più diffuse di quelle condivise solo da chi impugna una pistola o un coltello“.

Quanto è vero! Il terrorismo non si verifica nel vuoto. Piuttosto, è l’arma dei deboli e si alimenta di un odio latente che deriva dall’abuso subito dalla propria comunità e da una parallela, soffocante sensazione di impotenza nel fermarlo. Questo non giustifica l’attacco di Bondi Beach, ma ci fornisce la “spiegazione più profonda” che Rich afferma di cercare.

Ma ancor prima di continuare a leggere, sappiamo dove vuole arrivare.

Rich: “Quando si parla di terrore antisemita, le idee che alcuni usano come giustificazione per un omicidio vengono rese popolari e normalizzate attraverso il linguaggio di gran parte del movimento anti-israeliano che ha marciato su e giù per le strade delle nostre città e nei campus universitari negli ultimi due anni“.

E infatti, eccolo lì. Gli “antisemiti”, secondo Rich e il resto della lobby filo-israeliana, sono famiglie britanniche che marciano nelle loro città per protestare contro un genocidio in cui il governo britannico è attivamente complice. Sono loro i “criminali”, non la macchina genocida di Israele.

Rich vuole farvi credere che gli “antisemiti” sono coloro che sono indignati nel vedere Israele massacrare bambini giorno dopo giorno per più di due anni; coloro che sono indignati nel vedere Israele bombardare gli ospedali necessari per curare quei bambini; coloro che sono indignati nel sentire Israele e i suoi sostenitori negare ciò che abbiamo visto accadere con i nostri occhi; e coloro che sono indignati perché i nostri governi non solo non sono riusciti a fermare questo spettacolo dell’orrore, ma hanno attivamente demonizzato le loro stesse popolazioni per aver evidenziato la loro complicità in questi crimini.

Rich: “Dopo che il rapper Bobby Vylan, metà del gruppo Bob Vylan, ha cantato ‘Morte, morte all’IDF’ durante un set al festival di Glastonbury a giugno, il grido di battaglia è diventato il grido di battaglia dei manifestanti anti-israeliani di tutto il mondo. Bob Vylan è stato invitato al parlamento irlandese e Bobby Vylan è stato invitato al podcast di Louis Theroux. Lungi dall’essere un appello alla morte che ha messo il rapper al bando, lo ha reso una celebrità.“

Ci vuole una sfacciataggine straordinaria per sfruttare il sangue versato a Sydney per appellarsi in modo speciale a un esercito israeliano che è riconosciuto da tutti i principali gruppi per i diritti umani, dalle Nazioni Unite, dall’Associazione internazionale degli studiosi del genocidio e dalla Corte penale internazionale per aver commesso sistematicamente crimini contro l’umanità a Gaza negli ultimi due anni.

Se Dave Rich e il Community Security Trust sono davvero così preoccupati per i pericoli che corrono gli ebrei a causa dei numerosi crimini documentati e impuniti commessi dall’esercito israeliano, allora forse dovrebbe dedicare un po’ di tempo a prendere le distanze da lui e dalla sua organizzazione da quell’esercito, invece di negarne la criminalità in ogni occasione.

Rich: “C’è un collegamento tra questo appello alla morte in nome dei diritti dei palestinesi e le persone che infliggono morte effettiva apparentemente in nome della stessa causa? Non appena ci si pone la domanda, la risposta sembra ovvia.“

Entrambe le parti possono giocare a questo gioco. Esiste un collegamento tra l’adesione alle richieste di genocidio in nome della supremazia ebraica e i soldati israeliani che infliggono morte effettiva in nome di quella causa? Ricordate che il capo dell’esercito israeliano ha dichiarato che avrebbe negato alla popolazione di Gaza cibo, acqua e carburante, presumibilmente per “autodifesa”, ed è esattamente ciò che Israele ha fatto. Ricordate che Netanyahu stesso ha descritto la popolazione di Gaza come “Amalek“, un popolo condannato al genocidio da dio, e il genocidio è esattamente ciò che Israele ha fatto.

In effetti, non appena ci si pone la domanda, la risposta sembra ovvia. Ma nel caso di Gaza, il bilancio delle vittime è migliaia di volte superiore a quello inflitto da due uomini armati e deviati a Sydney.

Rich: “La devastazione a Gaza è reale e molte persone coinvolte nell’attivismo pro-palestinese non sostengono la violenza antisemita contro gli ebrei, né in Gran Bretagna né in Australia. Ma che ci piaccia o no, sembra che questo movimento abbia generato e sostenuto una cultura politica in cui la violenza è sia concepibile che messa in atto“.

Anche se fosse vero, non sarebbe paragonabile alla cultura politica generata da Rich e dai suoi lobbisti filo-israeliani. Quella cultura politica non solo ha reso concepibile la violenza contro i palestinesi, ma l’ha resa una realtà quotidiana per loro, decennio dopo decennio. Sono anni di lavoro dedicato della lobby israeliana che hanno garantito che l’omicidio di massa dei palestinesi fosse considerato dai governi, dai media e da parte della comunità ebraica come del tutto legittimo.

Rich: “Questa è ormai un’emergenza globale di antisemitismo, ed è la conseguenza di due anni trascorsi a chiudere un occhio, a prendere la strada più facile e a ignorare gli avvertimenti. Non ci si illuda: oltre al dolore e alla sfida, gli ebrei sono arrabbiati. E hanno tutto il diritto di esserlo“.

No, questa non è l’emergenza globale. La vera emergenza è un razzismo anti-palestinese dilagante che ha completamente normalizzato il genocidio e ha ricevuto sostegno istituzionale in tutto l’Occidente. È il razzismo anti-palestinese, non l'”antisemitismo”, la conseguenza di “due anni passati a chiudere un occhio, a prendere la strada più facile e a ignorare gli avvertimenti“.

Non ci si illuda: insieme al dolore e alla sfida, le persone con una coscienza sono arrabbiate per il genocidio durato due anni e sostenuto dai nostri governi. E hanno tutto il diritto di esserlo.

* https://jonathancook.substack.com/…/the-lobby-is…

19 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO