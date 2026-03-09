L’ideologia del potere nel caso Epstein

Ogni epoca storica elabora le forme attraverso cui diventa pensabile ciò che accade al proprio interno: la coscienza prende forma nei rapporti sociali entro cui si sviluppa, condividendone l’orizzonte di possibilità, e gli eventi diventano riconoscibili nelle strutture simboliche rese disponibili dall’ordine esistente.

Il caso Epstein si inscrive in questa oggettivazione: un evento del presente che, osservato nella durata, rivela il funzionamento ordinario dei dispositivi attraverso cui il potere si mantiene nel capitalismo giunto alla propria maturità imperiale. Le narrazioni accumulate attorno a questa figura descrivono comportamenti, immaginari e linguaggi delle classi dominanti globali, registrando la superficie attraverso cui il sistema diventa intelligibile a se stesso.

L’ideologia opera in questo spazio come principio di organizzazione dell’esperienza, traducendo rapporti sociali in forme narrative e rendendo abitabile una realtà che eccede continuamente la capacità individuale di comprensione.

Il soggetto in questione finisce così per incarnare la funzione relazionale di un meccanismo: la gestione della vulnerabilità personale entra stabilmente nelle tecniche di governo e il ricatto assume la forma di un dispositivo ordinario di regolazione tra gruppi dominanti. Sfera privata, intimità e relazioni di dipendenza appartengono alla stessa trama entro cui si mantiene la continuità del comando, nella quale il corpo umano viene progressivamente inscritto come un luogo di esposizione e memoria.

In questo spazio, l’intimità violata, l’abuso, la pedofilia e l’omicidio si inscrivono nei circuiti del capitale, mentre il segreto e la compromissione attraversano le relazioni di potere rivelandosi essere le condizioni ordinarie del loro esercizio. Il comitato d’affari della borghesia opera nelle pratiche quotidiane che sostengono il funzionamento dei centri decisionali e delle strutture organizzative, persistendo senza bisogno di manifestazioni spettacolari.

La traiettoria storica che collega Robert Maxwell alla rete successivamente consolidata attorno al finanziere criminale rende percepibile una forma già inscritta nello sviluppo del capitalismo avanzato, in cui informazione, tecnologia e intelligence partecipano alla stessa dinamica di accumulazione, mentre circolazione dei dati, capacità di sorveglianza e produzione di conoscenza si intrecciano come dimensioni operative del potere geopolitico.

In questo passaggio storico, la gestione biopolitica si integra pienamente nell’economia globale: l’esposizione personale apre campi di interdipendenza che attraversano istituzioni, mercati e apparati militari. Il capitale agisce come soggettività impersonale, orientando processi sociali attraverso dispositivi privi di centro visibile. Lo Stato partecipa allo stesso movimento come sua articolazione interna, contribuendo alla continuità delle condizioni che ne rendono possibile il dispiegarsi.

Le grandi concentrazioni di ricchezza che hanno sostenuto l’operatività di Epstein rendono percepibile una forma contemporanea dell’imperialismo, caratterizzata dall’intreccio tra infrastrutture operative, concentrazione del potere sociale e direzione strategica delle classi dirigenti. Accumulazione e governance appartengono a uno stesso movimento storico entro cui le pratiche sociali trovano progressivamente collocazione.

Gli immaginari culturali delle classi dirigenti emergono come linguaggi attraverso cui il sistema interpreta la propria espansione. L’ideologia conferisce coerenza simbolica ai rapporti esistenti e ne naturalizza la continuità. Anche la coscienza critica si iscrive in questo processo, ampliando la conoscenza del sistema mentre ne attraversa le stesse condizioni di possibilità.

Il discorso pubblico partecipa a tale dinamica come spazio di regolazione del pensabile: le categorie morali orientano l’attenzione e delimitano il campo entro cui l’analisi prende forma senza alterare l’equilibrio complessivo. La comprensione cresce insieme alla capacità del sistema di includerla nel proprio funzionamento.

Qui si rende percepibile una modalità ormai stabilizzata di funzionamento storico. Infrastrutture operative invisibili, archivi di dipendenza e continuità organizzative compongono una stessa architettura. Il controllo prende forma attraverso relazioni permanenti che attraversano il tempo senza esporsi, mentre la stabilità si inscrive nella capacità del capitale di assorbire crisi, scandali e rivelazioni all’interno del proprio movimento storico.

Vicende come quella di Epstein emergono come momenti di visibilità delle strutture che sostengono il presente. Informazioni accumulate, archivi informali del potere e connessioni persistono entro un ordine operativo stabilizzato, sostenute da una continuità che ne assicura la permanenza. La conoscenza del sistema si estende insieme alla capacità delle sue strutture di includere anche ciò che le espone.

Le inchieste rendono percepibile una modalità storicamente sedimentata di coordinamento tra concentrazioni di potere e gestione strategica delle classi dirigenti. Documenti, testimonianze e rivelazioni entrano nello spazio pubblico inscrivendosi nei rapporti esistenti senza modificarne l’equilibrio complessivo.

La storia, dunque, prosegue nella durata dei rapporti sociali esistenti, e il potere assume consistenza nella trama di dipendenze, protezioni e intermediazioni che ne garantiscono la continuità. Comprendere l’intreccio storico di queste vicende significa riconoscere una forma del dominio contemporaneo: una continuità capace di rendere visibile la propria esposizione mentre il processo storico si dispiega secondo direzioni già inscritte nelle condizioni della sua esistenza.

* da Facebook

9 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO