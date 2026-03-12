Da Caracas a Teheran. Il vecchio modello di potere Usa sta fallendo

Storicamente, gli Stati Uniti hanno dimostrato la loro potenza attraverso interventi in Stati più piccoli prima di lanciare guerre strategiche più ampie.

L’invasione di Panama ha preceduto la Guerra del Golfo, contribuendo a stabilire un modello di proiezione di potenza americana.

I recenti eventi che collegano Venezuela e Iran suggeriscono che Washington potrebbe tentare una sequenza geopolitica simile.

A differenza dell’Iraq degli anni ’90, l’Iran è militarmente più forte, internamente coeso e connesso a livello regionale.

L’ascesa di Russia, Cina e alleanze con il Sud del mondo rende molto più difficile per gli Stati Uniti ripetere i successi passati.

Una strategia d’altri tempi

L’evolversi della tensione geopolitica che lega Venezuela e Iran sembra seguire un modello storico familiare nella politica estera americana. Nei momenti critici della transizione globale, Washington ha spesso utilizzato interventi drastici contro stati più piccoli per dimostrare la propria forza militare prima di espandere la propria influenza in regioni strategicamente vitali.

Questo schema ha contribuito a definire il primo periodo successivo alla Guerra Fredda. Tuttavia, tentare di riprodurre lo stesso modello oggi potrebbe rappresentare un profondo errore di calcolo strategico.

Il contesto globale che ha permesso agli Stati Uniti di proiettare un potere schiacciante all’inizio degli anni ’90 è radicalmente cambiato.

Panorama: dimostrazione della potenza americana

Nel dicembre 1989, gli Stati Uniti invasero Panama e catturarono il suo Presidente, Manuel Noriega. L’operazione fu pubblicamente giustificata come un tentativo di combattere il narcotraffico e ripristinare la democrazia.

Tuttavia, l’invasione servì a un altro scopo. Fu una dimostrazione della portata militare americana in un momento in cui l’equilibrio di potere globale stava cambiando radicalmente.

L’Unione Sovietica stava crollando e Washington cercò di affermarsi come forza dominante nell’ordine internazionale emergente. Panama, un Paese relativamente piccolo e politicamente vulnerabile, da tempo dipendente dagli Stati Uniti, offriva un palcoscenico su cui la potenza militare americana poteva essere dimostrata con rischi limitati.

Il messaggio era chiaro: Washington aveva sia la capacità che la volontà di rimodellare governi e sistemi politici ovunque lo ritenesse necessario.

Da Panama all’Iraq

Subito dopo l’invasione di Panama, gli Stati Uniti lanciarono la Guerra del Golfo contro l’Iraq nel 1991, in seguito all’occupazione del Kuwait da parte di Baghdad.

Sebbene la guerra fosse pubblicamente presentata come un’operazione per liberare il Kuwait, permise a Washington di stabilire un’ampia infrastruttura militare in tutto il Medio Oriente. Basi americane si diffusero in tutto il Golfo, rafforzando il dominio degli Stati Uniti in una delle regioni strategicamente più importanti del mondo.

Insieme, Panama e Iraq formarono quello che sembrava essere un modello geopolitico di successo. Un intervento drammatico contro uno Stato più piccolo dimostrò la forza americana, seguito da una grande campagna militare che rimodellò l’ordine politico di un’intera Regione.

Per molti a Washington, la lezione sembrava chiara: dimostrazioni di forza decisive avrebbero potuto consolidare la dirigenza globale americana.

La guerra in Iraq e l’illusione del controllo

Eppure la strategia alla fine rivelò i suoi limiti.

L’invasione dell’Iraq del 2003 tentò di approfondire lo stesso approccio rimodellando direttamente il Medio Oriente attraverso un Cambio di Regime. Invece, produsse una prolungata instabilità, alimentando conflitti settari, contribuendo all’ascesa di gruppi armati come l’ISIS e destabilizzando la Regione per anni.

Sebbene l’invasione dimostrasse una schiacciante potenza militare, non riuscì a garantire il controllo politico duraturo che Washington aveva cercato.

Le conseguenze costrinsero i politici americani a riconsiderare le loro priorità globali, portando infine alla “svolta strategica verso l’Asia” dell’amministrazione Obama. Col senno di poi, l’Iraq segnò l’inizio dell’erosione del modello dimostrato per la prima volta a Panama.

Venezuela e Iran: una sequenza familiare

Recenti sviluppi suggeriscono che Washington potrebbe tentare di rilanciare alcuni elementi di questa strategia.

Il rapimento del Presidente eletto del Venezuela, Nicolás Maduro, è avvenuto poco prima dell’intensificazione della pressione militare americana e israeliana sull’Iran. Maduro è da tempo uno dei più espliciti sostenitori della Palestina e un acceso critico della politica estera statunitense.

Il Venezuela mantiene anche forti legami diplomatici ed economici con l’Iran, riflettendo alleanze politiche più ampie tra Stati che spesso inquadrano le proprie politiche come parte di una più ampia lotta contro il predominio occidentale.

In questo senso, la sequenza che collega Venezuela e Iran riecheggia modelli precedenti che collegavano l’America Latina e il Medio Oriente. Eppure le somiglianze finiscono qui.

L’Iran non è l’Iraq

A differenza dell’Iraq dei primi anni ’90, l’Iran non è uno Stato politicamente isolato o militarmente indebolito.

Nonostante i disaccordi politici interni, le sfide economiche e le proteste periodiche, l’Iran rimane una società coesa con solide strutture istituzionali e un potente apparato militare. Il suo sistema politico si è dimostrato in grado di mantenere la stabilità interna, proiettando al contempo la propria influenza in tutta la Regione.

L’Iran possiede anche notevoli capacità militari, tra cui programmi missilistici, strategie di guerra asimmetrica e reti regionali che gli consentono di rispondere alle pressioni esterne in modi che l’Iraq, sotto sanzioni, non era in grado di fare.

In breve, le condizioni strutturali che hanno reso l’Iraq vulnerabile negli anni ’90 non esistono più allo stesso modo oggi.

Una rete di alleati

Altrettanto importante è il più ampio contesto geopolitico in cui opera l’Iran.

Quando l’Iraq si scontrò con gli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90, l’Unione Sovietica era crollata e nessuna grande potenza era pronta a sfidare Washington direttamente. L’Iraq era di fatto isolato.

Oggi l’Iran si trova ad affrontare un panorama internazionale molto diverso.

La Cina è emersa come un importante alleato economico per l’Iran e per gran parte del Medio Oriente. La Russia mantiene una cooperazione strategica con Teheran e ha ripetutamente sottolineato la sua opposizione ai tentativi di destabilizzare lo Stato iraniano. Sebbene nessuno dei due Paesi sia entrato direttamente nel conflitto, il loro sostegno diplomatico, economico e strategico impedisce all’Iran di rimanere isolato come un tempo era l’Iraq.

Allo stesso tempo, l’Iran mantiene solide relazioni con gli alleati regionali spesso descritti come parte dell'”Asse della Resistenza”, tra cui diversi potenti movimenti in tutto il Medio Oriente.

Queste reti complicano notevolmente qualsiasi tentativo di rimodellare la Regione attraverso il confronto con Teheran.

Un ordine globale in evoluzione

Forse la differenza più importante tra i primi anni ’90 e oggi è la trasformazione del sistema internazionale stesso.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno goduto per un breve periodo di dominio globale pressoché incontrastato. Washington poteva proiettare il suo potere in Regioni con una resistenza geopolitica limitata.

Quell’era è finita.

L’ascesa economica della Cina, la rinnovata assertività geopolitica della Russia e la crescente influenza delle alleanze del Sud del mondo come i BRICS hanno creato un panorama internazionale molto più complesso.

Molti Stati operano ora all’interno di un sistema multipolare in cui il potere americano rimane significativo ma non più decisivo.

In questo contesto, il tentativo di riprodurre la sequenza geopolitica che un tempo collegava Panama e l’Iraq potrebbe rappresentare una fondamentale interpretazione errata del momento attuale.

L’intervento a Panama ha contribuito a dimostrare la potenza americana all’alba dell’era unipolare. La guerra contro l’Iraq ha rafforzato tale predominio.

Oggi, gli eventi che collegano Venezuela e Iran potrebbero invece illustrare il fenomeno opposto.

Invece di riaffermare la Supremazia americana, potrebbero rivelare i limiti di una strategia geopolitica progettata per un mondo che non esiste più.

La coesione interna dell’Iran, le sue reti regionali e il più ampio passaggio a un ordine globale multipolare suggeriscono che il vecchio modello di proiezione di potenza americana difficilmente avrà successo di nuovo.

E se così fosse, il tentativo di Washington di rilanciare quella strategia potrebbe non ripristinare il suo predominio globale, ma piuttosto accelerarne l’erosione.

* Ramzy Baroud è un giornalista e redattore di The Palestine Chronicle. È autore di sei libri, tra cui “La Nostra Visione per la Liberazione: Leader Palestinesi Coinvolti e Intellettuali Parlano”, curato insieme a Ilan Pappé. Il suo ultimo libro è Prima del Diluvio. Ramzy Baroud è un ricercatore senior non di ruolo presso il Centro per l’Islam e gli Affari Globali (CIGA), dell’Università Zaim di Istanbul (IZU).

* Romana Rubeo è una scrittrice italiana e caporedattrice di The Palestine Chronicle. I suoi articoli sono apparsi su molti giornali online e riviste accademiche. Ha conseguito un Dottorato in Lingue e letterature straniere ed è specializzata nella traduzione audiovisiva e giornalistica.

traduzione: La Zona Grigia

Articolo originale: https://www.palestinechronicle.com/from-caracas-to…/?

12 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO