Open-Mentana, i controllori italiani della visibilità su Facebook

C’è una riga nella pagina “Chi Siamo” di Open, il sito di informazione fondato da Enrico Mentana, che la maggior parte dei lettori in genere supera senza fermarsi.

“Dal 2021,” si legge, “riceviamo un contributo da parte di Facebook all’interno del Third-Party Fact-checking Program della nostra sezione Open Fact-checking.“

La frase è burocratica. Il potere che descrive non lo è.

Quando i fact-checker di Open valutano un post su Facebook o Instagram come “Falso,” “Alterato,” o “Contesto mancante,” l’algoritmo di Meta non si limita ad aggiungere un’etichetta. Riduce drasticamente la distribuzione del post su ogni piattaforma Meta nel mercato italiano.

Il contenuto resta, tecnicamente, online. Ma il numero di persone che lo vedono crolla a una frazione di quello che altrimenti sarebbe.

Per i contenuti valutati “Falso” o “Alterato,” il Transparency Center di Meta stesso descrive la riduzione come “drastica.” Il post viene anche escluso dai suggerimenti, bloccato dalla pubblicità, e innesca penalizzazioni per la pagina o l’account che lo ha condiviso.

Open è una delle due sole organizzazioni certificate per svolgere questa funzione per Meta in Italia. L’altra è Facta (già Pagella Politica).

Tra le due, controllano quali post su Gaza, su Israele, sulla guerra, sull’occupazione (e altro, ovviamente) raggiungono il pubblico italiano sulle piattaforme social più utilizzate del paese, e quali vengono algoritmicamente sepolti.

La domanda non è se Open svolga questa funzione con competenza. La domanda è se un’organizzazione il cui fondatore e direttore editoriale ha posizioni pro-Israele documentate, pubbliche e costanti, possa svolgerla senza bias strutturale.

E se la relazione finanziaria tra Open e Meta, il cui importo non è mai stato reso pubblico, crei incentivi che rendono quel bias non un rischio, ma una caratteristica identitaria.

L’uomo

Enrico Mentana è uno dei volti più riconoscibili del giornalismo italiano. Direttore del TG di La7, il telegiornale della rete di Urbano Cairo, dal 2010. Ex direttore del TG5 sul Canale 5 di Berlusconi. Fondatore di Open nel dicembre 2018, concepito come “impresa sociale” per impiegare giovani giornalisti nel digitale (o, almeno, questo è quello che ha dichiarato Mentana).

La sua voce su Wikipedia nota, nel registro neutro dell’enciclopedia, che è “figlio primogenito di Franco Mentana, noto corrispondente della Gazzetta dello Sport, e di Lella, di origini ebraiche. È stato battezzato cattolico, sebbene mostrerà sempre grande vicinanza al popolo ebraico.“

La posizione di Mentana su Israele non è una questione di interpretazione: è una questione di documentazione.

Nell’ottobre 2024 Contropiano, analizzando lo speciale di Mentana su TG La7 per il primo anniversario del 7 ottobre, intitolato “L’orrore di un anno“, ha documentato quella che hanno definito una strategia editoriale sistematica: tre quarti d’ora di immagini del 7 ottobre quasi senza mai menzionare l’assedio, la distruzione, o i bambini palestinesi uccisi nella campagna successiva.

Gli analisti hanno argomentato che Mentana utilizza una tecnica in cui le dichiarazioni verbali offrono critiche nominali a ogni tipo di violenza, mentre il contenuto visivo umanizza esclusivamente le vittime israeliane. Le parole dicono una cosa, le immagini un’altra. Il pubblico ricorda, ovviamente, le immagini.

Nel maggio 2025, Il Fatto Quotidiano lo ha detto in modo piuttosto diretto: “Mentana non è mai stato ambiguo sulla Palestina: è sempre stato apertamente sionista.“

Nel marzo 2025, la giornalista Paola Caridi ha documentato come il TG La7 di Mentana si riferisse ai coloni israeliani in Cisgiordania come “settlers” che “conducono una vita di frontiera“, sanificando il più grande sistema organizzato di furto di terra nel mondo contemporaneo presentandolo come una scelta di stile di vita.

Niente di tutto questo è insolito per i media mainstream italiani.

Ciò che è insolito è che l’uomo che fa questa (dis)informazione controlla anche un’operazione di fact-checking con il potere di sopprimere algoritmicamente contenuti su Facebook e Instagram, le piattaforme dove la maggior parte degli italiani legge le notizie.

La struttura

Open è pubblicato da G.O.L. Impresa Sociale S.r.l. (Giornale On Line), con sede a Milano. Mentana detiene il 99% del capitale. Il restante 1% appartiene a Giampiero Falasca, partner di DLA Piper, lo studio legale internazionale, che ha fornito servizi legali pro bono (o meglio, pro 1%) al lancio.

L’investimento iniziale è stato modesto: Mentana ha messo 250.000 euro di tasca propria. La pubblicità è stata gestita fin dal lancio da Cairo Pubblicità, il braccio pubblicitario di Urbano Cairo, che possiede La7 (dove Mentana dirige il TG) ed è azionista di maggioranza di RCS MediaGroup, editore del Corriere della Sera. La Fondazione Cariplo ha contribuito con un importo non dichiarato tra il 2019 e il 2020.

Nel 2022, l’operazione Open generava 2,2 milioni di euro di ricavi annui, impiegava tra 20 e 49 persone, con costi del personale di circa un milione di euro. L’utile netto dichiarato era di 150.000 euro.

La struttura di “impresa sociale” significa che gli utili non possono essere ridistribuiti, ma vanno reinvestiti. Ma l’operazione non è benefica: è – e rimane – una società media commerciale, con una porzione significativa dei suoi ricavi che proviene da un singolo cliente: Meta.

L’importo esatto che Meta paga a Open non è mai stato reso pubblico. A livello globale, il Third-Party Fact-Checking Program di Meta finanziava nel 2023 oltre 90 organizzazioni in più di 60 lingue, spendendo ciò che Bill Adair, co-fondatore dell’International Fact-Checking Network, ha descritto come “milioni di dollari.”

NPR ha riportato che i singoli contratti sono talmente sostanziosi da aver suscitato preoccupazioni sulla dipendenza in diverse organizzazioni.

La dichiarazione di Open riconosce il pagamento di Meta, ma non fornisce alcuna cifra.

Non è un dettaglio, perché la dipendenza finanziaria crea un incentivo strutturale. Open ha bisogno dei soldi di Meta. Meta ha bisogno dei fact-check di Open per dimostrare ai regolatori europei, in particolare sotto il Digital Services Act dell’UE, che prende la disinformazione sul serio. La relazione è simbiotica, e la simbiosi modella cosa viene verificato e come.

Il conflitto

C’è una definizione per ciò che accade quando la stessa persona, politicamente molto schierata, contemporaneamente dirige un importante telegiornale nazionale e controlla un’operazione di fact-checking con potere di enforcement sulle piattaforme social dominanti del paese.

Nella maggior parte dei quadri regolamentari, la definizione sarebbe “conflitto di interessi.” In Italia, si chiama Open, di Enrico Mentana.

Mentana dirige il TG La7, di proprietà di Urbano Cairo. Cairo Pubblicità vende la pubblicità di Open. Cairo controlla anche RCS, l’editore del Corriere della Sera. Un singolo impero mediatico fornisce la piattaforma editoriale (La7), i ricavi pubblicitari (Cairo Pubblicità) e l’infrastruttura di fact-checking (Open) che determina quali contenuti raggiungono il pubblico italiano sulle piattaforme Meta e quali no.

Lo stesso uomo siede al centro di tutti e tre.

Il team di fact-checking di Open lavora sotto la direzione editoriale di Mentana.

Quando valutano un post su Gaza come “Contesto mancante” o “Parzialmente falso”, la decisione porta il peso dell’algoritmo di Meta: soppressione della distribuzione a milioni di utenti italiani.

Questo non è un editoriale che i lettori possono scegliere di ignorare. È un intervento a livello infrastrutturale che opera sui contenuti ben prima che gli utenti li possano vedere.

David Puente, il principale fact-checker di Open, ha dichiarato a MasterX nel febbraio 2025 di ricevere critiche da entrambe le parti: “I filo-israeliani mi chiamano filo-palestinese o addirittura filo-Hamas, i filo-palestinesi mi chiamano ebreo e sionista.” Questo è il framing standard del fact-checker che rivendica obiettività attraverso l’equidistanza.

Ma l’equidistanza non è neutralità, soprattutto quando un lato sta conducendo un’operazione militare che la Corte Internazionale di Giustizia ha giudicato plausibilmente genocidaria, e l’altro è la popolazione civile che viene uccisa, in massima parte donne e bambini.

L’equidistanza tra l’atrocità documentata e la sua negazione non è una metodologia. È una posizione politica.

La posizione strutturale del direttore editoriale, le cui opinioni su Israele sono pubblicamente documentate come costantemente pro-Israele, modella la cultura organizzativa in cui quelle decisioni di fact-checking vengono prese.

Non deve essere una direttiva. Non deve essere scritta in un memorandum. Deve solo essere l’orientamento compreso dell’istituzione, l’aria che la redazione respira.

È così che funziona l’influenza editoriale in ogni organizzazione mediatica del mondo e non c’è ragione di supporre che Open ne sia esente.

Il bias della piattaforma

Il conflitto strutturale si approfondisce quando si esamina ciò che le piattaforme Meta fanno con i contenuti su Israele-Palestina, indipendentemente da qualsiasi fact-checking.

Nel maggio 2024, l’Adversarial Threat Report di Meta ha riconosciuto la rimozione di 510 account Facebook e 32 account Instagram collegati a STOIC: un’operazione di influenza contrattata dal governo israeliano, che conduceva campagne coordinate rivolte al pubblico negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

L’operazione promuoveva contenuti pro-Israele e anti-palestinesi, usando account falsi e personaggi generati dall’IA.

Molteplici ricercatori e organizzazioni, tra cui Human Rights Watch, 7amleh (il Centro Arabo per l’Avanzamento dei Social Media) e i ricercatori di The Markup, hanno documentato la soppressione algoritmica di contenuti palestinesi sulle piattaforme Meta.

Giornalisti, attivisti e utenti comuni palestinesi hanno segnalato shadowbanning, rimozione di contenuti e restrizioni degli account a tassi di gran lunga superiori a quelli applicati a contenuti israeliani comparabili. La revisione interna di Instagram, nel 2021, ha scoperto che un cambiamento tecnico aveva “accidentalmente” soppresso contenuti sulle proteste di Sheikh Jarrah e che l'”incidente” si allineava con un pattern.

Open è il contractor pagato da Meta per la moderazione dei contenuti in Italia.

Opera all’interno di un ecosistema di piattaforma che ha un bias documentato contro le voci palestinesi.

I giudizi individuali dei fact-checker non esistono nel vuoto. Esistono all’interno di un sistema i cui default sono chiaramente orientati. Quando il fact-checker condivide l’inclinazione, quando le posizioni pubbliche del direttore editoriale si allineano con il bias documentato della piattaforma, il sistema non corregge l’errore. Lo amplifica.

Cosa ha cambiato il gennaio 2025 — e cosa no

Nel gennaio 2025, Mark Zuckerberg ha annunciato che Meta avrebbe terminato il suo Third-Party Fact-Checking Program negli Stati Uniti, sostituendolo con un sistema crowdsourced di “Community Notes” modellato su quello usato da X di Elon Musk.

L’annuncio è stato ampiamente raccontato come una capitolazione alla pressione politica della nuova amministrazione Trump.

Ciò che è stato meno raccontato è stato l’ambito geografico. La dichiarazione di Meta è stata precisa: il cambiamento si applicava solo agli Stati Uniti. “Fino a quando le Community Notes non saranno lanciate in altri paesi, il programma di fact-checking di terze parti rimarrà attivo.”

Ad oggi (febbraio 2026), le Community Notes non sono state lanciate in Italia, quindi Open continua a operare come fact-checker certificato di Meta per il mercato italiano.

Il meccanismo di enforcement algoritmico, la soppressione della distribuzione per i contenuti valutati falsi o fuorvianti, resta pienamente attivo.

Negli Stati Uniti, la funzione di gatekeeping è stata rimossa dalla destra sotto pressione politica. In Italia, persiste.

Il potere che Open esercita su ciò che gli utenti italiani di Facebook e Instagram vedono su Gaza non è terminato nel gennaio 2025. Continua ogni giorno.

Lo scudo dell’impresa sociale

La forma giuridica di Open, impresa sociale, merita attenzione non per ciò che significa, ma per ciò che segnala.

La designazione di “impresa sociale” ha una certa aura di no-profit nel diritto societario italiano. Suggerisce interesse pubblico, missione civica, giornalismo come servizio.

La forma proibisce la distribuzione degli utili, il che sembra confermare il framing altruistico.

Ma la designazione non impedisce all’impresa di ricevere pagamenti commerciali sostanziosi da una delle più potenti corporation tecnologiche del mondo.

Non impedisce all’impresa di funzionare come contractor di moderazione dei contenuti, le cui decisioni editoriali portano a un enforcement algoritmico. Non impedisce al fondatore dell’impresa di dirigere un telegiornale su una rete posseduta dall’uomo che vende anche la pubblicità della sua impresa.

La forma di impresa sociale non è una garanzia di indipendenza. È una struttura giuridica che fornisce benefici fiscali e posizionamento reputazionale, permettendo le stesse relazioni commerciali (e le stesse dipendenze strutturali) che operano in qualsiasi società mediatica.

La missione sociale è verificabile: Open impiega, di fatto, giovani giornalisti. La domanda è se la missione si estenda alla funzione editoriale che dà all’impresa il suo potere (il fact-checking) o se quella funzione serva un diverso insieme di interessi che l’etichetta di impresa sociale oscura.

Ciò che non è noto

Ciò che è ben documentato è il posizionamento editoriale costantemente pro-Israele di Mentana, attestato da molteplici fonti mediatiche italiane, lungo ormai più di un decennio.

La relazione finanziaria di Open con Meta, dichiarata sul suo stesso sito. Il conflitto strutturale tra advocacy editoriale e neutralità del fact-checking. Il bias documentato di Meta contro i contenuti palestinesi sulle proprie piattaforme. La continuazione del programma di fact-checking in Italia dopo la sua terminazione negli Stati Uniti.

Ciò che non è documentato è l’importo esatto che Meta paga a Open fin dal 2021.

Se qualsiasi ente governativo israeliano, organizzazione pro-Israele, o fondo legato all’hasbara, abbia qualsiasi relazione finanziaria o istituzionale con Open, il suo staff, o le sue operazioni editoriali.

Se Mentana abbia mai ricevuto comunicazioni dirette da organizzazioni diplomatiche o di advocacy israeliane riguardo alla copertura di Open.

Sia ben chiaro: non c’è evidenza di finanziamento israeliano diretto a Open. A differenza de Il Riformista, che pubblica un conto corrente, diffonde contenuti di JNS, e ospita esponenti di think tank del governo israeliano, Open non mostra alcuna impronta istituzionale israeliana visibile.

Il caso non è di finanziamento occulto o coordinamento formale. È di allineamento strutturale: un fact-checker il cui orientamento editoriale, la cui dipendenza dalla piattaforma, e il cui potere algoritmico si combinano per creare un sistema in cui la soppressione di contenuti pro-palestinesi non è uno scandalo, come dovrebbe essere, ma un’impostazione di base.

Questa è una forma di controllo narrativo ben più sottile e potenzialmente molto più importante di qualsiasi campagna dichiarata di advocacy.

Il Riformista ti dice chiaro e tondo cosa è: il braccio dell’Hasbara in Italia. Open ti dice cosa non è, ma esercita un potere che Il Riformista può solo invidiare.

Il problema del gatekeeping

Quando l’IDMO, l’Osservatorio Italiano dei Media Digitali, ha pubblicato il suo rapporto dell’ottobre 2025, ha rilevato che Israele-Palestina era il singolo tema più frequente nelle verifiche sulla disinformazione in Italia, rappresentando il 24,3% di tutta l’attività di debunking. Open ha contribuito a una porzione molto significativa di quelle verifiche.

La statistica invita a fare due letture.

La prima è che la disinformazione sul conflitto è genuinamente dilagante, e che quindi i fact-checker stanno svolgendo un lavoro comunque utile e necessario. C’è disinformazione su ogni aspetto del conflitto, e correggerla serve l’interesse pubblico.

La seconda lettura è meno confortevole.

Quando un quarto di tutta l’attività di fact-checking in un paese è diretta a un singolo tema geopolitico, uno su cui il direttore editoriale di una delle principali organizzazioni di fact-checking ha posizioni politiche pubbliche e ben documentate, la concentrazione stessa diventa la domanda. Chi decide quali affermazioni su Gaza vengono verificate?

Chi decide cosa è un “contesto mancante”?

Quando un post documenta la distruzione di un ospedale da parte dell’IDF e viene etichettato come “contesto mancante” perché non menziona i tunnel di Hamas, è fact-checking o è framing?

Quando un post condivide le cifre delle vittime dal Ministero della Salute di Gaza e viene etichettato come “necessita contesto aggiuntivo” perché la fonte è Hamas, è accuratezza o delegittimazione?

Queste non sono domande ipotetiche. Sono le decisioni quotidiane che determinano cosa milioni di utenti italiani possono vedere sui loro schermi. E sono prese da un’organizzazione il cui direttore editoriale non è mai stato ambiguo su dove si colloca.

Il potere di decidere cosa è vero non è la stessa cosa del potere di decidere cosa è visibile. Open ha entrambi.

Nell’ecosistema informativo italiano, la distanza tra fact-checking e controllo narrativo, di fatto, è inesistente.

