Il cambiamento climatico è una questione di classe/1

“Si tratta di un libro piccolo, ma il suo messaggio è vitale.

Coloro che sfruttano il lavoro altrui per profitto, sfruttano anche le preziose risorse della terra per lo stesso motivo.

Se protesti per salvare il pianeta, unisciti a un picchetto e viceversa.

La lotta non cambia – è la lotta di classe, e questa volta dobbiamo vincere.

Grazie Sarah e John”.

Ken Loach

Alla fine, il cambiamento climatico ha un impatto su tutti. Raggiungerà anche coloro che stanno rastrellando fortune distruggendo il pianeta: persone che possono comprare la loro via d’uscita da disagi temporanei. Il cambiamento climatico impatta sulla totalità del mondo naturale. Allora perché sostenere che si tratta di una questione di classe?



Questo piccolo libro si propone di rispondere a questa domanda. Esamina anche il motivo per cui questo è importante e cosa significa che possiamo agire per evitare la minaccia che incombe su tutti noi. Il cambiamento climatico è il nostro pericolo più grande e più imminente, ma la nostra crisi mondiale va oltre. Trattando il pianeta come una risorsa illimitata, la nostra società moderna sta distruggendo l’ambiente ovunque. Anche questa è una questione di classe, e fa parte di questa discussione.



Iniziamo con ciò che possiamo vedere intorno a noi.

Non è solo perché l’uno per cento produce la maggior parte dell’anidride carbonica, anche se è così …

Sappiamo che l’anidride carbonica nell’aria lascia passare la luce del sole, ma intrappola il calore emesso dalla terra riscaldata. Già nel diciannovesimo secolo, si cominciava a riconoscere che l’aumento dell’anidride carbonica prodotta dalla rivoluzione industriale poteva aumentare il calore intrappolato e rendere il nostro pianeta più caldo.



L’anidride carbonica viene prodotta quando bruciamo carburante per riscaldare le nostre case o guidiamo automobili o pilotiamo aerei. Viene prodotta anche quando l’energia viene utilizzata per produrre e trasportare le cose. Anche le cose che vengono vendute per risparmiare energia possono aver già utilizzato molta energia e prodotto molta anidride carbonica durante la loro produzione.

La maggior parte delle cose che acquistiamo sono realizzate con materiali che saranno riciclati solo in parte. Saranno gettate via come se quei materiali fossero sostituibili, ma non possiamo continuare a farlo per sempre.



Non possiamo continuare a seppellire e bruciare miliardi di bidoni della spazzatura pieni di roba ogni settimana. Le persone più ricche hanno case più grandi e più auto. Prendono più voli e hanno più beni e buttano via più cose. La loro ricchezza si basa su imprese e investimenti che producono anidride carbonica e stimolano il consumismo. Più le persone sono ricche, più anidride carbonica tendono a produrre, più risorse usano, più investono in combustibili fossili e più contribuiscono alla crisi ambientale.

O perché quelli che stanno in fondo sentono per primi gli effetti, anche se è vero …

Alla fine la crisi raggiungerà anche i ricchi, ma per ora possono comprarsi un po’ di protezione. Possono permettersi case lontane dalle pianure alluvionali più pericolose e installare sistemi di raffreddamento che consumano energia. Possono scegliere di non lavorare in condizioni di caldo estremo. Quando i cambiamenti climatici riducono le scorte di cibo, possono pagare un extra per assicurarsi di ottenere ancora ciò che desiderano.



Più le persone sono povere, più è probabile che subiscano gravi conseguenze in caso di calamità o che siano escluse dalle forniture essenziali in tempi di scarsità.

O perché le élite usano la loro crisi come scusa per spremere gli altri …

Oltre a questo, coloro che sono al potere stanno usando la crisi per sfruttare ulteriormente le persone che sono meno responsabili di causarla. Proprio come hanno usato il crollo economico del 2008. Esigono sacrifici da parte di coloro che hanno meno da dare.



Nei paesi occidentali, la politica degli ultimi quarantacinque anni è stata volta a invertire le conquiste fatte dai lavoratori nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale.

Ha avuto lo scopo di garantire che la maggior parte della ricchezza creata andasse a beneficio di coloro che sono già ricchi; che i servizi conquistati a fatica venissero svenduti a società private che sfruttano i loro utenti; e che la capacità di protestare contro queste cose diventasse sempre più limitata.

Le potenze occidentali hanno usato il loro dominio economico per imporre politiche simili al Sud del mondo. Ogni disastro è stato usato come un’opportunità per i ricchi di riprendersi maggiori risorse mondiali, e il collasso ambientale non fa eccezione.

C’è sempre una pressione per preservare le gerarchie esistenti e per estrarre di più dai lavoratori. I politici sostengono di poter combattere il cambiamento climatico senza disturbare il modo in cui funziona la nostra società attuale. Le loro politiche spesso finiscono per penalizzare i meno abbienti, pur avendo scarso impatto sulla produzione di anidride carbonica. Alcune addirittura ne causano un aumento.

I responsabili politici affermano di poter convincere le persone a produrre meno anidride carbonica utilizzando le tasse per aumentare i costi energetici. Ma le persone ricche, che sono i maggiori produttori, possono permettersi di pagare di più, e i risparmi energetici ottenuti sono molto lontani da ciò che è necessario. Nel frattempo, l’aumento dei costi colpisce tutti e può fare la differenza tra una famiglia a basso reddito che riesce a gestirli e una famiglia che si indebita a spirale.



In Francia, l’aumento dell’imposta sul carburante, introdotta come “politica verde”, ha innescato massicce manifestazioni popolari nel movimento che è diventato noto come gilets jaunes, dal nome dei gilet gialli indossati dai manifestanti. Piuttosto che affrontare l’introduzione di sistemi di risparmio energetico in modo logico ed efficiente, questa politica le tratta come un’altra opportunità di business.



I sussidi per il miglioramento delle case green hanno sfamato gli azionisti di una nuova generazione di aziende private. Laddove le società sono state adeguatamente regolamentate, hanno anche beneficiato i proprietari di case, ma gli affittuari continuano a pagare i costi aggiuntivi della vita in case inefficienti dal punto di vista energetico.



Il mancato rispetto dei moderni standard di isolamento è stato usato come scusa per demolire le case popolari e vendere il terreno a sviluppatori privati, anche se la demolizione e la ricostruzione sono un processo ad alta intensità energetica.



La classe operaia è la meno responsabile della catastrofe ambientale e la più colpita, e le cosiddette politiche ambientali spesso aumentano la disuguaglianza. Le politiche che rendono la vita più difficile per la classe operaia sono giustamente contestate. Ma le politiche ambientali non devono essere così, anzi, è proprio il contrario.

O perché i paesi che inquinano di meno soffriranno di più …

Cose simili stanno accadendo su scala internazionale. I paesi ricchi e “sviluppati” hanno già prodotto molto più della loro giusta quota di anidride carbonica; mentre i paesi poveri dell’ex colonia sono i meno protetti dall’innalzamento del livello del mare e dalle condizioni meteorologiche estreme che il cambiamento climatico sta rendendo sempre più comuni.

Decenni di saccheggi, insieme alle privatizzazioni imposte dalla Banca Mondiale, li hanno lasciati senza le infrastrutture necessarie per la vita quotidiana, per non parlare di far fronte a disastri di massa. Questi paesi più poveri sono stati a lungo sfruttati per le loro risorse dai paesi più ricchi e dalle multinazionali.



Il cambiamento climatico offre nuove opportunità di sfruttamento. Comporta nuove richieste di minerali rari per alimentare le nuove tecnologie verdi (come il litio per le batterie) e la pressione delle imprese dei paesi più ricchi che vogliono delocalizzare le loro industrie inquinanti.

I paesi più ricchi possono quindi sembrare in grado di raggiungere i loro obiettivi ecologici e le imprese possono evitare le rigide normative ambientali. All’interno dei paesi più poveri, sono ancora una volta quelli che hanno meno ad essere più esposti agli impatti del cambiamento climatico e allo sfruttamento effettuato in nome della lotta al cambiamento climatico.

… Ma perché il sistema che sfrutta il pianeta fino alla distruzione è lo stesso che dipende dallo sfruttamento di classe: il sistema che vede tutto in termini di profitto – che è esattamente ciò che è il capitalismo.

La ragione della discrepanza tra responsabilità e sofferenza è la stessa per il cambiamento climatico e per la più ampia crisi ambientale come per tutti gli aspetti della crescente e brutale disuguaglianza del mondo. È il risultato del capitalismo: della priorità del capitalismo per il profitto e del suo bisogno di una crescita economica costante.



La concorrenza di mercato significa che nessuna impresa può permettersi di accontentarsi di ciò che ha, poiché rischia di essere superata dai suoi concorrenti. Deve trovare nuovi mercati e creare nuova domanda. Deve convincerci ad acquistare prodotti e servizi di cui non abbiamo bisogno né che vogliamo veramente, a scapito di sempre maggiori risorse del mondo.

Tutto è considerato una potenziale fonte di profitto. Il capitalismo sfrutta la natura nello stesso modo in cui il capitalismo sfrutta la classe operaia. Il modo in cui entrambi vengono trattati dipende solo dal loro potenziale di fare soldi. Quando tutto è lasciato al mercato, cioè alle imprese private, l’economia non funziona al servizio della società.



Piuttosto, la società lavora per l’economia, e quell’economia è bloccata in una rapace espansione divoratrice di mondi. Se ci chiedessero di inventare un sistema per soddisfare i bisogni umani, saremmo giustamente diffidenti nei confronti di qualsiasi proposta che metta la priorità non sul bisogno, ma sul profitto privato. E rifiuteremmo categoricamente qualsiasi proposta che dipenda dal consumo illimitato della nostra limitata eredità comune.

Nel frattempo, il costante bisogno del capitalismo di più materie prime e più mercati aiuta a spingere i paesi verso la guerra, dove la classe operaia è usata come carne da cannone e l’ambiente è considerato altrettanto superfluo.

Le regole – create dall’uomo – del sistema capitalista sono generalmente indicate come se fossero leggi immutabili della natura: come se non avessimo altra scelta che organizzare la società per mettere il profitto prima di tutto. Potremmo pensare che sarebbe meglio concentrarsi sui bisogni e sul benessere umano e sul vivere in sintonia con il nostro ambiente naturale, ma ci viene detto che non è così che funziona il mondo.



Ci viene detto che le persone sono egoiste per natura e che è solo attraverso la competizione egoistica che la società si sviluppa. Tuttavia, se fossimo davvero le creature egoiste dipinte dagli economisti, la società umana non sarebbe mai decollata. La forza dell’umanità viene dalla nostra capacità di organizzarci e di aiutarci a vicenda. Ci viene detto che pianificare qualsiasi forma di società diversa da quella capitalista non è realistico, come se continuare con un sistema che sta rendendo il nostro pianeta invivibile fosse una cosa “realistica” da fare.

Mentre i cambiamenti necessari per riportare il nostro mondo fuori dal precipizio sono gli stessi che porrebbero fine a questo sfruttamento di classe: un’economia popolare dalla gente e per la gente – che è ciò che il socialismo dovrebbe essere.

La cosa assurda è che sappiamo che è perfettamente possibile per l’umanità vivere – e vivere bene – senza che questo costi alla terra. Conosciamo i cambiamenti che devono essere apportati al modo in cui la nostra società è organizzata e sappiamo come utilizzare i finanziamenti pubblici per fornire beni e servizi pubblici e un lavoro veramente utile.



Sappiamo che se le risorse fossero condivise equamente e utilizzate razionalmente, ce ne sarebbero abbastanza per tutti. I cambiamenti richiesti sono grandi, ma sono necessari per la sopravvivenza. Possono anche portare a uno stile di vita molto più felice e meno stressante. Tuttavia, questi cambiamenti minacciano le gerarchie esistenti e sono contrastati da coloro che sono al potere.

Un modo in cui le élite convincono il resto di noi a sostenere i loro interessi – i loro interessi a brevissimo termine in questo caso – è quello di renderci timorosi del cambiamento. Ci viene detto che perderemo la nostra libertà e il nostro modo di vivere. Non dovremmo mettere in discussione quali libertà siano minacciate – la libertà di rendere il mondo inabitabile, per esempio, o la libertà di sfruttare gli altri.

Né ci si aspetta che ci si chieda se uno stile di vita che genera enormi disuguaglianze e che vede la maggior parte delle persone trascorrere la maggior parte delle ore di veglia legate a un lavoro noioso e insicuro sia uno stile di vita che dovrebbe essere preservato immutato.

Molte delle cose che apprezziamo di più – stare con la famiglia e gli amici, fare e godere della musica o dell’arte, ballare, giocare e guardare lo sport, esplorare il mondo naturale che ci circonda – non hanno bisogno di utilizzare grandi quantità di energia preziosa, né di consumare risorse insostituibili e limitate. Ma siamo sempre limitati nel nostro godimento di queste cose perché siamo costretti a passare così tanto della nostra vita sul tapis roulant capitalista.



Usiamo energia e risorse per produrre sempre più cose che aggiungono molto poco al benessere umano, e usiamo il nostro ingegno per convincere gli altri che queste cose sono la chiave per la loro felicità futura. Questo è ciò che il sistema capitalista ci richiede.



Non dobbiamo mai essere contenti di quello che abbiamo, altrimenti non ne compreremmo di più. Lavoriamo per molte ore, spesso in lavori che possiamo percepire come intrinsecamente inutili, e poi spendiamo i nostri guadagni duramente guadagnati in cose che potrebbero farci risparmiare un po’ di tempo o che sembrano sostituire un po’ della gioia perduta. Siamo intrappolati su un tapis roulant progettato per privarci sia del tempo che della voglia di pensare oltre le aspettative capitaliste.

La maggior parte dei lavori non contribuisce molto all’umanità, ma i lavoratori che svolgono quei lavori dipendono da loro per vivere. Non possono permettersi di vedere scomparire i loro mezzi di sostentamento. I capitalisti sfruttano la paura della disoccupazione come fanno sempre. Usano questa paura per rendere le persone resistenti a qualsiasi cambiamento che vedrebbe questi lavori scomparire.



Tuttavia, un sistema sociale sostenibile richiede anche lavoro, solo un lavoro diverso. Un tale sistema può pagare le persone per fare il lavoro che la loro comunità ritiene importante, e può garantire, attraverso una distribuzione più equa delle risorse, che tutti abbiano abbastanza per vivere e abbastanza tempo per godersi la vita.

La proprietà pubblica delle risorse diventa ancora più importante con la crescita dell’Intelligenza Artificiale. L’IA ha il potenziale per generare grandi risparmi nella quantità di lavoro umano necessaria per sostenere le società. Nelle mani pubbliche, può consentire a tutti di trarne beneficio. Se lasciata ai mercati capitalistici, produrrà solo una maggiore disuguaglianza. Gli investimenti pubblici nelle energie alternative possono garantire che queste siano sviluppate nel modo più vantaggioso per la società, piuttosto che per il massimo profitto privato.

Il capitalismo ci insegna anche a credere che la crescita economica infinita sia essenziale per il nostro benessere. Solo quando guardiamo fuori senza i paraocchi capitalisti, possiamo vedere una chiara via d’uscita da questo percorso verso la distruzione.



Se le organizzazioni pubbliche e comunali, a tutti i livelli, sono in grado di provvedere ai nostri bisogni primari, allora non dobbiamo più fare affidamento sul mercato, con il suo appetito insaziabile. In ogni occasione in cui chiediamo la spesa pubblica per il bene pubblico, ci viene detto che i soldi non sono disponibili.



Allo stesso tempo, siamo circondati dalla ricchezza – dai prodotti di generazioni di lavoro – e disponiamo di nuove tecnologie che consentono al lavoro di raggiungere una produttività sempre maggiore. Se solo ci fosse un modo per indirizzare quella ricchezza dove è più necessaria… Ma, naturalmente, c’è.

I governi – nazionali e regionali – hanno gli strumenti: è solo che il capitalismo esige che non li usino. Le autorità pubbliche, a tutti i livelli, hanno la capacità di investire in cambiamenti che consentano uno stile di vita più sostenibile, come ad esempio un trasporto pubblico completo e a prezzi accessibili. Possono farlo in modo simile a come l’economia britannica martoriata dalla guerra ha costruito il servizio sanitario nazionale.



E i governi possono progettare sistemi di tassazione che impediscano che la ricchezza venga accumulata dai ricchi e che ne consentano l’uso a beneficio di tutti. Le tasse sul patrimonio, così come le imposte sul reddito, possono accedere alla ricchezza che è stata accumulata, così come alla ricchezza che viene creata oggi.

Quando le autorità pubbliche investono in questo modo, il denaro non scompare, ma viene utilizzato per costruire la nostra ricchezza comune. Ciò può fornire una fonte di entrate per maggiori investimenti pubblici o può consentire la fornitura di beni e servizi pubblici.



I beni e i servizi, gratuiti o sovvenzionati, contribuiscono a una società più equa. Possono portarci un passo avanti verso un’economia basata maggiormente sui bisogni e incentrata sulla comunità. Siamo stati condizionati dal capitalismo a rifiutare l’aumento delle tasse e della spesa pubblica, ma se vogliamo un mondo razionale, con un controllo democratico sull’economia, questi sono strumenti vitali.



Questo non è un argomento a favore del ritorno a burocrazie centralizzate e insensibili, come quelle dominate dall’Europa orientale o quelle che gestivano i programmi di edilizia popolare della socialdemocrazia del dopoguerra. Il controllo democratico richiede che le persone abbiano l’opportunità di essere coinvolte nella gestione della propria vita e nel prendere le decisioni che le riguardano. Significa prendere decisioni al livello più locale possibile.



Il capitalismo ci ha persuaso che la proprietà e il controllo pubblico dovrebbero essere l’ultima risorsa temporanea quando una parte dell’economia capitalista ha fallito.



Ma, se vogliamo un uso sostenibile ed equo delle risorse, il nostro obiettivo dovrebbe essere un’economia di proprietà e gestione pubblica. Ciò non riguarderebbe le piccole imprese, ma solo i servizi vitali e le grandi imprese che sono arrivate a dettare legge nella nostra economia e stanno sacrificando il futuro dell’umanità per il loro profitto a breve termine.



Gli imprenditori protesteranno che gli investimenti pubblici forniscono una concorrenza sleale, rendendo la loro attività meno redditizia. Se queste imprese stanno fornendo un ruolo necessario e non possono sopravvivere, anche loro possono essere assunte in proprietà e controllo pubblico. La perdita di posti di lavoro nel settore privato potrebbe essere più che compensata da posti di lavoro più sicuri nel settore pubblico.

Il successo della propaganda contro il cambiamento ha permesso ai “pragmatici” di dichiarare impossibile il cambiamento sociale a causa della mancanza di sostegno pubblico. Al contrario, sostengono che tutto ciò che è necessario per fermare il cambiamento climatico è una soluzione tecnologica. Le nuove tecnologie hanno un ruolo importante. L’energia eolica, solare e le pompe di calore possono dare un contributo vitale alla riduzione delle emissioni di carbonio.



Ma, da sole, le nuove tecnologie incentrate sull’energia verde non saranno sufficienti. Esse non impediranno il consumo sempre crescente delle risorse mondiali, alcune consumano ancora più risorse, compresi i metalli rari. Alcune tecnologie rischiano di generare nuovi problemi, potenzialmente enormi, sconosciuti. E, senza cambiamenti sociali, ogni aumento dell’energia rinnovabile tende ad essere utilizzato per giustificare un maggiore consumo di energia.



Se una frazione degli sforzi spesi a inseguire il miraggio della panacea tecnologica fosse reindirizzata alla riorganizzazione della società, le nostre prospettive future sarebbero molto più luminose. Mentre i politici e gli uomini d’affari guardano verso la tecnologia per salvare il capitalismo, gli scienziati stanno riconoscendo sempre più che è solo ponendo fine al capitalismo che l’umanità può salvare sé stessa.

E cosa può far sì che ciò accada se non il potere della classe operaia?

Quando la classe operaia agisce insieme, abbiamo il potere di affrontare gli interessi acquisiti che ci stanno mandando tutti velocemente all’inferno. In effetti, questa è la nostra unica speranza. Le conquiste del passato non sono state il prodotto della generosità dell’élite. Sono state vinte dopo lunghe campagne in cui le persone si sono unite in modo che fosse impossibile resistergli.



In questa lotta per la sopravvivenza dell’umanità, abbiamo visto una coraggiosa resistenza da parte dei popoli indigeni la cui esistenza è stata minacciata, abbiamo visto gli scienziati del clima gettare la museruola della “neutralità” politica e abbiamo visto milioni di studenti chiedere un futuro, ma senza la classe operaia, questa lotta per la sopravvivenza non ha il peso e la forza per fare la differenza.



La sopravvivenza richiede un cambiamento rivoluzionario dell’economia, e la spina dorsale dell’economia sono i suoi lavoratori. Quando i lavoratori agiscono insieme, compreso il ritiro pianificato e strategico del loro lavoro, hanno il potere di rendere impossibile la continuazione con le pratiche esistenti: il potere di forzare il cambiamento. Hanno anche conoscenze e abilità che possono essere trasformate nella creazione di un modo diverso di fare le cose.*

Quattro decenni di neoliberismo hanno ristretto gli orizzonti del lavoro organizzato.



I sindacati sono vincolati dalla legge e i leader sindacali hanno interiorizzato le restrizioni [che gli vietano] di andare oltre le questioni immediate nel singolo luogo di lavoro. Ma la situazione può cambiare, come è stato fatto in passato.



L’urgenza della nostra attuale situazione dovrebbe alimentare le forze del cambiamento, che non verranno da dichiarazioni di obiettivi che inducono al sonno, ma dalla pressione dei lavoratori in massa. Il potere del lavoro organizzato può costringere a cambiamenti sia l’industria che il governo. Anche al di fuori del luogo di lavoro, quando le comunità della classe operaia si riuniscono, possono salvare aspetti della loro vita dal colosso capitalista e dimostrare, su scala comunitaria, che sono possibili altri approcci migliori all’organizzazione sociale.

(1. Continua)

* Tratto da Climate change is a class issue, 2024 – 70 pp. Traduzione di Ecor.Network.

