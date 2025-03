Il ‘Blut und Boden’ di Vecchioni, come fosse antani…

E dunque dopo tanti post, meme e commenti, proviamo qui a riassumere, facendo ovviamente anche doveroso esercizio di ironia, il pensiero del professor Vecchioni. Sessantottista sinistrato, espressosi sabato nella piazza romana “per l’Europa”.

«Siamo Indoeuropei e abbiamo le stesse tradizioni». Avrebbe potuto dire Indo-Ari, o addirittura ariani (che è esattamente la stessa cosa), ma forse gli sembrava troppo hitleriana la dicitura.

Comunque tra tradizione e questioni biologiche e “di razza”, pare siano scattati applausi e braccia tese dalle bare di Julius Evola, René Guenon, Leon Degrelle, Corneliu Zelea Cordeanu. Franco Giorgio Freda avrebbe addirittura chiamato Roberto Fiore di Forza Nuova per chiedergli un abboccamento con il sessantottista cantautore.

Andiamo avanti...

«Abbiamo la filologia romanza», dice l’autore di Samarcanda. Nietzsche, il runico Himmler e i 12 Cavalieri dell’Ordine Nero delle SS nel Castello di Wewelsburg pare abbiano sussultato a causa della filologia germanica. Ma tutto sommato il professore stava andando benone e avrebbero quindi deciso di soprassedere.

Vecchioni continua: «Abbiamo la democrazia. Quella non ce l’hanno tutti, ce l’abbiamo noi. Invenzione dei Greci». Applausi da Atene e dal sarcofago di Pericle. Incazzati gli spartani e Leonida. Platone, Aristotele, Polibio e Montesquieu si interrogano invece a quale democrazia alluda il professore.

Hobbes si astiene. Mentre Marx e Lenin indignati propongono l’emendamento contro la democrazia borghese e a favore della democrazia popolare.

Hop Hop cavallo…

E segue un elenco di nomi citati dal prof. Elenco che tiene dentro Spinoza e Cartesio, Shakespeare e Leopardi, ma soprattutto Marx e Pirandello.

Il Moro di Treviri sta per scassare ‘o tauto (la bara, ndr) per la correlazione col Nobel fascio e vorrebbe sputare in testa al sessantottista. Ma Engels lo convince a lasciar perdere. Non ne vale la pena.

Il cantautore va dunque a chiosare dicendo che «gli altri queste cose non le hanno […] L’Europa è pensiero continuo». Tumulto staliniano e putinista (Vladimir fu ex agente del Kgb in servizio presso la Stasi): Ma non eravamo noi a controllare e considerare pericolose e indegne di rispetto “Le Vite degli Altri”? Ma poi chi sarebbero questi altri?

Dalla Russia alla Cina, dall’Africa all’Asia alla Latinoamerica, gente come Dostoevskij, Cechov, Tolstoj, Aleksandra Kollontaj, Majakovskij, Ėjzenštejn, Gogol, Bulgakov, Mejerchol’d, Kandinskij, Stravinskij, Nureev; Confucio, Lao Tzu, Zhang Yimou, Chen Kaige, Xiaolu Guo;

Gabriel Garcia Marquez, Luis Sepulveda, Neruda, Edoardo Galeano, Roberto Bolaño, Borges, Diego Rivera, Frida Kahlo; Mishima, Ozu, Kawabata, Takeshi Kitano;

nonché le signore arabe Joumana Haddad (Libano), Ghana Samman (Siria), Betool Khedairi (Iraq), Laila Uthman (Kuwait), Nisma Idris (Egitto), Umaima al-Khamis (Arabia Saudita), Mayy Khalid (Egitto), Ni’ma Khalid (Palestina), Laila Abu Zaid (Marocco), Samira Azzam (Palestina), Haifa Bitar (Siria), Ramziyya Abbas, (Yemen), Salwa Bakr ( Egitto), Haifa Zangana (Iraq), Hoda Barakat (Libano), Basems Younes (Emirati Arabi Uniti), Hanan al-Shaikh (Libano), Sahar Tawfiq (Egitto), Nafila Dhahab (Tunisia), Hana Atiyya (Egitto), Liana Badr (Palestina), Alima al-Kush Bsisu (Libano), Daisy al-Amir (Iraq), Ibtisan Abdallah (Iraq), Noura Muhammad Farag (Qatar), Ni’mat al-Behairi (Egitto), Radwa Ashur (Egitto), Thuraya al-Baqsami (Kuwait), Ebetehal Salem (Egitto), Hiyam al Mefleh (Arabia Saudita), Turkiyya Abd al-Hafiz (Libia);

e le africane Chimamanda Ngozi Adichie, Ama Ata Aidoo, Bessie Head, Buchi Emecheta, Leila Aboulela, Gillian Slovo, Nadine Gordimer e Zoë Wicomb;

insomma tutti questi Loro, tutti e tutte tra il regno dei vivi e quello dei morti, levano un solo grido “ma chi sfaccimm è, stu Vecchioni”?

Il quale però continua imperterrito con il fuoco pirotecnico: «I pacifisti siamo noi perché teniamo alla nostra cultura. Questa parola cultura dovrebbe finire qui perché a parte qualche intellettuale in America (eccerto…), la cultura dovrebbe essere nostra e basta. Certamente è nostra la cultura. Loro non sanno cosa sia».

Aridanghete. Loro chi? Non è dato saperlo Forse «Gente che andava nuda a caccia di marmotte quando noi già s’accoltellava un Giulio Cesare».

I succitati intellettuali dalla Russia all’Africa, dall’Asia all’America Latina, a questo punto si danno alla crapula malaparolaia. Vola addirittura un “Sicchio ‘e colla senza penniello”. Siamo alla sagra dell’insulto.

Ma al fine il sessantottista sinistrato lascia deflagrare la ‘mbomba. E così l‘ordigno fine di mondo squarcia il cielo romano: «Noi abbiamo l’obbligo pacifista di far vedere agli altri (ormai ce l’ha su con “l’altro” lacaniano. E la cosa assume toni psichiatriaci) che possiamo difenderci coi denti e quindi non siamo guerrafondai. Assolutamente no! Amiamo la nostra terra e quelle vicine».

Come fosse Antani. Con scappellamento a destra...

Tripudio finale a Norimberga. Il Blut und Boden (sangue e suolo) è finalmente ideologia europea. Condivisa. Inclusiva. Woke. De Sinistra…

Luci a San Siro non ne accenderanno più…

18 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO