Libano. E’ morto Talal Salman, un faro del giornalismo arabo

Ci ha lasciato il grande giornalista libanese Talal Salman, fondatore e direttore del giornale As Safire, che è stato la voce di chi voce non ne aveva. Un grande maestro del giornalismo arabo, sostenitore delle cause arabe, in particolare della Palestina. E’ stato uno dei fondatori del Comitato per non dimenticare Sabra e Chatila. Una immensa perdita per tutto il mondo arabo. Riposa in pace Talal

