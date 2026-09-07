L’Iran inverte l’asimmetria

Il 2 settembre, frammenti di un missile statunitense hanno squarciato il tetto di una celebrazione nuziale a Kuhestak, nella contea di Sirik, nel sud dell’Iran. Quattro persone hanno perso la vita, tra cui un bambino, e sessantotto sono rimaste ferite. Gli Stati Uniti hanno fatto del bombardamento di matrimoni una pratica abituale – in Afghanistan, Iraq, Yemen e ora in Iran.

Quando è stato chiesto al vicepresidente statunitense J. D. Vance riguardo ai caduti, si è scrollato le spalle: “Sono cose che capitano“. Questa frase dovrebbe essere registrata negli annali di questa guerra. L’imperialismo trasforma le catastrofi altrui in voce passiva.

L’attacco al matrimonio faceva parte di una nuova ondata di attacchi statunitensi lungo la costa meridionale dell’Iran e intorno allo Stretto di Hormuz. Washington ha dichiarato di aver colpito installazioni missilistiche e per la posa di mine. Teheran ha risposto con missili e droni contro installazioni statunitensi in Giordania, Bahrein, Kuwait, Iraq ed Emirati Arabi Uniti.

Non si è trattato di un cessate il fuoco offuscato da violazioni occasionali, come insiste a definirlo gran parte della stampa del Nord Atlantico. Per sei mesi, il conflitto ha seguito un ciclo riconoscibile: gli Stati Uniti attaccano, l’Iran reagisce, c’è una pausa e una certa diplomazia indiretta, entrambe le parti si preparano di nuovo e, poi, Washington attacca ancora una volta. Una pausa tra i colpi non è pace.

L’amministrazione Trump continua ad affermare che la marina, le forze missilistiche e le infrastrutture militari dell’Iran sono state distrutte. Tuttavia, le prove delle ripetute rappresaglie iraniane smentiscono questa affermazione. È vero che i sistemi iraniani hanno subito danni a causa di bombardamenti feroci, ma essere danneggiati non significa essere disarmati.

Il 4 settembre, il portavoce dell’esercito iraniano, il generale di brigata Mohammad Akraminia, ha dichiarato all’IRNA che i primi missili e droni iraniani erano stati lanciati entro quindici minuti dall’attacco statunitense. Ha affermato che l’esercito ha attaccato quattro basi statunitensi in tre paesi: due negli Emirati Arabi Uniti, la base aerea Sheikh Isa in Bahrein e una base in Kuwait.

In comunicati separati, l’Iran ha indicato di aver colpito sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per aerei presso la base aerea Ahmad al-Jaber in Kuwait, nonché truppe e sistemi radar ad Al Minhad, negli Emirati Arabi Uniti.

L’attivazione delle difese aeree e il riconoscimento di questi attacchi da parte dei governi regionali stabiliscono il fatto fondamentale: l’Iran conserva sia la capacità che la volontà di colpire le infrastrutture delle basi statunitensi.

Questo è l’evento più importante della guerra. Gli Stati Uniti hanno costruito il loro potere in Asia Occidentale sulla base di un’asimmetria. Potevano bombardare un paese da aerodromi protetti e centri di comando sparsi per tutta la regione, mentre il paese attaccato era incapace, o non intendeva, attaccare quelle basi.

L’Iraq lanciò missili Scud contro Israele nel 1991, ma non attaccò sistematicamente la vasta infrastruttura militare statunitense nel Golfo. Baghdad temeva che attaccare le basi statunitensi avrebbe provocato una distruzione ancora maggiore. In ogni caso, la distruzione maggiore arrivò. L’Iran ha imparato quella lezione.

L’Iran ha ora iniziato a invertire l’asimmetria. La costosa rete di basi progettata per proiettare il potere degli Stati Uniti si è trasformata in un insieme di obiettivi.

Al Udeid in Qatar, il quartier generale delle operazioni aeree statunitensi in tutta la regione; le installazioni della Quinta Flotta in Bahrein; le basi aeree e i centri logistici in Kuwait ed Emirati Arabi Uniti; Camp Titin in Giordania; e le installazioni in Iraq e Siria non possono più essere considerate una retroguardia sicura.

Una valutazione in lingua araba, pubblicata dopo gli ultimi attacchi, ha descritto accuratamente la situazione: le basi in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti sono diventate posizioni di prima linea, mentre ondate combinate di droni esca, missili balistici e missili da crociera cercano di saturare le difese Patriot e THAAD per poi colpire i sistemi di comando, radar, comunicazioni e logistica.

Questa tecnica è rilevante perché un intercettore che costa milioni di dollari può essere attirato verso un drone che costa una frazione minuscola di quella somma.

La vulnerabilità è sia politica che militare. Tutte le installazioni statunitensi si trovano in territorio di un altro paese. I governi del Golfo devono chiedersi se la presenza militare di Washington sia uno scudo o un parafulmine. L’Iran non ha bisogno di distruggere tutte le basi, solo dimostrare che queste rappresentano un pericolo per gli Stati che le ospitano.

I governi del Golfo potrebbero quindi limitare l’uso del loro territorio per gli attacchi statunitensi, costringendo le operazioni degli USA a trasferirsi in installazioni remote come Diego Garcia, la base del Regno Unito a Cipro e le portaerei statunitensi (che a loro volta sono sempre più vulnerabili all’usura dovuta a schieramenti prolungati).

L’escalation dell’Iran

Inoltre, l’Iran non ha ancora spinto molto la sua escalation. Potrebbe aumentare il volume dei suoi lanci, ampliare i suoi obiettivi a centri logistici, porti, sistemi di sorveglianza e depositi di carburante, o incoraggiare le forze alleate in Iraq, Libano e Yemen ad entrare pienamente nel conflitto. Potrebbe ostacolare ulteriormente il Mar Rosso o chiudere lo Stretto di Hormuz.

Qualsiasi misura aggraverebbe la crisi economica provocata dalla guerra. Questo è qualcosa che Trump non desidera, lui che deve affrontare le elezioni di medio termine a novembre.

L’Iraq è un punto di svolta particolarmente importante. Rapporti in lingua araba descrivono la scadenza del 30 settembre fissata dal governo per porre tutte le armi sotto il controllo statale e il rifiuto di varie fazioni armate di disarmarsi finché rimangono truppe statunitensi e turche nel paese.

Le richieste delle fazioni non sono marginali: pongono la presenza militare statunitense come il perno centrale della disputa. Un tentativo di costringere questi gruppi a disarmarsi potrebbe provocare una crisi interna in Iraq. Se non riuscissero a disarmarli, rimangono decine di migliaia di combattenti, incluse unità con missili e droni, come un fronte latente contro le basi statunitensi.

Washington non può dare per scontato che la geografia del conflitto rimarrà dove desidera tracciare la linea.

Poi c’è il livello più alto: la questione nucleare. L’ultima cifra verificata dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica indicava che l’Iran possiede 440,9 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, dato registrato prima che le ispezioni fossero interrotte dagli attacchi contro le installazioni iraniane. Nessuno al di fuori dell’Iran sa ora con certezza dove si trovi tutto quel materiale, in che stato si trovi o se l’arricchimento sia proseguito.

Teheran non ha dichiarato che intende fabbricare un’arma. Tuttavia, in agosto, Ebrahim Rezaei, del Comitato per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, ha sostenuto che il ritiro dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare sarebbe la migliore risposta alla guerra economica intensificata da Trump. Una proposta di ritiro è già circolata in Parlamento.

Questa incertezza è di per sé una forma di deterrenza. I pianificatori statunitensi che contemplano un primo attacco nucleare o di distruzione schiacciante non possono essere certi che l’Iran non disponga di un’arma di piccole dimensioni o della capacità di assemblarne una.

L’Iran potrebbe decidere di arricchire uranio oltre il 90%, testare un dispositivo e chiedere la fine degli attacchi, la strada intrapresa dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea dopo aver osservato cosa è successo in Iraq e Libia. Questa decisione comporterebbe pericoli immensi e non è stata ancora presa. Ma la guerra di Washington sta rendendo immaginabile ciò che decenni di politica statunitense miravano a evitare.

Il vantaggio dell’Iran non risiede nel possedere un maggiore potere esplosivo. Gli Stati Uniti conservano la capacità di infliggere una distruzione spaventosa. Il vantaggio dell’Iran risiede nella sua capacità di imporre costi, disperdere le sue forze, mantenere Washington nell’incertezza e sopportare i colpi senza cedere la sua sovranità.

L’esercito statunitense, dal canto suo, sta consumando intercettori scarsi e munizioni a lungo raggio mentre arma Israele e l’Ucraina, difende installazioni sparse lungo un arco enorme e affronta un elettorato che non vuole sacchi per cadaveri né un’altra guerra senza fine. L’Iran ha trasformato la lontananza geografica degli USA da un vantaggio in una vulnerabilità.

Questo non significa che l’Iran abbia vinto, né che l’escalation sia certa. Un impero ferito è eccezionalmente pericoloso. Trump desidera una resa iraniana da esibire prima delle elezioni di medio termine negli USA, ma la coercizione non l’ha ottenuta. La Casa Bianca conta sulla forza militare senza una strategia politica sequenziale: può colpire con maggiore intensità, ma ogni colpo apre nuove opzioni per l’Iran.

Teheran, al contrario, può avanzare passo dopo passo presentando ogni azione come una rappresaglia. L’Iran ha informato le Nazioni Unite che gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi e che le sue operazioni sono atti reciproci di autodifesa. La morte di civili al matrimonio indebolisce ulteriormente la posizione morale di Washington.

La via d’uscita non è un mistero. Richiederebbe che gli Stati Uniti smettano di attaccare l’Iran, pongano fine al blocco e alle sanzioni coercitive, e tornino ai negoziati basati sul memorandum di giugno, invece di cercare la capitolazione. Dipenderebbe anche dal fatto che gli Stati della regione rifiutino di permettere l’uso del loro territorio per nuovi attacchi.

Un processo diplomatico credibile sarebbe rafforzato da un’indagine delle Nazioni Unite sul bombardamento del matrimonio e su altri attacchi contro civili. Altrimenti, l’istituzione, che sta cercando un nuovo segretario generale, rischia di diventare un contabile che arriva solo dopo che l’edificio è già andato a fuoco.

Trump si trova intrappolato tra un avversario che non si arrenderà e un orologio elettorale che non si ferma. È possibile che ordini ancora un altro attacco spettacolare nella speranza che la violenza possa forgiare la vittoria. Ma l’Iran ha dimostrato che le basi statunitensi non sono santuari, che le armi statunitensi non sono inesauribili e che l’escalation degli Stati Uniti non determina la mossa finale.

La vecchia asimmetria è stata invertita. Washington può ancora distruggere. Non può più dettare legge.

* da GlobeTrotter

7 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO