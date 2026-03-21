L’Iran vincerà la guerra: sei aspetti da considerare

L’Iran uscirà da questa guerra con le infrastrutture danneggiate, sotto forte pressione economica e con famiglie devastate dalla perdita di vite umane e dall’invalidità. Ma le guerre non si giudicano solo in base alla distruzione. Si giudicano in base al raggiungimento degli obiettivi politici.

Le guerre raramente sono decise dal solo campo di battaglia. Le campagne militari possono distruggere città e uccidere un gran numero di persone, ma gli esiti politici sono definiti dalla resilienza, dalla legittimità e dalle correnti storiche che scorrono sotto la violenza immediata.

Sebbene la guerra che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto al popolo iraniano possa produrre vittorie tattiche per Israele e gli Stati Uniti, il terreno politico racconta già una storia diversa. L’Iran ha perso infrastrutture e persone, ma è probabile che vincerà la guerra sul piano politico.

Primo aspetto: il cambio di regime.

L’obiettivo centrale della campagna militare USA-Israele sembrava essere la destabilizzazione o il cambio del regime. Tuttavia, le prime valutazioni dei servizi di intelligence statunitensi mostrano che, nonostante gli omicidi di alti dirigenti politici, il sistema politico non è crollato. Inoltre, nonostante i pesanti bombardamenti, non si è verificata alcuna rivolta interna. Anzi, la guerra sembra aver rafforzato la Repubblica Islamica e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).

La storia ci insegna che quando una nazione, specialmente una con una storia di orgoglio nazionale come l’Iran, viene attaccata da forze esterne, le considerazioni politiche interne passano temporaneamente in secondo piano mentre la questione della sovranità diventa prioritaria. Ciò significa che né gli Stati Uniti né Israele hanno un vero piano politico per concludere la guerra.

Quando smettono di bombardare? Il 9 marzo, Trump ha dichiarato che l’Iran “non ha marina, non ha comunicazioni, non ha aviazione. I loro missili sono ridotti a frammenti sparsi. I loro droni vengono fatti saltare in aria ovunque“. Se l’Iran non ha più capacità militare, allora perché non invadere l’Iran e rovesciare ciò che resta dello Stato? Ovviamente, non è in considerazione. L’obiettivo del cambio di regime rimane solo un sogno dell’ex oligarchia iraniana in esilio e del governo israeliano.

Secondo aspetto: potere asimmetrico.

Nel corso del genocidio contro il popolo palestinese, le forze militari israeliane hanno indebolito le forze dell'”asse della resistenza” in Libano e Siria (incluso il fatto di permettere a un ex capo di al-Qaeda di diventare presidente della Siria, che ha poi concesso a Israele il diritto di sorvolo per bombardare l’Iran).

Sia Israele che gli Stati Uniti presumevano che ciò significasse che l’Iran non aveva più il vantaggio di questo “asse della resistenza” per colpire Israele in risposta ai bombardamenti sull’Iran. Tuttavia, l'”asse della resistenza” non è solo un’alleanza militare; è anche radicato in una cultura politica.

Viaggiare nei quartieri popolari – prevalentemente sciiti – del Libano meridionale e in Siria (incluso uno drammatico nelle zone rurali di Aleppo) nell’ultimo decennio mi ha mostrato che queste aree hanno una forte affinità culturale con la leadership religiosa e politica iraniana. Questo legame inserisce l’Iran in una più ampia lotta politica contro Israele e gli Stati Uniti, complicando così l’ambiente strategico e aumentando il costo dell’escalation.

Il conflitto non è una semplice guerra tra stati, ma parte di una contesa più ampia sul futuro dell’Asia occidentale che coinvolge una serie di gruppi politici e sociali che non sono disposti a permettere che Stati Uniti e Israele prevalgano in Iran.

Terzo aspetto: problemi diplomatici.

La guerra USA-Israele è iniziata con un attacco che ha ucciso 165 bambine in una scuola elementare. Erika Guevara-Rosas di Amnesty International ha dichiarato che questo “atroce attacco a una scuola, con aule piene di civili, è un’illustrazione agghiacciante del prezzo catastrofico e del tutto prevedibile che i civili stanno pagando durante questo conflitto armato“.

Gli attacchi hanno distrutto importanti infrastrutture civili, come ospedali e impianti energetici, e hanno causato gravi problemi alla vita quotidiana in tutto l’Iran. Poiché gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato questi bombardamenti proprio quando sembrava ci fosse una svolta nei negoziati, i governi e le popolazioni di tutto il mondo ora hanno un altro esempio dell’uso da parte degli Stati Uniti di una forza militare schiacciante piuttosto che della diplomazia.

Questa percezione è importante perché la legittimità globale è ora cambiata e paesi come Cina e Russia si rifiutano di isolare l’Iran. Sembra che la Russia abbia trasportato per via aerea il nuovo leader supremo dell’Iran, Mojtaba Khamenei, a Mosca per curare le ferite riportate durante i bombardamenti – un segno delle relazioni durature tra i paesi.

Quarto aspetto: geografia strategica.

La capacità dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz – attraverso il quale passa una grande quantità delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale – ha ora portato a interruzioni nell’intera economia globale. Il Brent, indicatore dei prezzi del petrolio, è salito sopra i 100 dollari, le tariffe di nolo per le petroliere e i premi per l’assicurazione contro i rischi bellici sono aumentati rapidamente, e i fertilizzanti che transitano attraverso lo stretto sono ora bloccati, con un enorme impatto sull’agricoltura globale.

La capacità geografica dell’Iran di chiudere lo Stretto gli conferisce un potere che pochi stati possiedono. Gli Stati Uniti sono ora disperati nel cercare che qualsiasi paese faccia pressione sull’Iran – militarmente e diplomaticamente – per riaprire lo Stretto, ma pochi sembrano interessati.

La Cina, ad esempio, ha avviato colloqui bilaterali con l’Iran per consentire il passaggio delle proprie navi e poi ha esortato a una de-escalation; gli alleati degli Stati Uniti in Asia, come Giappone e Corea del Sud, così come i paesi europei, hanno rifiutato di partecipare all’avventura militare.

Quinto aspetto: i limiti del potere militare.

Israele e Stati Uniti possono colpire impianti e infrastrutture iraniane, ma non possono invadere un paese di quasi 100 milioni di persone, molti dei quali resisteranno attivamente all’occupazione. Un’invasione di terra di questo tipo innescherebbe una conflitto regionale che coinvolgerebbe l’Iraq e lo Yemen, dove la situazione è in gran parte tranquilla.

Qualche attacco in Iraq non ha ancora mostrato il tipo di sostegno che l’Iran raccoglierebbe lì in caso di un’invasione di terra da parte di Stati Uniti e Israele. L’esperienza dell’Iraq (2003) e della Libia (2011) mostra che è facile distruggere l’ufficio del presidente ma più difficile smantellare il sistema politico senza cadere nel caos.

La superiorità militare si scontra con la realtà politica. La potenza aerea può distruggere le infrastrutture, ma non può cancellare un’ideologia politica né smantellare uno Stato che mantiene la coesione interna.

Sesto aspetto: un futuro con armi nucleari.

L’attacco del luglio 2025 da parte di Stati Uniti e Israele ha completamente distrutto gli impianti nucleari iraniani; Trump aveva detto all’epoca: “Obliterazione è un termine accurato!“. Tuttavia, ciò che non è stato rimosso dal paese è stata la scorta di 440 kg di uranio arricchito. Questo fornisce la base per un programma di armi nucleari, se l’Iran decidesse di cambiare idea sulla necessità della deterrenza attraverso le armi nucleari.

La storia recente della proliferazione nucleare è istruttiva: nel 1994, la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC o Corea del Nord) firmò l’Accordo Quadro per congelare il suo programma nucleare al plutonio. Poi, dopo che il presidente degli Stati Uniti George W. Bush intensificò il linguaggio sul cambio di regime nel 2001 (con la frase “asse del male”), la RPDC si ritirò dal Trattato di Non Proliferazione nel 2003.

Ci fu una svolta diplomatica nei Sei colloqui nel 2006, seguita dal congelamento da parte degli Stati Uniti di 25 milioni di dollari di fondi nordcoreani, che portò al test dell’arma nucleare dell’ottobre 2006. Queste due guerre (2025 e 2026) imposte all’Iran potrebbero infrangere l’impegno a non testare armi nucleari e portare allo sviluppo di un’arma nucleare iraniana.

L’Iran uscirà da questa guerra con le infrastrutture danneggiate, sotto forte pressione economica e con famiglie devastate dalla perdita di vite umane e dall’invalidità. Ma le guerre non si giudicano solo in base alla distruzione. Si giudicano in base al raggiungimento degli obiettivi politici.

Gli Stati Uniti e Israele non conseguiranno nessuno dei loro obiettivi bellici. La Storia offre spesso tali ironie. Gli imperi entrano in guerra fiduciosi nella loro superiorità militare, solo per scoprire che la legittimità politica, la resilienza nazionale e la geografia strategica sono forze che le bombe non possono facilmente sconfiggere.

* Vijay Prashad è uno storico e giornalista indiano. È autore di quaranta libri, tra cui Washington Bullets, Red Star Over the Third World, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South, e How the International Monetary Fund Suffocates Africa, scritto con Grieve Chelwa. È direttore esecutivo del Tricontinental: Institute for Social Research, corrispondente capo per Globetrotter e caporedattore di LeftWord Books (New Delhi). È inoltre apparso nei film Shadow World (2016) e Two Meetings (2017).

21 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO