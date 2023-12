La Chimera e il ruolo degli intellettuali

La Chimera di Alice Rohrwacher è un film italiano del 2023, premiato al Festival di Cannes dall’AFCAE (Association française des cinémas d’art et d’essai) e distribuito in poche (solo 76) sale cinematografiche a partire dal 23 novembre.

La pellicola è ambientata nella Tuscia e racconta, nella vecchia e trasandata cittadina di Riparbella degli anni 80, di un gruppo di poveri tombaroli che tirano a campare dando vita a degli abusivi e improvvisati scavi archeologici nelle antiche tombe etrusche della zona, per ritrovare oggetti e cimeli preziosi da rivendere poi al mercato nero.

Mercato che, nell’area in questione, è monopolizzato dalla figura, in un primo momento misteriosa, di Spartaco, il quale gestisce il suo traffico di reperti da un freddo ed elegante centro veterinario, come un grande fratello che sta dietro le quinte e che gestisce tutto dall’alto della sua posizione di privilegio.

Tra i tombaroli emerge la figura di Arthur, un inglese cultore dell’arte che possiede il dono di individuare, con le sue sole percezioni, le tombe nascoste sottoterra. Siamo davanti, probabilmente, a uno studente di beni culturali caduto in disgrazia, che, nonostante possa abbandonare la vita precaria e movimentata del tombarolo a favore di un’occupazione più sicura e stabile, preferisce continuare questa attività, mosso probabilmente da un’attrazione spontanea, naturale, verso il bello in sé e per sé che solo l’arte può offrirgli.

Questo suo amore sconfinato e incondizionato per la purezza del bello, rappresentata nel film dall’arte etrusca e, nello specifico, da una statua di una dea antica trovata in una tomba in spiaggia, lo conduce prendere una decisione forte su cui è necessario riflettere.

Quando infatti trovano la statua, i tombaroli, nonostante il parere contrario di Arthur, le tagliano immediatamente la testa, con l’obiettivo di smontarla pezzo dopo pezzo per poterla poi rivendere. I protagonisti però non riescono nell’impresa, ingannati da un altro gruppo concorrente che vende la parte restante della statua a Spartaco.

Nel momento in cui i tombaroli scoprono l’inganno, si recano sulla barca dal trafficante di arte, costretto a rivelare la sua identità, con la testa della dea e tentano di vendergliela ad una cifra altissima, una cifra che potrebbe finalmente farli uscire dalla situazione precaria e di profonda indigenza in cui vivono.

Arthur infatti quando vede i suoi “colleghi” e Spartaco litigare sul prezzo della testa, come due branchi di lupi di fronte alla stessa preda morente, osserva la bellezza del manufatto prezioso che ha in mano e decide di ergersi, dopo anni di traffici illegali di preziosi cimeli, a campione della purezza dell’arte e di buttare così il capo della dea in mare.



Con questo gesto Arthur esercita a pieno titolo il suo ruolo di intellettuale puro, cultore del valore del bello artistico in quanto tale, di un bello che nessuna cifra può comprare, di un bello che non merita di essere visto dall’occhio umano ma solamente dalle anime dei defunti a cui però è stato strappato via per meri motivi di profitto.

Arthur incarna qui il ruolo, descritto dal filosofo francese Julien Benda, di intellettuale, anzi di chierico, di monaco medievale dedito allo studio e alla riflessione, che non si lascia corrompere dalla materialità e dal desiderio di ricchezza del mondo dei laici, degli uomini d’azione.

Il ragazzo inglese è quindi il custode della purezza dei valori, di una cultura elitaria e raffinata che non si lascia corrompere dalle passioni materiali e dal desiderio di ricchezza individualista ed egoista che muove la nostra società contemporanea.

Compiendo questa scelta Arthur però costringe gli altri tombaroli, figure moralmente discutibili che certamente approfittano delle capacità del loro collega, a continuare a vivere nella povertà e nelle difficoltà materiali di ogni giorno, togliendo loro la possibilità di emanciparsi dal loro stato di minorità mentre Spartaco, in possesso di una statua deturpata ma dal valore comunque inestimabile, con tutta probabilità continuerà ad arricchirsi con il traffico dell’arte etrusca, mantenendo, in ogni caso, la sua posizione di privilegio.

Tra un gruppo di persone affamate, stanche e desiderose di riscatto e un ricco personaggio che si approfitta, nella totale illegalità, degli individui più deboli ed esclusi dalla società, il giovane inglese non percepisce alcuna differenza. Arthur perde di vista insomma la prospettiva di classe, agendo appunto da chierico, da intellettuale puro, e non, come vorrebbe Gramsci, da intellettuale organico.

Il ragazzo infatti dovrebbe riconoscere la sua classe di appartenenza (vive in un casa abusiva fuori dalle mura della cittadina) e porre la sua cultura, le sue abilità e, perché no, la sua sensibilità al servizio del gruppo sociale di cui fa parte in vista di una sua emancipazione.

Il ragazzo invece preferisce, fino alla fine, seguire la sua chimera, la sua utopia, il suo sogno, e quindi la sua inclinazione più profonda e autentica, mettendosi alla ricerca di altri beni preziosi da poter contemplare ma dimenticando così la sua responsabilità sociale, il suo ruolo di intellettuale che si impegna a lottare insieme alla sua classe, sfruttata e oppressa, in vista di un suo futuro riscatto.

In conclusione, la pellicola di Alice Rohrwacher propone una visione di intellettuale distante da quella gramsciana ma merita assolutamente di essere vista al cinema e di essere sostenuta e pubblicizzata il più possibile, per la sua bellezza, per la sua profondità, per le riflessioni che suscita e per i numerosi temi cruciali e tipici dell’esistenza umana che vengono trattati e di cui non si è ovviamente parlato in queste poche righe.

