Il lavoro disuguale delle donne, tra “equilibrismi” e svantaggi di partenza

“Commessa, cameriera, baby sitter, segretaria in un’azienda privata, manutenzione siti web per un’azienda, assistente e aiuto alla regia, attrice, insegnante di dizione (…) ho avuto un solo contratto regolare e a tempo indeterminato, nell’azienda” “La mia situazione abitativa è precarissima. Perché non ho ereditato una casa, come ad altri accade. (…) Per vivere da soli molto spesso si pagano cifre esorbitanti per bugigattoli in periferia” “Ho lavorato per anni in una grande società svolgendo un’attività creativa (…) Poi ho perso quel lavoro quando è nato il bambino… da allora ho fatto la cassiera, le pulizie e adesso niente perché con i miei orari nessuno mi prende (…) quando sanno che ho un figlio con disabilità… apriti cielo.”

Sono queste alcune delle voci delle donne intervistate nel lavoro di ricerca realizzato da Valeria Tarditi e Chiara Davoli e raccolte nel libro “Lavoro disuguale. Voci, esperienze e immaginari delle donne”.

Si tratta di un’analisi approfondita, costruita a partire dalle esperienze in prima persona delle donne, che si incrocia con i dati, la letteratura e le notizie che quotidianamente ci restituiscono un contesto del mercato del lavoro femminile che – quando c’è – è spesso precario, sfruttato e si accavalla con l’universo degli “equilibrismi” e delle difficoltà che le donne vivono quotidianamente fra discriminazioni, carichi di cura, molestie, violenze e partecipazione in ambito sociale e politico. Un quadro che riguarda gran parte delle donne, ma che per quelle che non hanno privilegi e basi materiali da cui partire, rappresenta una condizione di vita, oltre che di lavoro, insostenibile.

A partire da questi temi, Donne de Borgata presenterà mercoledì 26 giugno alle 18, presso il circolo GAP di San Lorenzo, il libro “Lavoro diseguale” assieme all’autrice Chiara Davoli, all’avvocata del lavoro Chiara Colasurdo e a Michela Flores, del nuovo sportello contro le discriminazioni, le molestie e la violenza di genere sul lavoro di Rete Iside-USB.

