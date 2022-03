Giù le mani da London Calling e dall’antifascismo dei Clash

Ieri sera [domenica 20 marzo, ndr] ho pubblicato un video della band ukraniana Beton che esegue la loro riscrittura di ‘London Calling‘. Secondo quanto riportato, la canzone ‘Kyiv Calling‘ è stata approvata dai Clash, con fondi raccolti destinati al Movimento di Resistenza dell’Ucraina Libera.

Dopo alcune ore a discutere del testo della canzone e dell’ipotesi se Joe Strummer avrebbe approvato la riscrittura, un certo numero di persone hanno attirato la mia attenzione su una serie di fotografie sulla pagina Facebook della band che mostrano i membri del gruppo che indossano magliette bas e con il logo circolare dei Ramones.

La parola “Ramones” in cima al logo era stata sostituita con la parola “Banderas” e, sebbene tutti i nomi all’interno del cerchio non fossero visibili, quello chesi poteva leggere era chiaramente “Stepan”. Le foto sono datate un anno fa.

Questo è profondamente preoccupante.

Stepan Bandera era un politico ukraniano di estrema destra che ha collaborato con i nazisti durante l’occupazione dell’Ucraina e i cui seguaci erano complici dell’Olocausto.

Che abbia fatto queste cose in nome dell'”indipendenza ucraina” dall’Unione Sovietica ha portato alcuni nazionalisti di estrema destra odierna ad adottare la sua immagine nella loro lotta decennale con la Russia.

L’effetto di questo atto è stato quello di permettere a Putin di marchiare tutti coloro che vogliono un’Ucraina democratica libera dall’influenza russa come neonazisti.

L’eroicizzazione di Bandera spiega il tentativo di Putin di legittimare l’invasione come campagna di “denazificazione”, nonostante che, durante le elezioni ucraine del 2019, tutti i principali partiti di estrema destra ucraini hanno formato un partito unificato per la elezioni nazionali, abbiano guadagnato appena il 2,15% dei voti, senza riuscire ad assicurarsi un solo seggio nel parlamento nazionale.

Risultato da confrontare con le elezioni parlamentari dell’UE del 2009, dove il BNP aveva ottenuto il 6% dei voti.

Ho lasciato un messaggio sulla pagina Facebook della band chiedendo loro di spiegare perché indossavano magliette che sembravano sostenere Bandera, ma dopo 24 ore, non ho avuto risposta, quindi ho cancellato il mio post.

Possiamo discutere sul significato di ‘London Calling‘ e su quello che Joe Strummer avrebbe o non avrebbe detto sui cambiamenti lirici, ma possiamo essere dannatamente sicuri che non avrebbe permesso che la sua canzone fosse utilizzata da una band per esprimere il suo sostegno per fascisti.

