Siria. Scontri tra l’esercito e i curdi delle SDF

Ad Aleppo sono ripresi gli scontri tra l’esercito siriano del nuovo regime e le milizie delle Forze Democratiche Siriane (SDF) in cui sono inquadrate le Ypg curde. L‘esercito siriano ha iniziato a trasformare i quartieri di Sheikh Maqsoud e Ashrafieh in una zona militare chiusa.

Ore fa, il Dipartimento Operazioni dell’esercito siriano ha detto ad Al Jazeera che tutti i siti militari delle SDF nei quartieri di Aleppo “sono un obiettivo legittimo per l’esercito”, dopo i nuovi bombardamenti delle SDF nei quartieri residenziali e gli scontri tra le due parti.

Il corrispondente di Al-Jazeera ha dichiarato che il ritmo degli scontri e dei bombardamenti si è intensificato nei dintorni dei quartieri di Ashrafieh e Sheikh Maqsoud nella città di Aleppo, con l’entrata in vigore del coprifuoco. Almeno 10 proiettili sono caduti vicino al quartiere Ashrafieh, nel mezzo dell’escalation degli scontri e dei bombardamenti nel nord della città.

Da parte sua, le SDF hanno dichiarato di aver monitorato il dispiegamento di circa 80 veicoli militari appartenenti al governo siriano nei pressi dei quartieri Sheikh Maqsoud e Ashrafiyya della città di Aleppo, e considerano questo dispiegamento un indicatore pericoloso, sintomo di un’escalation e della possibilità dello scoppio di una guerra su larga scala.

Hanno aggiunto che le forze governative siriane continuano a bombardare i quartieri con carri armati e droni.

Martedì, le SDF hanno bombardato una postazione militare ad Aleppo e alcuni edifici con proiettili d’artiglieria e mitragliatrici pesanti, uccidendo 5 persone, tra cui due donne, oltre a 21 feriti.

Gli scontri tra le SDF e l’Esercito Siriano sono ripresi dopo il fallimento colloqui tenutisi domenica scorsa sull’attuazione dell’accordo di alcuni mesi fa e l’andamento di negoziati che hanno evidenziato le differenze che ostacolano il raggiungimento di intese sulla sua attuazione, con un reciproco scambio accuse tra le due parti su chi si è assunto la responsabilità per la mancata attuazione dell’accordo.

Il nuovo rais siriano Ahmed al-Sharaa e il comandante in capo delle SDF Mazloum Abdi, avevano firmato un accordo il 10 marzo, che includeva diverse clausole, tra cui l’integrazione delle istituzioni civili e militari dell’Amministrazione Autonoma Curda nelle istituzioni nazionali siriane entro la fine dell’anno, ma le divergenze tra le due parti hanno impedito i progressi nella sua attuazione.

La proposta del regime di Damasco, prevedeva l’integrazione delle forze delle SDF nelle fila dell’esercito siriano, a condizione che fossero divise in 3 divisioni e numerose brigate, inclusa una brigata speciale di donne, da schierare nelle aree sotto il loro controllo nel nord-est della Siria e gestite dai suoi comandanti.

Lo scorso 22 dicembre, il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani aveva annunciato che Damasco aveva ricevuto una risposta dalle forze curde alla proposta redatta dal Ministero della Difesa.

Lo stesso giorno in cui i negoziati si erano bloccati, gli scontri sono ripresi nella città di Aleppo, con morti e feriti.

7 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO