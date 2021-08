Do you remember Fukushima? le Olimpiadi di Tokio e l’oblio sul nucleare

Dieci anni dopo, il disastro nucleare di Fukushima del marzo 2011 sta affondando nell’oblio. Mentre i tumori e altre malattie si moltiplicano, mentre tonnellate di acqua radioattiva fuoriescono ogni giorno dalle macerie dell’impianto, i residenti sono incoraggiati a tornare nelle zone contaminate.

Il governo giapponese e l’industria nucleare mascherano costantemente il disastro come un semplice incidente e sostengono che è sicuro vivere a Fukushima. Per questo, intendono sfruttare l’attuale vetrina delle Olimpiadi in corso a Tokyo questa estate, come un cosiddetto “ritorno alla normalità”.

L’edizione riveduta e ampliata di “Oublier Fukushima” (“Dimenticare Fukushima”, Du Bout de la Ville, 2021) ricostruisce dieci anni di gestione del disastro ecologico in Giappone e smonta la mistificazione di una “riabilitazione” dei territori contaminati. Di seguito, alcuni estratti del libro firmato con lo pseudonimo Arkadi Filine, uno degli 800.000 liquidatori della centrale di Chernobyl.

*****

La pretesa liquidazione dell’incidente di Fukushima Daiichi è una ripetizione insopportabile e spaventosa dell’incidente di Chernobyl. Le stesse misure irrisorie, onnipresenti e contraddittorie; gli stessi robot che non funzionano; le stesse processioni di uomini che sguazzano nella fabbrica e muoiono in ambulanza verso l’ospedale. Questa volta il disastro non è gestito dall’esercito, ma dalle aziende: Tepco (il gestore), Toshiba e Hitachi (i costruttori dell’impianto). Subappaltano il lavoro sporco a organizzazioni di costruzione di stampo mafioso. A Chernobyl la messa in scena era quella dello straordinario; a Fukushima quella dell’ordinario. Chernobyl sarebbe stata una battaglia, mentre Fukushima sarebbe stata una gigantesca operazione di manutenzione.

Dall’autunno 2011 in poi, nonostante il mucchio di problemi che si accumulano, i comunicati diventano sempre più rassicuranti. Come per magia, tutto ha funzionato: i sistemi di raffreddamento si sono raffreddati, le pompe hanno pompato, i sistemi di decontaminazione a circuito chiuso hanno decontaminato e gli ex-reattori si sono raffreddati. Infatti, le temperature misurate nelle vasche dell’ex-reattore scendono sotto i 100 gradi! Questo è abbastanza normale, dato che il corium [materiale che si viene a creare nel nocciolo di un reattore nucleare durante una fusione del nocciolo, ndr] è scomparso più in basso. In ogni caso, niente più notizie. L’azienda si sta tranquillamente dirigendo verso la fine del cantiere e viene il momento di mettere via gli strumenti tecnici.

Così, il 16 dicembre 2011, l’incidente è ufficialmente finito, almeno per quanto riguarda la risposta all’emergenza. Il governo e la Tepco hanno annunciato congiuntamente la fine della storia. Si vantano dello “spegnimento a freddo” dei tre ex-reattori più danneggiati. Il termine è ben scelto, poiché è usato per descrivere lo stato del reattore durante le operazioni di manutenzione ordinaria negli impianti in funzione – come il rifornimento di carburante. Questo ha poco a che vedere con la situazione del disastro di Fukushima, dove i reattori non esistono più, i serbatoi sono stati trasformati in setacci, il combustibile esaurito non è più nell’acqua, e il corium che è ancora attivo ha probabilmente perforato gli involucri di sicurezza…

Qual è la situazione oggi? Ebbene, più ci si avvicina ai noccioli fusi dei reattori e alle piscine fatiscenti dove dovrebbero raffreddarsi le barre di combustibile, più la verità diventa chiara: un disastro nucleare è iniziato l’11 marzo 2011 e non è mai finito. Anche se sono passati dieci anni, è impossibile parlare delle “conseguenze” del disastro. Al massimo, possiamo cercare di orientarci nel corso di un disastro che è stato ribattezzato “disattivazione”. Poiché l’impianto idraulico rimane il problema principale della centrale distrutta, la metà dei 7.000-10.000 lavoratori che tornano al sito ogni giorno sono assegnati alla circolazione dell’acqua di raffreddamento e dell’acqua contaminata.

Nel 2012, quando i lavoratori erano decine di migliaia ogni giorno, la maggior parte era gente del posto che si era rifugiata vicino alla zona di evacuazione. Oggi vengono da tutto il Giappone e dall’estero per condividere tale gravame. Reclutati dai subappaltatori, più o meno mal pagati a seconda del livello di subappalto, questi “gitani nucleari” che sono diventati idraulici aspettano di essere assegnati a lavorare in siti con livelli variabili di radiazioni nelle pensioni della zona. Sono i nuovi abitanti di una regione la cui attività economica si concentra ora sullo smantellamento e lo stoccaggio dei rifiuti.

Il turnover di questi lavoratori precari è enorme a causa dell’alto livello di radiazioni. La Tepco afferma che 47.000 lavoratori sono stati esposti a radiazioni ionizzanti nel sito dell’impianto durante i primi cinque anni. I 42.000 lavoratori “subappaltati” tra loro hanno preso le dosi più alte. I lavoratori sono le prime vittime delle radiazioni che questo smantellamento produce costantemente.

All’indomani dell’incidente, le istituzioni internazionali hanno esortato il governo giapponese a iniziare la “riabilitazione” il più presto possibile. Da Chernobyl in poi, sanno che la liquidazione non deve durare a lungo affinché il disastro sia cancellato dalla memoria il più rapidamente possibile. La decontaminazione, la prima fase della riabilitazione, sarebbe possibile. Furono raccolte le foglie morte; strade, muri, alberi e cespugli furono lavati con potenti idropulitrici; il terreno fu raschiato con una ruspa e la sua superficie – quello strato di pochi centimetri che doveva essere l’unico ad aver ricevuto la radioattività – fu rimossa. A volte i campi e i giardini venivano semplicemente arati, o coperti con terra proveniente da altri luoghi.

Anche se la “Grande Decontaminazione” era limitata alla periferia delle case, ai campi destinati alla coltivazione e ad alcuni punti caldi identificati, come i serbatoi d’acqua per l’agricoltura, il lavoro è stato colossale e ha inghiottito gran parte delle somme destinate alla “riabilitazione”. Colossale e assurdo. Ogni volta che pioveva, molta terra si contaminava di nuovo e doveva essere trattata di nuovo. La contaminazione radioattiva è ancorata nei suoli delle foreste circostanti e migra costantemente verso i suoli “decontaminati” (la foresta copre il 70% della superficie del dipartimento). Per non parlare del vento, dei corsi d’acqua e persino degli pneumatici delle automobili che disperdono costantemente le particelle radioattive.

Oltre alle file di serbatoi di acqua radioattiva del raffreddamento permanente dei vecchi reattori, il paesaggio di Fukushima è stato presto coperto da enormi mucchi di sacchi di plastica nera. Terra, foglie, rami, che erano diventati rifiuti radioattivi, sono stati imbustati. I sacchi si ammassavano ovunque nei comuni “decontaminati”: nei parchi, nei cortili delle scuole, nelle periferie dei paesi, nei campi sportivi, nei parcheggi, negli appezzamenti agricoli condannati dalla radioattività e persino nei giardini privati. Milioni e milioni di sacchi in 114.700 pile. Le piramidi di plastica testimoniavano gli sforzi delle autorità e il successo dell’operazione di decontaminazione: la radioattività era scomparsa perché intrappolata nei sacchetti!

Naturalmente, sono stati strappati dal maltempo o sono stati regolarmente spazzati via dai torrenti durante i tifoni. È vero che il cesio-137 [isotopo radioattivo che si forma principalmente come un sottoprodotto della fissione nucleare, ndr] immagazzinato in queste borse rimarrebbe attivo fino ai primi anni 2300, ovvero 10 emivite [tempo in cui decade metà della massa iniziale dell’elemento stesso, ndr] di 30,15 anni. Certamente, la “decontaminazione” è al massimo solo una “trans-contaminazione”, poiché spostare la radioattività non la fa sparire. Ovvio. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi, questi ingombranti ricordi del disastro nucleare dovevano sparire a loro volta. Il paesaggio doveva essere trasformato entro l’estate del 2020. La soluzione dei sacchi era diventata improvvisamente un problema!

Così i sacchi sono stati spostati in fretta, ma non senza averli prima classificati in due categorie come era stato fatto con i residenti. I sacchi contenenti terreno presumibilmente sotto gli 8.000 becquerel/kg sono stati smaltiti in una discarica convenzionale o bruciati con i rifiuti ordinari in circa 20 inceneritori intorno alla provincia di Fukushima o venduti a imprese di costruzione, commercianti di materiali e costruttori di strade. Prima del disastro, il livello di radiazioni consentito per i materiali da costruzione era di 100 Bq/kg. Da allora è stato aumentato a 8000 Bq/kg.

Molti altri rifiuti, come i fanghi di depurazione radioattivi o le ceneri degli inceneritori sono ancora in attesa di una “soluzione” in molte province. Sono immagazzinate qua e là; ma ci è stato assicurato che le ceneri saranno messe in fusti di cemento e immagazzinate nel ben nominato “Fukushima Eco Tech Clean Center”. L’altra parte dei sacchi, designata come troppo irradiata (perché “superiore a 8000 Bq/kg”), viene trasportata con un camion in un enorme centro di stoccaggio ai piedi della centrale in rovina, nel comune di Okuma, dove non si vedrà più. Sono state scavate enormi buche su sedici chilometri quadrati, in cui una serie di camion deposita i famosi sacchi neri con l’aiuto di nastri trasportatori.

Nel marzo 2021, la stampa giapponese ha riferito che il 75% dei sacchi aveva già raggiunto il centro. L’operazione “le scorie di Fukushima sono in buono stato” dovrebbe terminare nel marzo 2022 e sarà costata ben 13 miliardi di euro. Anche se nessuno ci crede neanche per un istante, questo sito di stoccaggio è etichettato come “impianto di stoccaggio provvisorio”: il governo insiste che sposterà tutti questi rifiuti contaminati altrove nel 2045.

Il ritorno dei residenti era l’altro impegno preso dal primo ministro Shinzo Abe nel 2013. Se non fossero state rinviate a causa del Covid, le Olimpiadi estive del 2020 avrebbero rappresentato la scadenza entro la quale tutti i residenti avrebbero dovuto tornare alle loro zone d’origine. Dopo il disastro, la zona di evacuazione era stata suddivisa – presumibilmente “secondo le dosi di radiazioni stimate” – in “Zona 1”, “Zona 2” e “Zona 3”. Questi confini completamente arbitrari all’interno della zona di evacuazione hanno portato a situazioni bizzarre. Il villaggio di Kawauchi, per esempio, è stato diviso in tre con regole diverse per ogni settore.

Agli ex residenti è stato permesso l’accesso illimitato durante il giorno alla “Zona 1”, mentre a loro sono state concesse alcune ore nella “Zona 2”. Non sorprende che non ci sia mai stata una vera e propria “zona vietata” a Fukushima. Il ritorno definitivo degli abitanti era quindi in preparazione fin dall’inizio. Gli sfollati, essendo stati trasferiti nella prefettura di Fukushima, non erano lontani dal loro vecchio villaggio: non avrebbero avuto motivo di non andarci regolarmente per mantenere la loro casa!

Gli ordini di evacuazione sono stati revocati tra il 2014 e il 2017 nella “Zona 1” e nella “Zona 2”, cioè nella maggior parte della zona di evacuazione. Uno dopo l’altro, i comuni evacuati hanno cambiato colore sulla mappa e sono diventati ufficialmente “abitabili”. Gli abitanti sono stati costretti a reinsediarsi non appena il lavoro di “decontaminazione” è stato completato. Ufficialmente, la contaminazione del suolo era ormai nella norma, non tanto grazie al grottesco lavoro di decontaminazione quanto alla nuova soglia di 20mSv: gli ordini di evacuazione sono revocati dalle autorità quando il livello radioattivo di un comune scende ufficialmente sotto i 20mSv/anno [prima del disastro di Fukushima, la soglia di esposizione della popolazione era di 1mSv/anno, ndr].

Questa soglia aberrante, che nel 2011 e oltre ha impedito ulteriori evacuazioni, viene ora utilizzata per fare pressione sugli evacuati affinché ritornino nella terra irradiata. Da allora tutto il mondo si è allineato al nuovo standard giapponese. L’esperienza di Fukushima serve direttamente all’industria nucleare mondiale e permette già agli Stati nucleari, quando si verificheranno futuri incidenti, di giustificare “scientificamente” il fatto di lasciar vivere la gente nel territorio contaminato. Nel 2020, il governo continua a promuovere il ritorno degli abitanti nella “zona di ritorno difficile” (“Zona 3”), dove l’esposizione alle radiazioni superava ufficialmente i 50 mSv/anno quando la divisione in zone è stata istituita nel 2011!

Il ripopolamento delle città più vicine alla centrale è la priorità assoluta del governo, come ha ricordato il ministro della ricostruzione Katsuei Hirasawa alla fine del 2020. Gli ordini di evacuazione sono già stati revocati in diverse aree altamente contaminate dei comuni di Tomioka, Futaba, Okuma, Namie, Katsurao e Iitate. A Okuma, uno dei due comuni dove si trova la centrale di Fukushima Daiichi, il governo ha appena aperto l’accesso a 320 ettari che ora possono essere visitati “liberamente”!

A Futaba, l’altro comune che condivide le rovine della centrale, sono stati riaperti due quartieri del centro storico e i residenti sono già autorizzati a muoversi durante il giorno. Potranno stabilirvisi definitivamente nel 2022 o 2023 “quando sarà ripristinata l’acqua corrente”… Nel frattempo, il governo ha inviato la fiamma olimpica attraverso la zona il 26 marzo 2021. Per lo Stato giapponese, ricostruire è bene, ma ripopolare è meglio.

Dal 2014, quando i primi comuni della zona di evacuazione sono stati riaperti, l’accordo del governo è stato semplice: se gli esuli accettano di tornare nei loro comuni di origine, le loro case vengono ristrutturate a spese della Tepco e il governo paga fino a 2 milioni di yen (15.000 euro). Altri 4 milioni di yen sono dati a coloro che hanno creato delle imprese nei villaggi evacuati dopo il disastro. Per ricevere questi soldi, le famiglie devono impegnarsi a vivere in queste aree altamente contaminate per almeno cinque anni! Questo riguardava la carota. Ecco ora il bastone: nel 2018, gli sfollati di Fukushima sono stati definitivamente privati di benefici e di alloggi gratuiti.

La “ricostruzione” decantata dal governo mira a cancellare il disastro nucleare e le Olimpiadi di Tokyo dovrebbero servire sia da acceleratore che da cornice temporale per questa “bonifica” delle regioni contaminate radioattivamente. Così come il cosiddetto “spegnimento a freddo dei reattori” nel 2012 ha simboleggiato la fine del disastro, le Olimpiadi del 2021 segneranno la fine della “riabilitazione” dei territori contaminati e il ritorno definitivo degli abitanti. Alla fine del tunnel nucleare, i giochi olimpici! Tutto il mondo è invitato a venire ad ammirare questa dimostrazione della ormai leggendaria “resilienza” del Giappone di fronte alle calamità. Come si può notare, la radioattività non sarà un freno alla dinamica di rinascita economica dei Giochi Olimpici.

Al contrario, sono un’opportunità per l’industria nucleare globale perché hanno il loro argomento migliore: se gli atleti di tutto il mondo possono giocare a baseball in uno stadio della città di Fukushima, va da sé che ci si può vivere. Se anche un disastro nucleare di livello 7 non impedisce che le Olimpiadi si svolgano in una capitale contaminata e nei suoi dintorni, allora nulla potrà mai più ostacolare il nucleare. Tokyo-2020 non solo mostrerà un Giappone resiliente, ma anche un’industria nucleare resiliente. Una fiera mondiale dell’atomo, per così dire.

Le autorità giapponesi avrebbero fatto bene a evacuare il minor numero possibile di persone nel 2011, quando la stessa megalopoli di Tokyo stava sperimentando una significativa ricaduta radioattiva. La prossima volta che un disastro nucleare colpirà – in Francia, in Giappone o altrove – gli Stati non dovranno nemmeno tergiversare sulle onerose questioni dell’evacuazione e del risarcimento delle vittime.

3 Agosto 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO