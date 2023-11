Voci per Gaza. Le nostre lacrime non bastano

Perché da ogni parte ci uccidono molte volte. Le nostre lacrime non ci bastano. Ma coloro che sono morti sono vivi e ricevono assistenza. La Palestina continua a versare sangue. Ma c’è una cosa strana: nonostante gli omicidi le uccisioni, la piccola Gaza sta ancora fronteggiando e bussando alle porte del cielo con i suoi martiri.

Posso ancora sentire il percorso della ferita, strano! Il lamento è cantare. Il dolore è valore. La certezza è un miraggio. La speranza è un dolore che non passa. Tuttavia non mi sono ancora allenato per curare le ferite e attendere la fine dei massacri. In caso contrario, la vita tornerà a noi con le stampelle. Ciò non accadrà prima che sia trascorso il tempo dell’annientamento.

Il prossimo domani attende, quando arriva l’ultimo giorno? Racconteremo la saga dei bambini, delle donne, degli uomini e di ciò che resterà sotto cielo. Quanto sei impaziente, Gaza. Il mondo intero è diviso a causa tua. L’Oriente doloroso si mescola all’Occidente umano!

La Palestina ha disturbato la torbida politica, ha violato l’ostilità dell’oscena e brutale autorità americana e ha abbracciato il dolore di Gaza. Le strade delle città americane si rallegravano dei passi di milioni di persone. Gloria ai palestinesi. È Cristo che scende dalla croce, dopo ogni venerdì triste, e versa l’amore dal sepolcro. Il Cristo palestinese dalla sua croce, duemila anni fa, simbolo della vita dopo il genocidio. Il palestinese rifiuta di essere assente. Ha stabilito un’alleanza tra il suo sangue e il suo domani.

La realtà attuale, la brillantezza della sofferenza e la sublime speranza della libertà mettono in luce i paesi grigi. Ti indica le fiamme della tua agitazione politica. Si riferisce da lontano al marciume dei governi e alla castrazione programmata di eserciti dotati di equipaggiamenti costosissimi, pagati in anticipo, per coltivare i diritti e tutelare le autorità.

Tutti i regimi arabi, intendo proprio tutti, sono sotto i piedi dell’Occidente. E il bastone è per chi disobbedisce. Il loro posto sono i palazzi della vergogna, i libretti degli assegni, i bilanci petroliferi e un certificato di buona condotta per la loro implacabile repressione. La Palestina non fa parte di questo mondo arabo addomesticato.

I popoli colpiti dall’oppressione e confinanti con le carceri portano nel petto una quantità di rabbia indescrivibile. Le loro anime sono più forti delle loro religioni. Sono sopravvissuti, mentre erano nella terra delle prigioni, dell’oppressione, della prevenzione e hanno nascosto la loro gioia e praticato il rituale della tristezza, di nascosto, per paura delle forze di sicurezza, dei delinquenti dell’intelligence e della polizia di vergogna.

I popoli arabi non sono malati, ma sono detenuti con l’accusa di paura nei loro confronti, perché se sentissero la libertà, espellerebbero i ladri della politica e del potere. Cerco di non guardare la serie Blood Falls. Cerco ciò che mi farà uscire da questa tomba traboccante, dall’Oceano al Golfo. Entro nelle fila il cui motto è la santità dell’uomo, la libertà e la giustizia.

“Quanto è crudele il pianto quando è fermentato e invecchiato?” Quanto è terribile vedere un bambino seppellire sua madre e sedersi accanto a lei. Non sa dove? La sua memoria è stata cancellata. Ha i doveri di un uomo e ha sei anni.

Di lui è vero ciò che ha scritto un poeta: “Cerco i miei peccati, li conto, ma non li trovo”. Non sono un assassino. Non siamo assassini. Le nostre mani non sono macchiate di sangue, abbiamo solo commesso vari errori.

Siamo nati nella terra sbagliata. “Terra di sentieri e orde”.

Prima di essere ucciso, voleva diventare medico in un ospedale. Gli hanno detto, sei pazzo? Di fronte a te non c’è altro che Haifa, e dietro di te c’è Betlemme e una spiaggia. Non sei destinato ad altro che alla gioia. Piangerai molto… e milioni di persone piangeranno per te, qui, là e là. Vivrai tra lacrime umane, ascolterai appelli alla libertà, canti di rabbia e conoscerai il tuo Paese, adottato da miliardi di persone.

Quindi sentirai cosa sta succedendo a New York? Pugni nel New Mexico, a Parigi e dintorni da nord a sud. A Londra, che ci abbagliò con i passi di piedi nobili. Siamo stati liberati dal loro canto. Ne hanno arrestati molti. Hanno rivolto contro di noi il fronte dei media e le loro armi. Sono stati arrestati. Hanno minacciato. Hanno portato le loro corazzate. Hanno impedito all’umanità di esprimersi.

Basta un po’ di poesia per colmare i vuoti della vergogna.

Da Haifa, il poeta Rashid Hussein scrisse:

La terra si sta avvicinando a me

E bevi da me

E lascia con me i suoi frutteti

Per diventare una bellissima arma che mi difende

Anche se dormo in un sogno

La terra si sta avvicinando a me

E tra gli esuli fuggì il suo timo

E canto le sue pietre

E anche il mio sangue sgorga dalle mie vene

Allora la terra mi si avvicina

E mi lasci pietre d’amore

Per difenderei lei e me

Quando ricambierò il favore, la abbraccerò mille volte

E la adorerò mille volte.

Non ho mai saputo l’età del delitto. Mi sembra che il crimine sia gratuito e non abbia restrizioni. Il silenzio lo protegge. Questa volta le masse sono uscite allo scoperto insistendo su libertà, giustizia e valori. Si è scagliato contro paesi molto eleganti in Europa e ha inviato frecce morbide ad altri paesi e regimi arabi il cui proprietario inizia con “Signore e mio Signore”.

Il mondo è attualmente impegnato a diffondere menzogne, frodi, violenza, giustificazioni, a perseguire persone innocenti e a uccidere donne e bambini, ed è rassicurato dal fatto che Gaza rimarrà sola e sarà privata del suo suolo, del suo cielo e della sua gente. Preserverai il caos dei martiri, per i quali i cimiteri non hanno accolto e le preghiere non si sono affrettate ad accompagnarli.

Gaza è una grande prigione. Più grande dei continenti. Cosa è cambiato finora? Dai paesi? nessuno. Dai cluster? nessuno. Dai media? nessuno. Tuttavia, mentre la battaglia e il peso del calvario sono ancora vivi, c’è ancora speranza.

Con la necessità di rivolgere saluti ai combattenti convinti, agli uomini saggi, a coloro che hanno principi sinceri, a coloro che si impegnano per la rettitudine della verità, agli studiosi, agli attori e agli atleti, che hanno incitato la folla contro di loro… Saluti, nobili. Ci hai insegnato come affrontare i regimi sporchi con abiti lussuosi. Saluto ai grandi artisti, Per i grandi attori, per i giudici che si sono fatti da soli, per gli scrittori che hanno osato.

Per ogni conosciuto e sconosciuto che avanzano i ranghi, per stare con Gaza e la Palestina. Concludo i miei dolori e le mie lacrime con il tempo che ho creato, il poeta Rashid Hussein**: “In piedi, completamente umiliato All’aeroporto del Cairo Vorrei essere rinchiuso Nelle carceri di Nazareth”. Finalmente.

Questa è una voce, quindi ascoltala. Questa è la Palestina, gente, oh mondo. Oh Hulagu***:

I fuochi dell’inferno attuale non possono prevalere contro di essa.

* Nasri Al-Sayegh 1944, scrittore e giornalista libanese, (dal sito di Al Safir 14/11/2023)

** Rashid Hussein Mahmoud (1936 -1977) era un poeta, oratore, giornalista e traduttore arabo-ebraico. Poeta della resistenza palestinese.

*** Hulagu Khan è stato un condottiero mongolo che conquistò gran parte dell’Asia sud-occidentale. Era nipote di Gengis Khan

Traduzione: Bassam Saleh

