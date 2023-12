Lettera di replica all’articolo “L’allineamento filo-sionista della cosiddetta “cultura di sinistra”

Leggiamo su Contropiano, il 25 dicembre 2023, un intervento di Eros Barone intitolato « L’allineamento filo-sionista della cosiddetta “cultura di sinistra” », che menziona il nostro blog e che denuncia un caso di presunta censura da parte nostra. I fatti sono assai più semplici.

Eros Barone è un assiduo commentatore de «La letteratura e noi». I suoi commenti sono sempre stati pubblicati. Non operiamo alcun tipo di censura di opinioni diverse dalle nostre. I nostri criteri di moderazione sono pubblici e liberamente consultabili ( https://laletteraturaenoi.it/2012/05/17/responsabilita/ ). Uno di tali criteri recita: «Commenti offensivi, lesivi della persona o facenti uso di argomenti ad hominem verranno automaticamente cancellati». La ragione per la quale abbiamo deciso di non pubblicare il primo dei commenti di Eros Barone riportati sul vostro blog è che la sua frase d’apertura viola quest’ultimo criterio: «La “maestrina dalla penna rossa” in versione ‘radical’ così scrive con inappuntabile diligenza». Chi ha intenzione di intavolare un dibattito intellettuale e politico non fa ritratti in terza persona sarcastici e sprezzanti della propria interlocutrice, non degnandosi nemmeno di rivolgerlesi direttamente.

Nel secondo commento l’autore, immaginando una censura delle opinioni che non c’è stata, ci definisce “gruppetto”, termine che peraltro rimanda al linguaggio tipico del Partito con la maiuscola, di staliniana memoria, con la sua presunzione dogmatica di rappresentare la volontà delle masse proletarie. Che Eros Barone abbia fondato alla chetichella l’ennesimo Partito rivoluzionario della classe operaia ereditandone la presunzione di infallibilità e di superiorità?

Tutto il contorno politico di questo “caso”, relativo alla nostra «capitolazione all’ordine costituito imposto dal blocco imperialista-sionista», come il farci troppo onore considerandoci, per sineddoche, «la cultura di sinistra», è, in conclusione, un caso macroscopico di sovrainterpretazione, basato su fondamenta del tutto inconsistenti.

La redazione de «La letteratura e noi»

