Guerra ed effetti collaterali climatici /1

La Commissione europea prevede un aumento della spesa da parte dei suoi Stati membri di almeno 200 miliardi di euro , basato sulla combinazione di fondi extra ad hoc e aumenti strutturali a lungo termine. Gli Stati Uniti hanno approvato un budget militare record di 840 miliardi di dollari per il 2023 e il Canada nel 2022 ha annunciato altri 8 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni. La Russia ha approvato un aumento del 27% delle spese militari dal 2021, che porterà i budget a un totale di 83,5 miliardi di dollari nel 2023. Gli obiettivi climatici sono stati rapidamente buttati fuori dalla finestra quando si tratta di obiettivi militari. Solo nel 2022, sono stati ordinati 476 degli aerei da combattimento più ad alto consumo di gas, gli F-35: 24 per la Repubblica Ceca, 35 per la Germania, 36 per la Svizzera, sei extra per i Paesi Bassi in aggiunta agli ordini precedenti e 375 per gli Stati Uniti.