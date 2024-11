Una lettera da Valencia. “Il governo ha nascosto le informazioni, migliaia di persone sono rimaste intrappolate”

Quello che è successo è una catastrofe brutale che non abbiamo mai visto, né i nostri antenati. Abbiamo già aggiunto 158 morti, ma quella cifra crescerà ancora molto perché ci sono molte persone scomparse.

Il governo regionale (governato dalla destra con il sostegno dell’ultradestra fascista) è in gran parte responsabile dell’alto numero di vittime.

Gli organismi scientifici (AEMET e Confederazione Idrografica) hanno dato l’allerta rossa la mattina presto, ma il governo valenciano non ha dato l’allerta alla popolazione fino alle 20:00 (quando c’è una catastrofe come questa o qualche grande rischio avvertono l’intera popolazione con un messaggio SMS che raggiunge tutti i telefoni cellulari ed emette un suono di allerta specifico).

Non conoscendo questo rischio massimo, perché il governo regionale aveva nascosto loro le informazioni, la classe operaia ha agito normalmente ed è andata a lavorare nel turno pomeridiano.

Quando l’allarme è stato dato alle 20:00, era troppo tardi e migliaia e migliaia di lavoratori sono rimasti intrappolati nelle zone industriali allagate o sulle strade. Molti datori di lavoro si sono comportati come dei veri e propri assassini e, pur conoscendo già l’allarme rosso, non hanno permesso ai lavoratori di lasciare il lavoro per mettersi in salvo.



Questa mattina, la direzione del sindacato ha approvato una risoluzione che chiede le dimissioni immediate del Presidente del Governo Regionale e abbiamo anche deciso che i nostri servizi legali prenderanno provvedimenti per denunciare sia il governo valenciano, per aver nascosto informazioni, sia gli uomini d’affari omicidi in tribunale.



Io e la mia famiglia, beh tutti, vi ringraziamo molto. Anche se abbiamo avuto due spaventi, perché mia figlia e mio fratello non sono potuti tornare a casa la notte dell’alluvione (martedì notte) e hanno dovuto dormire alcuni in un parcheggio in quota e un altro a casa di amici. Il problema è che i telefoni non funzionavano e non abbiamo avuto notizie di mio fratello fino a ieri mattina. Un abbraccio e grazie per la vostra solidarietà.

* operaio della Ford e dirigente sindacale della Intersindacal Valenciana

2 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO