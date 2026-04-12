La cospirazione sul Libano: massacri, negoziati e un nuovo ordine

L’ultima guerra di Israele contro il Libano non viene combattuta solo dall’aria. Viene rinforzata politicamente dall’interno, mentre Beirut si muove in sintonia con gli sforzi statunitensi-israeliani per isolare Hezbollah e indebolire la posizione negoziale dell’Iran.

In un precedente articolo, abbiamo esaminato i sette messaggi che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha cercato di comunicare attraverso gli omicidi di massa in Libano. Questi messaggi miravano a rimodellare le dinamiche regionali, a imporre la deterrenza e a forzare nuove realtà politiche sul terreno.

Quei massacri hanno già provocato centinaia di libanesi uccisi e più di mille feriti [circa 2.000, ad oggi, ndr], insieme a un’enorme distruzione delle infrastrutture civili, secondo i dati della protezione civile libanese. La scala e l’intensità della violenza, tuttavia, non sono state casuali. Erano pensate per creare urgenza, paura e, infine, sottomissione.

All’epoca, abbiamo sostenuto che le azioni di Israele facevano parte di un tentativo più ampio di imporre un nuovo ordine regionale attraverso il sangue. Da allora, nuovi sviluppi hanno confermato che questa escalation militare è stata coordinata con mosse politiche parallele – in particolare, uno sforzo per separare il percorso negoziale Iran-Stati Uniti in Pakistan dalla guerra contro il Libano.

Questa separazione non è un dettaglio tecnico. È il cuore dell’attuale lotta geopolitica.

Mentre le bombe israeliane continuano a cadere su tutto il Libano, Netanyahu ha annunciato di aver incaricato il suo governo di avviare negoziati diretti con il Libano “il prima possibile”, sottolineando che questi colloqui si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull’instaurazione di “relazioni pacifiche”. Questo cambiamento non è avvenuto nel vuoto. Ha fatto seguito a una delle ondate più letali di attacchi israeliani contro il Libano degli ultimi anni, ed è arrivato in un momento in cui l’Iran aveva esplicitamente legato la sua partecipazione ai colloqui di Islamabad a un cessate il fuoco in Libano.

In altre parole, Israele ha intensificato l’azione militare mentre contemporaneamente apriva un canale politico progettato per aggirare le condizioni iraniane.

Ciò che rende questa strategia particolarmente significativa, tuttavia, non è solo il ruolo di Israele, ma la risposta di Beirut.

Dall’inizio della guerra israeliana contro il Libano, il governo del Primo Ministro Nawaf Salam ha intrapreso azioni che si allineano strettamente con gli obiettivi statunitensi e israeliani. Piuttosto che inquadrare il conflitto principalmente come un’aggressione israeliana, i funzionari libanesi chiave hanno sottolineato la necessità di tenere sotto controllo la resistenza, sollevando ripetutamente la questione delle armi di Hezbollah e la necessità di porre tutti gli armamenti sotto il controllo dello Stato.

Questa posizione non è neutrale. Riflette una scelta politica. Ancora più importante, crea il quadro stesso che Israele cerca di imporre: uno in cui il problema centrale non è più l’occupazione, l’aggressione o i massacri di civili, ma piuttosto il “problema” della resistenza stessa.

La disponibilità del governo libanese a impegnarsi in negoziati diretti con Israele – cosa storicamente evitata al di fuori dello stretto quadro di contatti indiretti o mediati – segna un pericoloso precedente. Anche se inquadrato come condizionale o tattico, tale impegno costituisce un implicito riconoscimento politico di Israele in un momento in cui i civili libanesi sono ancora sepolti sotto le macerie dei raid israeliani.

Questa contraddizione non è persa sugli attori interni.

Secondo Al Mayadeen, figure legate a Hezbollah hanno criticato aspramente la direzione del governo, con alcuni che la descrivono come un tradimento di altissimo livello. La critica riflette una paura più profonda che il Libano venga trascinato in un percorso politico che finirà per delegittimare la resistenza e rimodellare gli equilibri di potere interni del paese.

Questa preoccupazione è rafforzata dalla stessa sequenza di eventi. Il Libano non ha ancora ricevuto una data formale dagli Stati Uniti per iniziare i negoziati, secondo il corrispondente di Al Mayadeen a Beirut. I funzionari libanesi hanno insistito sul fatto che un cessate il fuoco debba precedere qualsiasi colloquio, ma Israele ha chiarito che il suo obiettivo è esattamente l’opposto: usare i negoziati come strumento per imporre nuove realtà, incluso il disarmo di Hezbollah.

Nello stesso momento, l’Iran ha chiarito inequivocabilmente la sua posizione. La sua delegazione ha condizionato la partecipazione ai colloqui di Islamabad al collegamento di qualsiasi cessate il fuoco con un’interruzione totale delle operazioni israeliane in Libano. I funzionari iraniani sono andati oltre, sottolineando che nessun accordo a lungo termine è possibile senza porre fine completamente all’aggressione israeliana.

Questo crea uno scontro diretto di visioni politiche. Da un lato, l’Iran sta tentando di integrare il Libano in una soluzione regionale più ampia che preservi il ruolo della resistenza come attore centrale. Dall’altro lato, gli Stati Uniti, Israele e i loro alleati regionali stanno lavorando per frammentare quel quadro – isolando il Libano, emarginando Hezbollah e riaffermando un ordine guidato dagli Stati Uniti.

In questo contesto, il comportamento del governo libanese non può essere compreso come indipendente.

L’establishment politico di Beirut ha a lungo operato all’interno di un sistema plasmato da pressioni esterne, in particolare da Washington e dai suoi alleati regionali. Il momento attuale non fa eccezione. La spinta verso i negoziati, l’enfasi sul disarmo e la cornice politica del conflitto riflettono tutti un più ampio allineamento con il campo filo-americano.

Questo campo si trova ad affrontare un dilemma strategico. La sua incapacità di imporre un risultato decisivo all’Iran – sia militarmente che economicamente – ha già spostato l’equilibrio del potere. La crisi dello Stretto di Hormuz, la resilienza dello Stato iraniano e il fallimento nel neutralizzare Hezbollah hanno tutti esposto i limiti dell’influenza statunitense.

Permettere che il Libano sia incluso in un quadro negoziale guidato dall’Iran approfondirebbe questo spostamento. Emarginerebbe effettivamente gli attori filo-occidentali a Beirut e aprirebbe la porta a un nuovo assetto regionale in cui l’Iran detiene una leva significativa. Per Washington, Tel Aviv e i loro alleati, questo è un risultato inaccettabile.

Da qui la strategia attuale: bombardare il Libano, poi precipitarsi in negoziati con lo stesso governo libanese.

Questo duplice approccio non è contraddittorio. È deliberato. I massacri creano pressione. I negoziati creano un percorso politico alternativo – uno che esclude l’Iran e ridefinisce il conflitto attorno al disarmo e alla normalizzazione.

Fondamentalmente, sia Israele che segmenti dell’establishment politico libanese condividono un obiettivo comune: l’indebolimento e, infine, la sconfitta di Hezbollah. I colloqui diretti sono solo il primo passo.

Nello scenario ideale immaginato dagli Stati Uniti e da Israele, questo processo si evolverebbe in un consenso internazionale – possibilmente attraverso le Nazioni Unite – che delegittima formalmente Hezbollah e, per estensione, tutte le forme di resistenza armata. Un tale cambiamento non solo rimodellerebbe il Libano internamente, ma colpirebbe anche il cuore dell’asse di resistenza più ampio.

Ma tali scenari raramente si svolgono come pianificato.

L’ostacolo principale rimane l’insistenza dell’Iran nel collegare il Libano a qualsiasi accordo più ampio. Finché questo collegamento rimarrà, i tentativi di isolare il Libano incontreranno una significativa resistenza – non solo da Teheran, ma da attori all’interno dello stesso Libano.

L’esito di questa lotta non sarà confinato al Libano.

Determinerà se la regione si muoverà verso un ordine frammentato dominato da stati sostenuti dagli Stati Uniti, o verso un nuovo equilibrio in cui i movimenti di resistenza e i loro alleati manterranno un ruolo decisivo.

* dal suo Substack – Il Dr. Ramzy Baroud è un giornalista, autore ed editore di The Palestine Chronicle. È autore di otto libri. Il suo ultimo libro, ‘Before the Flood’, è stato pubblicato da Seven Stories Press. Altri suoi libri includono ‘Our Vision for Liberation’, ‘My Father was a Freedom Fighter’ e ‘The Last Earth’. Baroud è Senior Research Fellow non residente presso il Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Il suo sito web è www.ramzybaroud.net

12 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO