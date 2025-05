Thomas Müntzer, cinque secoli dalle rivolte contadine tedesche e la rivoluzione del ‘comune’

Chi conosce ancora l’uomo raffigurato sulla banconota da cinque marchi della Repubblica Democratica Tedesca (RDT)? Probabilmente soprattutto coloro che sono stati socializzati prima del 1989 nello “Stato operaio e contadino“, che si servì di Thomas Müntzer per collegarsi a una tradizione che ebbe inizio con la rivolta contadina del 1525. Il termine chiave qui era quello di rivoluzione borghese precoce (frühbürgerliche Revolution).

La vita di Müntzer fu strettamente legata agli eventi che comunemente conosciamo come guerra contadina tedesca. La sua esecuzione dopo la sconfitta nella battaglia di Frankenhausen coronò il suo percorso come faro del movimento insurrezionale.

Müntzer divenne una figura controversa per gli storici sia dell’Est che dell’Ovest e un simbolo a cui si richiamarono persino i teologi della liberazione latinoamericani. Per alcuni, Müntzer fu un teologo smarrito; per altri, il rivoluzionario che brandiva la bandiera arcobaleno. Müntzer si presenta come il simbolo di una promessa non mantenuta, poiché le richieste di giustizia avanzate allora rimangono, ancora oggi, a 500 anni di distanza, attuali.

Un grande sconosciuto

“Fin dall’inizio, nulla di lui era chiaro”. Con queste parole Ernst Bloch inizia la sua biografia su Müntzer: “Questo giovane cupo crebbe praticamente abbandonato. Müntzer nacque come figlio unico in una famiglia modesta nel 1490 a Stoltenberg. Perse presto il padre, e sua madre fu trattata in modo orribile, con tentativi di cacciarla dalla città per la sua presunta condizione di indigente. Pare che il padre sia stato vittima dell’arbitrio dei principi e sia finito sulla forca. Fu così che il giovane sperimentò tutte le amarezze della vergogna e dell’ingiustizia”.

Tutto ciò suona scoraggiante e come se il percorso di Müntzer fosse il risultato delle circostanze della sua infanzia, se non fosse che, a parte il luogo di nascita nello Harz, nulla è corretto e tutto è una proiezione.

La data esatta di nascita di Müntzer è sconosciuta. Con ogni probabilità fu il 1489, calcolando dalla sua immatricolazione all’Università di Lipsia. Le sue origini sociali sono vaghe: la famiglia non doveva essere completamente priva di mezzi, visto che litigò con il padre per l’eredità.

Anche altri episodi della vita di Müntzer sono giunti a noi in modo frammentario: la maggior parte dei documenti proviene dagli ultimi cinque anni della sua vita. Persino il nome di sua moglie, Ottilie, si conobbe solo attraverso altri documenti. Le sue tracce, e quelle dei loro due figli, scomparvero dopo l’esecuzione di Müntzer nel 1525.

Dopo gli studi teologici, Müntzer lavorò in diverse parrocchie come sacerdote e condivise la critica di Lutero verso la Chiesa. Nel 1520 fu inviato a Zwickau, dove sviluppò una personale concezione della fede che si distanziò radicalmente da quella di Wittenberg: la fede doveva essere sperimentata attraverso un processo di afflizione interiore, riproducendo quasi senza mediazione la passione di Cristo.

Müntzer era convinto che non ci fosse un accesso privilegiato a Dio, ma che fosse aperto a tutti. Inoltre, considerava imminente il giudizio universale e, con esso, il regno di Cristo sulla Terra: “La trasformazione del mondo è alle porte”. Come conseguenza, Müntzer attaccò sia i vecchi credenti che i dottori riformati benestanti, che, secondo lui, ostacolavano l’accesso della gente alla vera fede. Per purificare la Chiesa, vide nei contadini e nei borghesi i suoi alleati, e questi si ribellarono nel sud della Germania.

La base teologica della resistenza

All’inizio del 1525, questo movimento raggiunse la sua espressione più violenta e la massima espansione. Comprendeva il sud-ovest fino all’Alsazia e attraversava l’Alta Svevia, la Franconia e la Turingia. Le origini della rivolta contadina furono un complesso mix di peggioramento delle condizioni economiche, posizioni socioeconomiche, diritti invasivi dei principi e divieto di usare i beni comuni (foreste, pascoli, ecc.), oltre a limitazioni della libertà di movimento e dell’autonomia municipale.

In un incontro di delegati a Memmingen, gli insorti approvarono i loro “Dodici Articoli”, modellati sulla Magna Carta inglese (1215), la più antica rivendicazione di diritti umani e libertà. Gli insorti ampliarono l’idea di Lutero della libertà dei cristiani, che erano liberi solo nella loro fede nella grazia di Dio, secondo la loro comprensione delle questioni terrene.

Müntzer formulò anche un diritto alla resistenza fondato teologicamente: se il dominio dei credenti non proteggeva il popolo, allora questo doveva prendere la situazione nelle proprie mani, con la spada se necessario.

All’inizio del 1525, Müntzer fu attivo a Mühlhausen, dove gli insorti avevano preso il sopravvento sui reggimenti cittadini. Seguendo un disperato appello di aiuto da Frankenhausen, radunò un esercito di circa 8.000 ribelli, in parte ben armati. Aveva più di 14 cannoni, ma nessun cavaliere. L’armamento improvvisato dei contadini, composto da falci rozze e mazze fuse, è un mito. Müntzer non fu mai un “capo contadino”, come venne poi proclamato, ma piuttosto una guida spirituale. Il comando militare restò nelle mani di capitani.

I suoi nemici —il langravio d’Assia, il duca Georg di Sassonia e la città di Brunswick— riunirono i loro eserciti, composti da circa 7.000 soldati professionisti, il 15 maggio davanti a Frankenhausen. Spararono contro l’accampamento dove gli insorti si erano trincerati.

Alle prime salve dei cannoni, i ribelli entrarono nel panico. Molti fuggirono dalla città. La maggior parte non sopravvisse alla fuga e fu massacrata. I lanzichenecchi entrarono in città. La battaglia si concluse con 6.000 morti tra gli insorti e solo sei mercenari tra i principi.

Il 27 maggio 1525, Müntzer fu decapitato alle porte di Mühlhausen e la sua testa fu esposta su una picca. Prima gli fu estorta con la forza una confessione, da cui proviene la famosa frase Omnia sunt communia (“tutto è di tutti“). Questa frase, attribuitagli senza prove, servì come avvertimento di pensieri pericolosi e, in seguito, fu considerata un segno di speranza.

Solo una sua frase è ancora più celebre: “Il popolo sarà libero e solo Dio sarà il suo signore”. Nelle lapidi commemorative della RDT, spesso scompariva la seconda parte della frase.

Un progetto rivoluzionario

La battaglia di Frankenhausen non fu l’ultima dei contadini e borghesi insorti, ma segnò una svolta nella loro caduta. In un anno, furono distrutti circa un migliaio di castelli e conventi. Il numero di morti è stimato fino a 75.000 persone. I sopravvissuti furono colpiti da una condanna imperiale e divennero fuorilegge e perseguitati. Gli esecutati furono tra i 2.000 e i 10.000, lo 0,5% o lo 0,75% della popolazione.

Contro la concezione comune della “guerra contadina tedesca“, la descrizione degli eventi del 1525 come una “rivoluzione dell’uomo comune” è più aderente alla realtà, poiché non si limitò alle regioni di lingua tedesca (non esisteva neppure uno Stato nazionale) e tra i partecipanti non c’erano solo contadini, ma anche diversi gruppi degli strati inferiori.

Thomas Müntzer condivise questo anelito di trasformazione dell’ordine costituito e lo fondò teologicamente. Era sicuro da che parte stesse Dio.

Questo concetto di teocrazia democratica o democrazia teocratica era rivoluzionario: mostra tratti di una prima critica all’ideologia quando Müntzer smaschera la teologia luterana come strumento di dominio, poiché legittima le autorità. La sua analisi si dimostrò corretta poco dopo: la Riforma si sviluppò in una riforma del dominio dei principi e fu usata come strumento politico dai signori feudali per allontanarsi dall’influenza di Roma.

Il pensiero e le opere di Müntzer non rimasero senza effetto, nonostante si cercasse in tutti i modi di farli cadere nell’oblio. Al contrario, il dibattito sulla sua figura è ancora tenacemente vivo. In parte, a causa della campagna di diffamazione condotta da Lutero, che creò leggende come quella del predicatore immune ai proiettili, che Müntzer avrebbe propagandato sulla sua invulnerabilità.

Gli epiteti su di lui oscillarono tra sognatore, fanatico e rivoluzionario. Heinrich Heine lo chiamò uno dei “figli più eroici e sfortunati”. Dopo la Rivoluzione francese del 1789, Müntzer iniziò a essere visto sotto una nuova luce: essa mostrò che l’ordine politico può essere trasformato.

Alla fine, divenne una figura centrale nei dibattiti tra gli storici delle due Germanie durante la Guerra Fredda e un riferimento nella politica memorialistica della RDT, che, ironicamente, fece di un predicatore uno dei suoi pilastri. L’arsenale teologico di Müntzer per trasformare il mondo ispirò persino la teologia della liberazione latinoamericana.

Chi decide il significato?

Le risposte di Müntzer non possono essere le nostre, ma le domande sollevate dagli insorti sono, ancora oggi, a 500 anni di distanza, attuali.

Nei dibattiti odierni sulla limitazione degli spazi e dei beni pubblici, la privatizzazione dell’acqua e la produzione municipale di elettricità, l’accesso alla casa o alla mobilità, tra gli altri, emerge la questione dei beni comuni, così come nelle iniziative per rendere disponibili a tutti le risorse intellettuali.

Nemmeno le ambizioni di emancipazione e partecipazione alla produzione sono state del resto soddisfatte.

