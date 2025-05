Donne contro guerra, riarmo e genocidio, contro il “peacewashing” al femminile

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a piazze, appelli e dibattiti sui temi della guerra, del riarmo e del genocidio in Palestina. Abbiamo visto centinaia di migliaia di persone in tutta Italia scendere in piazza e schierarsi decisamente e sinceramente contro tutto questo.

Ma abbiamo anche visto utilizzare strumentalmente il termine “pace” a scopi politico-elettorali e per coprire in realtà obiettivi guerrafondai. Manovre portate avanti spesso dalle “signore della guerra” ai vertici del potere, da Von der Leyen a Meloni, o da donne “democratiche” – Schlein in primis – di partiti che hanno votato a favore del piano ReArm Europe e che ora chiamano alla costruzione di conferenze internazionali per la pace.

Operazioni di “peacewashing” al femminile che rappresentano uno schiaffo in faccia a chi sta morendo o vede la propria vita distrutta sotto le bombe o a chi, con salari fermi da più di 30 anni, vede peggiorare le proprie condizioni fra l’aumento del costo della vita a causa delle guerre e il taglio delle spese sociali per l’incremento di quelle militari. Tutto ciò a partire proprio dalle donne, ovviamente quelle non privilegiate. Ma queste operazioni che ci vogliono far credere di “pace” sono però anche un affronto verso chi sta lottando – davvero – contro la guerra.

Storicamente, è sempre stato così: ci sono state donne che hanno voluto, determinato e si sono schierate a favore della guerra, donne che non hanno fatto niente per contrastarla, donne che l’hanno subita sui propri corpi e sulle proprie vite e donne che si sono schierate e hanno lottato contro la guerra, quella in casa propria o quelle lontane migliaia di chilometri.

E sono proprio queste ultime che oggi hanno una responsabilità, di fronte all’escalation bellica, a un piano di riarmo europeo da 800 miliardi di euro, alla minaccia di un esercito comune europeo e al genocidio in Palestina. Come donne, ragazze, soggettività non conformi, precarie, sfruttate, madri, studentesse, migranti, occupanti e donne in difesa del diritto alla casa, attiviste sociali e politiche, abbiamo oggi la responsabilità di dichiararci e organizzarci attivamente e collettivamente contro:

il piano di difesa comune europea (le armi portano alla guerra e non alla pace), il riarmo, la riconversione bellica dell’industria e le spese militari : gli 800 miliardi di euro del ReArm Europe siano utilizzati per garantire case, salari adeguati, scuole, educazione alla sessualitá e all’affettività, asili nido, consultori, cav, trasporti e sanità pubblici e funzionanti;

il genocidio del popolo palestinese e l’escalation bellica in medioriente a opera di Israele: un progetto colonialista supportato, finanziato e armato dai paesi occidentali, anche strumentalizzando donne e libere soggettività;

il “peacewashing” della politica e delle esponenti di destra e centrosinistra , a fronte del quale rivendichiamo una vera opposizione alla guerra;

le loro guerre basate sui loro interessi imperialistici e colonialisti occidentali che uccidono, distruggono e alimentano discriminazioni e violenza di genere;

le guerre in nome della “democrazia” e dei “diritti” delle donne e delle libere soggettività : rifiutiamo questa visione bianca, occidentale e colonialista, rivendichiamo invece il diritto all’autodeterminazione dei popoli;

la militarizzazione della società e l’economia di guerra a cui vorrebbero abituarci , con le visibili ricadute in termini di riduzione degli spazi democratici, derive autoritarie, repressione delle voci “incompatibili” e disciplinamento sociale.

le conseguenze delle guerre che peggioreranno ulteriormente le nostre condizioni: qualità delle infrastrutture, disponibilità di servizi, accesso all’istruzione e alla formazione, accesso alla sanità e alle cure per le donne e le libere soggettività.

Su questi temi invitiamo le donne, le ragazze, le libere soggettività e le realtà sociali, politiche e associative di tutta Italia ad aderire all’appello e a partecipare a un momento di confronto il 7 giugno, in modalità online e a Roma presso il Circolo GAP a San Lorenzo, rivolto alla costruzione di uno spezzone delle donne e libere soggettività contro la guerra alla manifestazione nazionale del 21 giugno a Roma, come primo passo verso la costruzione di un movimento delle donne e libere soggettività contro la guerra.

Per aderire all’appello e per maggiori informazioni, scrivici all’indirizzo donnedeborgata@gmail.com oppure in DM su Instagram/Facebook.

