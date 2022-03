Vittime civili nelle guerre. Un inaccettabile doppio standard

La Russia non è una superpotenza, il suo esercito non è la grande forza che viene calcolata dai suoi nemici. I suoi leader non sono abbastanza forti da seminare paura, ansia e terrore nei loro avversari.

Non è forte se la paragoniamo alle prestazioni del colonizzatore israeliano, le sue conquiste e i suoi programmi di espansione.

Dall’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022, fino ad oggi, secondo i dati e le statistiche delle Nazioni Unite, sono stati uccisi 847 civili ucraini e 1.400 civili sono stati feriti.

La perdita di ucraini agli occhi dei loro cari e degli amici è dolorosa, e sicuramente tutto il popolo ucraino merita ogni bene e stabilità possibile. Siamo profondamente addolorati per tutto quanto sta succedendo, e siamo solidali con loro, ma confrontando le loro perdite con le vittime del popolo palestinese, i numeri risultano modesti, molto più modesti rispetto ai numeri e alle azioni del colonizzatore israeliano, alla sua capacità di uccidere, di distruggere e di sabotare.

Ecco i numeri che lo confermano.

In primo luogo, alla fine del 2008, il colonizzatore israeliano ha lanciato una guerra contro la Striscia di Gaza, che ha chiamato “Piombo fuso”. È durata 21 giorni, con un attacco di 80 aerei da guerra, uccidendo 200 palestinesi, la maggior parte dei quali poliziotti. Durante questo attacco le forze del colonizzatore hanno usato bombe al fosforo bianco e all’uranio impoverito, i cui effetti sono stati verificati sui corpi di alcuni dei morti. Dopo 21 giorni, Israele ha completamente demolito 4.100 case palestinesi e in parte 17.000 case, uccidendo 1.436 palestinesi, inclusi 410 bambini, 104 donne e 100 anziani, e ferendo 5.400 palestinesi, metà dei quali sono bambini. Rispetto allo stesso periodo di tempo, venti giorni, l’invasione russa ha ucciso 847 ucraini e ne ha feriti 1.400, mentre le forze del colonizzatore israeliano hanno ucciso 1.436 e ferito 5.400 palestinesi.

Quindi la domanda è: chi è il migliore? Chi è il più violento di loro? Chi è in grado di uccidere meglio i suoi nemici??. La Russia o il colonizzatore israeliano??.

In secondo luogo, il 14/11/2012, le forze coloniali hanno lanciato una guerra nella Striscia di Gaza, durata 8 giorni, durante la quale sono stati uccisi 164 martiri, tra cui 42 bambini, 12 donne e 15 anziani, e 1222 civili palestinesi sono rimasti feriti, di cui 431 bambini, 207 donne e 18 anziani.

In terzo luogo, il 7/7/2014, le forze coloniali hanno lanciato la loro terza guerra sulla Striscia di Gaza, che hanno chiamato “Protective Edge”, ed è durata 51 giorni, terminando il 26 agosto 2014. Ha ucciso 2.322 palestinesi, inclusi 578 bambini, 489 donne e 102 anziani, e ne ha feriti 10.870, secondo i dati del Ministero della Salute palestinese. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), il numero di unità abitative palestinesi che sono state completamente distrutte dagli israeliani ha raggiunto le 12.000, mentre il numero di quelle parzialmente distrutte ha raggiunto le 160.000, di cui 6.600 inabitabili. Secondo una dichiarazione rilasciata nel 2015 dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari – ADDC, si indicava che “circa 60.000 palestinesi sfollati dalla guerra del 2014 sono ancora senza casa”.

In quarto luogo, a seguito degli scontri di massa, tra palestinesi e forze di occupazione, avvenuti in solidarietà con ciò che stava accadendo a Gerusalemme alla moschea di Al-Aqsa e a Sheikh Jarrah, a maggio 2021 c’è stato un bombardamento aereo delle forze coloniali della Striscia di Gaza, che ha portato all’uccisione di 243 palestinesi, inclusi 16 bambini, e al ferimento di oltre 1.900. Il colonizzatore israeliano non teme le istituzioni internazionali, non rispetta le decisioni emesse dalle istituzioni per i diritti umani, non teme nessuno, è al di sopra della legge, al di sopra della responsabilità, ed è protetto dagli americani e dagli europei.

*Scrittore e opinionista giordano, da Al Dustur 21 marzo 2022

(Traduzione: Bassam Saleh)

