Tutti gli ebrei devono combattere il sionismo all’interno dell’ebraismo

Ho maturato un immenso disprezzo per il mio popolo, per il male che abbiamo commesso e per i demoni che siamo diventati.

La nostra vile ipocrisia, il nostro struggimento per l’Olocausto, la nostra egoistica dissociazione, il nostro insaziabile ambiguità, la nostra catatonica inazione, il nostro debole sventolare cartelli, le nostre condanne condiscendenti, il nostro vittimismo crogiolante, i nostri tradimenti autoindulgenti, il nostro sfacciato egocentrismo, il nostro carrierismo sfruttatore, il nostro Razzismo basato sul sangue e sulla terra, la nostra codardia liberale, le nostre montagne di vuote banalità in mezzo a montagne di cadaveri palestinesi che abbiamo annientato a sangue freddo.

Israele ha probabilmente ucciso centinaia di migliaia di persone in due anni e mezzo di bombardamenti incessanti, esecuzioni e carestie provocate a Gaza. La profondità del nostro sadismo sembra non conoscere limiti.

Una delle ultime volte in cui il respiro e il cuore pulsante dell’ebraismo, quello annunciato dal profeta Mosè, sono esistiti e si sono manifestati è stata ad Auschwitz, quando i Sionisti ebrei erano già impegnati a costruire quella che sarebbe diventata la Colonia di Sterminio ebraica, “Israele”.

Se un’eco dell’ebraismo di Mosè possa ancora esistere o essere recuperabile è ancora da stabilire, ma posso affermare con certezza che non mi interessa, non è per questo che sono qui, non ho la volontà né il desiderio di prendere in considerazione la possibilità di una continuità dell’ebraismo finché l’entità Sionista non sarà ridotta in cenere e la Palestina non sarà libera.

Questa non è una lotta autoreferenziale per l'”anima dell’ebraismo”, la Palestina non è la nostra “resa dei conti morale ebraica“. Non c’è traccia di moralità ebraica. La Palestina è una lotta di liberazione anticoloniale e decoloniale in cui noi ebrei siamo i padroni fascisti, i propagandisti e i finanziatori spietati, i soldati-coloni militarizzati che demoliscono e rubano case, scatenano Pogrom in Cisgiordania e giustiziano bambini in massa.

I Sionisti ebrei diranno che questo evoca “stereotipi antisemiti“, non ci interessa, le vostre parole cadono nel vuoto mentre gli ebrei in “Israele” celebrano Purim esultando per attentati come l’omicidio di 165 studentesse e membri del personale scolastico uccisi dai bombardamenti aerei israelo-americani sull’Iran.

La verità del terrorismo ebraico è già impressa a fuoco nella terra palestinese, marchiata e incisa sulla pelle dei palestinesi con svastiche di David. Gli ebrei ora vivono e animano l’era del giudaismo totalitario; non voglio più sentire parlare di “antisemitismo” o di “vittimismo ebraico“.

I Sionisti insistono sul fatto che odiare “Israele” equivalga a odiare gli ebrei, e subito dopo chiedono che non si confonda Israele con gli ebrei. Quando faccio notare agli ebrei che siamo tutti responsabili della fine del Sionismo e del Genocidio palestinese in corso, di solito mi sento rispondere: “Non tutti gli ebrei / Dicono i Sionisti, non gli ebrei / In realtà ci sono più Sionisti Cristiani che ebrei“.

Beh, in questo momento sto parlando con degli ebrei, un popolo che sostiene il Sionismo fascista in blocco in ogni istituzione della nostra comunità.

Basta con l’incessante scaricabarile. Gli ebrei si considerano un popolo fiero e unito, una stirpe ininterrotta di generazione in generazione (L’dor, vador), fino a quando lo specchio incrinato dell’ebraismo moderno non riflette altro che terrorismo, massacri, sangue, sadismo, stupri e traffico di organi. Praticamente ogni gruppo ebraico sostiene l’esistenza di Israele in un modo o nell’altro e noi osiamo puntare il dito contro gli altri invece di ripulire la nostra casa sporca?

Le organizzazioni ebraiche presenti in tutta la nostra comunità mantengono viva la colonia grazie a un impegno incrollabile e costante, alla propaganda, al denaro e alle risorse, considerando il rafforzamento e la difesa di “Israele” non solo come una mitzvah (un precetto religioso), ma come parte del loro dovere verso il popolo ebraico e un’estensione della loro identità ebraica.

Eppure, gli ebrei gestiscono attualmente una serie di prigioni per Torture e Stupri in Palestina e bombardano il Libano e l’Iran con attacchi aerei. Recentemente, torturatori israeliani hanno rapito e bruciato con sigarette le cosce di un bambino palestinese di un anno. Questo è lo “Stato Ebraico”, ecco a che punto siamo arrivati.

Il Sionismo non è marginale all’interno dell’ebraismo: è onnipresente. È dovere degli ebrei di coscienza rendere concreta la distinzione tra Sionismo ed ebraismo, distruggendo il Sionismo nelle nostre stesse comunità, non negando la nostra diffusa complicità e limitandoci a controllare chi osserva la realtà fascista dell’ebraismo moderno.

A costo di grandi sacrifici personali e per i propri popoli, palestinesi, arabi e musulmani hanno affermato queste verità con chiarezza per generazioni; la scrittrice Nada Chehade descrive vividamente la realtà del Colonialismo di Insediamento ebraico nella vita di tutti i giorni.

Nulla di ciò che affermo è nuovo, è solo raro che un ebreo lo senta da un altro ebreo. Gli ebrei liquidano con condiscendenza e Razzismo i palestinesi, considerandoli semplici protagonisti della loro lotta decoloniale, e insistono invece sulla loro perpetua innocenza: come popolo, siamo tristemente scollegati sia dall’Umanità che dalla realtà.

Il fatto che praticamente tutti gli ebrei e gli spazi ebraici siano Sionisti e sostengano l’esistenza di Israele è un’accusa nei nostri confronti, in quanto popolo moralmente corrotto. Nessun ebreo potrebbe sostenere la Palestina e ciò non farebbe altro che condannarci ulteriormente, certamente non coloro che sono sotto il giogo del nostro Regime fascista, che sviluppano costantemente nuovi modi per resistere e sopravvivere al nostro sadico Massacro.

I pensieri e i sentimenti degli ebrei riguardo alla Palestina non contano, o meglio, non dovrebbero contare: ai sentimenti degli ebrei viene attualmente attribuito un peso eccessivo, mentre il mondo si ferma per le emozioni degli ebrei bianchi in particolare. Il personale e gli studenti delle università ebraiche stanno ricevendo ingenti risarcimenti per le cosiddette accuse di “antisemitismo” dopo la benedetta Operazione Onda di Al Aqsa (21 milioni di dollari/18,2 milioni di euro di risarcimento collettivo alla Columbia).

Confrontate questo con il modo in cui il martello si abbatte sugli arabi e sui musulmani che subiscono attacchi, abusi e discriminazioni sistemiche. La Palestina è una lotta per la libertà che dura da generazioni, non un triste cerchio di dolore ebraico.

La Palestina non ha bisogno dell’appoggio degli ebrei per essere libera; gli ebrei devono fare sul serio, andarsene dalla Palestina e liberare l’ebraismo dal Sionismo fascista.

Di nostra spontanea volontà, il popolo ebraico ha incoronato il Sionismo come pilastro centrale dell’ebraismo moderno e ha plasmato Israele come nostro nuovo Dio. Un vitello d’oro iper-militarizzato per un popolo sempre più privo di fede, in cerca di un posto nel Mondo Superiore (Supremazia Bianca, Colonialismo, costruzione nazionale, potere all’interno dell’Impero euro-americano).

Abbiamo integrato senza soluzione di continuità Israele e il sionismo in ogni aspetto della vita ebraica a livello globale: il sionismo non ha confini. Israele non è diventato fascista nei confronti di Netanyahu e del Partito Likud, bensì è intrinsecamente fascista a causa della sua struttura Coloniale di Insediamento, lo stesso vale per Trump e la Crociata Coloniale americana, il modello di Israele, come articola il dottor Mohamed Abdou in “Islam e Anarchismo”.

America e Israele sono entrambi irriformabili e irredimibili, costruiti sul mondo fondato nel 1492, entità erette da coloni Genocidi sopra fosse comuni di indigeni.

Quasi metà della popolazione ebraica mondiale (~46%) è composta da coloni israeliani che occupano abusivamente territori: essi sostengono in modo schiacciante la Pulizia Etnica di Gaza (82%) e l’attuale guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran (93%). La maggior parte di noi, invece, vive come coloni bianchi privilegiati in colonie come la cosiddetta America (41% degli ebrei).

Coloro che vivono in colonie di insediamento al di fuori di Israele trascurano anche le proprie responsabilità di coloni nei confronti dei movimenti per la restituzione delle terre ai popoli indigeni e per l’autodeterminazione dei neri nei luoghi in cui si trovano; a Turtle Island, i Genocidi di neri e indigeni persistono da 533 anni e continuano ancora oggi.

Quando affermo che praticamente tutti gli ebrei e le organizzazioni ebraiche sono Sionisti, includo la maggior parte del ristretto numero di ebrei e organizzazioni ebraiche che si autodefiniscono “antisionisti” o “pro-Palestina”.

Grattando la superficie, si scopre rapidamente che la maggior parte sono Sionisti liberali, come spesso sottolineano Lara Kilani e il gruppo del Good Shepherd Collective (Collettivo del Buon Pastore). Tutti gli ebrei che si dichiarano “non Sionisti” sono Sionisti nella loro visione politica perché denigrano sempre la Resistenza e confondono Colonizzatore e Colonizzato (ad esempio, “Condanniamo sia la violenza di Hamas che quella di Israele” oppure “Un futuro di coesistenza sulla terra per palestinesi e israeliani/ebrei“).

* da Qudsnen

18 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO