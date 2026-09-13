Osama Bin Trump

Donald Trump, la cui guerra contro l’Iran è il più grande errore strategico nella storia degli Stati Uniti, non è responsabile dell’inizio del declino dell’Impero americano, ma è responsabile del suo fatale epilogo.

Questa è la fine.

Centinaia di basi statunitensi nel ricco Golfo Persico sono state danneggiate o distrutte e prevedo che non verranno ricostruite.

I nostri alleati, persino quelli in Europa, ci stanno abbandonando. La decadenza e l’immoralità della società americana, incarnate nella volgarità, nella stupefacente ignoranza e nella crudeltà di Trump, sono le caratteristiche distintive dell’Impero.

Il Sud del mondo, inorridito dal flagrante disprezzo dell’Impero per il Diritto Internazionale Umanitario, compresa la Complicità nel Genocidio di Gaza, ci considera il nemico.

La prigione di Abu Ghraib potrebbe essere uscita dalla nostra memoria, ma per il resto del mondo, le immagini di soldati e mercenari statunitensi che umiliano e torturano sadicamente i prigionieri iracheni hanno sostituito la versione edulcorata dell’America che un tempo esportavamo.

La guerra contro l’Iran, che ha sconvolto l’approvvigionamento petrolifero mondiale, sta rapidamente spingendo l’economia globale verso il baratro.

Stiamo precipitando. E trascineremo molti con noi.

Osama Bin Laden potrebbe essere sepolto nelle profondità del Mar Arabico settentrionale. Al-Qaeda potrebbe essere solo l’ombra di se stessa. Ma i sogni più ferventi di Bin Laden si sono avverati negli ultimi venticinque anni di clamorosi errori di valutazione dell’Impero: lo sperpero di trilioni di dollari in disastri militari e l’ascesa al potere della nostra versione di Ubu Roi (https://it.wikipedia.org/wiki/Ubu_re), Donald J. Trump.

Anziché sconfiggere i presunti nemici, gli Stati Uniti ne hanno ingrossato le fila. Essi e la loro colonia, Israele, sono le nazioni più disprezzate del pianeta. Ogni avanzata dell’Iran nella sua guerra asimmetrica contro l’Impero viene accolta con favore in tutto il mondo.

Le umilianti sconfitte, il dirottamento di risorse e di almeno 8 trilioni di dollari (6.894 miliardi di euro) per finanziare una guerra dopo l’altra, che hanno causato la morte di un numero stimato tra 4,5 e 4,8 milioni di persone, hanno svuotato l’Impero.

Le sue infrastrutture stanno crollando. Le sue istituzioni democratiche sono impotenti. Sopravvive con un debito insostenibile di 40 trilioni di dollari (34.472 miliardi di euro). I gioielli della sua democrazia, tra cui il sistema scolastico, le elezioni libere e la stampa libera, sono screditati e degradati.

Una classe lavoratrice abbandonata, paralizzata dall’insicurezza economica e da un governo che smantella progressivamente i programmi sociali che sostengono chi è in difficoltà, viene indottrinata a credere che il palese declino sia opera di traditori e nemici interni.

Ciò ha spinto i sostenitori di Trump a rivoltarsi contro le stesse istituzioni e gli ideali concepiti per sostenere la democrazia. I soliti bersagli del fascismo, la “sinistra radicale”, i musulmani, i migranti, gli intellettuali, gli artisti, le persone di colore e i giornalisti, vengono perseguitati in base a leggi come la Legge sullo Spionaggio.

Le menzogne ​​pervadono le onde radio, alimentando l’illusione che, una volta messi a tacere o eliminati i nemici interni, i giorni di gloria dell’Impero, definiti da ipernazionalismo, Patriarcato, posti di lavoro stabili e Supremazia Bianca, torneranno.

La violenza contro i nemici interni, insieme alle frodi elettorali, sono apertamente sostenute da Trump e dalla sua corte di adulatori, buffoni, truffatori e fascisti cristiani. Il tentativo di corrompere gli elettori promettendo loro 5.000 dollari (4.300 euro) in caso di vittoria dei Repubblicani alle elezioni di metà mandato, unito al disprezzo di Trump per l’ordine costituzionale, è la palese ammissione che la democrazia statunitense è una farsa.

George W. Bush, nominato alla presidenza per decreto giudiziario, ha piantato questi semi di illegalità e impunità. Trump li ha fatti germogliare.

Gli scagnozzi del Dipartimento Immigrazione e Dogane (ICE), mascherati e con la stessa impunità che ha permesso la tortura e l’uccisione di innocenti in Iraq e Afghanistan, terrorizzano le città statunitensi. Conducono rastrellamenti in stile militare contro civili disarmati, non diversi da quelli che l’Impero britannico perpetrava a Fallujah o nella provincia di Helmand in Afghanistan. Stanno creando una rete di squallidi Campi di Concentramento interni.

Gli strumenti di sottomissione che l’Impero utilizzava all’estero, tra cui la soppressione delle libertà civili e l’implementazione della sorveglianza di massa, furono legalizzati in patria con l’approvazione del Patriot Act (per esteso: Legge per Unire e Rafforzare l’America Fornendo gli Strumenti Adeguati Necessari per Intercettare e Ostacolare il Terrorismo), con le sue liste di controllo, gli informatori e la profilazione razziale e religiosa.

Gli imperi in declino impongono ai propri cittadini la tirannia, familiare a chi è sottomesso all’estero.

Mi trovavo in Medio Oriente quando tutto è andato storto. Quasi tutto il mondo musulmano è rimasto sconvolto dagli attacchi dell’11 settembre. Ci sono state massicce manifestazioni pubbliche di solidarietà, comprese le veglie a lume di candela in Iran. Se avessimo costruito su questa empatia invece di demonizzare i musulmani e infliggere sofferenza e morte a milioni di persone in Medio Oriente, oggi saremmo molto più sicuri.

Invece, abbiamo bevuto a sazietà l’elisir velenoso del nazionalismo. Abbiamo ingenuamente creduto di essere attaccati, come disse Bush, perché “odiano le nostre libertà“, non per il nostro sostegno allo Stato di Apartheid e Genocida di Israele, per la nostra spietata indifferenza alla vita umana al di fuori dei nostri confini, compresa l’uccisione di oltre un milione di persone in Iraq a causa delle sanzioni statunitensi, e per il nostro appoggio a brutali dittature arabe.

Le macerie che ci siamo lasciati alle spalle con le nostre guerre senza fine includono la distruzione di intere città, insieme a 940.000 morti dirette nelle zone di guerra post-11 settembre, da 3,6 a 3,8 milioni di morti indirette e 38 milioni di sfollati.

I dirottatori hanno scelto la morte e la distruzione di massa sull’orizzonte di una città per mandare un messaggio. Parlavano la lingua che noi stessi abbiamo insegnato loro. È il messaggio che i nostri aerei da guerra, missili e droni hanno trasmesso dal Vietnam all’Iraq. Non abbiamo ascoltato. Abbiamo ingenuamente creduto di poter usare il nostro esercito per rimodellare il Medio Oriente a nostra immagine e somiglianza.

Il fallimento della Guerra al Terrore non è semplicemente un fallimento morale. È un fallimento strategico. Ci siamo rifiutati di porci la domanda ovvia: perché così tante persone al di fuori dei nostri confini provavano un’ostilità così forte nei nostri confronti da essere disposte a uccidere se stesse e migliaia di nostri concittadini?

Coloro che, venticinque anni fa, osarono sollevare queste domande furono additati come sostenitori del terrorismo e messi a tacere.

L’unico modo per sconfiggere il terrorismo è isolare coloro che compiono atti terroristici all’interno delle proprie società. Significa costruire reti di comprensione e solidarietà. Noi abbiamo fatto l’opposto. Siamo diventati i terroristi che dicevamo di voler sconfiggere. Abbiamo fatto ciò che Bin Laden voleva che facessimo. Ci siamo auto-sconfitti.

Trump sta presiedendo all’atto finale.

* Chris Hedges è un giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha lavorato come capo dell’Ufficio per il Medio Oriente e dell’Ufficio balcanico per il giornale. In precedenza ha lavorato all’estero per il Dallas Morning News (Notizie del Mattino di Dallas), l’Osservatorio Scientifico Cristiano e la Radio Pubblica Nazionale. È il conduttore dello spettacolo RT America nominato ai Premi Emmy On Contact. – Traduzione: La Zona Grigia – Fonte: https://chrishedges.substack.com/p/osama-bin-trump

13 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO