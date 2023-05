E’ morta Alessandra Riccio, una straordinaria amica di Cuba e dell’America Latina

Il 18 maggio è morta Alessandra Riccio, una delle osservatrici più attente alle realtà di Cuba e dell’America Latina ma anche una attivista solidale generosa.

Docente all’Università Orientale di Napoli, ex corrispondente dell’Unità da Cuba, cominciò a frizionare duramente con la linea del Partito per le sue posizioni verso Cuba. Dopo la dissoluzione del Pci mise a disposizione la sua esperienza per molte attività dedicate all’informazione sull’esperienza cubana e la realtà latinoamericana.

Fu la fondatrice e la prima direttrice della rivista Latinoamerica, poi la vicedirettrice. Ha collaborato per anni con Gianni Minà recentemente scomparso. Per una curiosa coincidenza due personalità che tanto hanno dedicato alla stessa causa se ne sono andate nello stesso anno.

Vogliamo ricordare un episodio.

Al Forum Sociale europeo di Parigi nel 2003 intervenne a nome di tutte le realtà italiane ad un forum dedicato a Cuba e che era stato oggetto di tante pressioni contrarie e polemiche. Quando chiesero alle varie delegazioni se potevano convergere su un’unica portavoce, la scelta fu quella di Alessandra Riccio, con convinzione.

Napoletana sincera, persona squisita e combattente delle idee, Alessandra Riccio ci mancherà.

Che la terra ti sia lieve.

19 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO