E’ online la versione breve da 52 minuti del penultimo documentario di Sara Reginella sul Donbass “Start up a war. Psicologia di un conflitto”, un lavoro su come la psicologia possa essere usata per innescare un conflitto ma anche per uscirne, in qualche modo.

