E anche l’Honduras sceglie la Cina…

Il ministro degli esteri honduregno Eduardo Enrique Reina afferma che la decisione di interrompere le relazioni con Taiwan è radicata nel “pragmatismo, non nell’ideologia“, dato che il Paese soffre di difficoltà economiche.

Parlando al canale televisivo Canal 5 mercoledì, ha affermato che l’aumento del debito e la necessità di maggiori investimenti hanno motivato la decisione, annunciata un giorno prima dal presidente honduregno Xiomara Castro.

“La situazione globale è complicata. Dobbiamo aprirci“, ha detto Reina. “Abbiamo bisogno di investimenti. Abbiamo bisogno di cooperazione“.

I commenti del ministro hanno evidenziato i dilemmi che devono affrontare i Paesi che cercano forti legami economici sia con gli Stati Uniti, forti sostenitori di Taiwan, sia con la Cina, che considera l’isola autogovernata di 23 milioni di persone come un proprio territorio senza diritto a legami tra Stati.

Se l’Honduras darà seguito all’annuncio di questa settimana, a Taiwan rimarranno solo 13 alleati diplomatici ufficiali.

L’Honduras è uno dei Paesi più poveri dell’America Centrale, con quasi il 75% della popolazione che vive in povertà.

Reina ha detto che l’Honduras ha chiesto a Taiwan di raddoppiare i 50 milioni di dollari di assistenza che riceve ogni anno e di prendere in considerazione la possibilità di “riallineare” il debito di 600 milioni di dollari che il Paese ha nei confronti dell’isola.

Ma l’Honduras non ha ricevuto una risposta positiva, e quindi Reina ha spiegato che l’amministrazione Castro si è mossa per perseguire legami diplomatici con il governo cinese.

Il Ministero degli Esteri di Taiwan ha dichiarato giovedì in un comunicato che Taipei ha negoziato “attivamente e continuamente” piani di cooperazione bilaterale con l’Honduras da quando Castro è entrato in carica.

Taiwan ha “espresso più volte all’Honduras che il nostro Paese è disposto, nei limiti delle sue possibilità, ad assistere l’Honduras per promuovere la costruzione e lo sviluppo e, allo stesso tempo, abbiamo ripetutamente ricordato all’Honduras di prestare attenzione alle false promesse della Cina“, ha dichiarato, senza però menzionare la questione del debito.

Taiwan sta “facendo del suo meglio per mantenere l’amicizia” con l’Honduras, ha aggiunto il Ministero.

Reina ha detto invece che l’Honduras ha preso la sua decisione sui legami diplomatici dopo aver parlato con gli alleati statunitensi e asiatici e ha sottolineato di voler rafforzare i legami con Washington e altri Paesi.

Ma la mossa potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni tra l’Honduras e gli Stati Uniti, il principale partner commerciale del Paese centroamericano.

Washington considera Pechino come il suo principale rivale geopolitico e i legami tra le due nazioni si sono inaspriti su numerosi punti di tensione negli ultimi anni, tra cui il commercio, lo status di Taiwan, le rivendicazioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale e la spinta degli Stati Uniti contro l’influenza cinese nell’Indo-Pacifico.

“Il governo honduregno deve essere consapevole che la RPC (Repubblica Popolare Cinese) fa molte promesse che non vengono mantenute“, ha dichiarato mercoledì un portavoce del Dipartimento di Stato.

Si potrebbe facilmente ribattere che in effetti quelle statunitensi lo sono state: l’Honduras è uno dei paesi che più di frequente ha dovuto subire golpe militari organizzati da Washington. L’ultimo nel giugno 2009, quando fu deposto il presidente eletto Manuel Zelaya, moderatamente progressista.



Mercoledì Reina ha sottolineato che altri 171 Paesi hanno relazioni diplomatiche formali con la Cina e non con Taiwan. Gli Stati Uniti sono uno di questi Paesi, ma sono anche il più importante alleato di Taiwan e un fornitore chiave di armi.

Reina ha aggiunto che i funzionari honduregni probabilmente incontreranno le loro controparti cinesi nei prossimi giorni per formalizzare la relazione, avendo già contattato l’ambasciatore cinese in CostaRica per avviare i colloqui.

Il CostaRica, pur essendo un fedele alleato di Washington, è uno dei numerosi altri Paesi della regione, tra cui Nicaragua, El Salvador e Repubblica Dominicana, che negli ultimi anni hanno abbandonato Taiwan a favore delle relazioni con la Cina.

La tendenza dimostra il desiderio di molti Paesi poveri di evitare di scegliere da che parte stare quando crescono le tensioni tra Stati Uniti e Cina, entrambi considerati importanti fonti di potenziali scambi e investimenti.

Fonte: Al Jazeera



16 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO