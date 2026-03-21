Di Cuba e Fidel ci parlano ancora i documentari di Gianni Minà

La Fondazione Gianni Minà ha deciso di non postare nulla su Cuba, perchè al suo posto ha parlato e continua a parlare approfonditamente Gianni Minà attraverso tutti i suoi documentari, i suoi libri e i suoi articoli su questo tema che sono presenti nel suo archivio digitale.

Qualche anno fa, esattamente nel 2018, disse che avremmo dovuto far pubblicare nel 2024 il libro “Fidel, un dialogo lungo 30 anni” (edito da minimum fax) perchè -sosteneva- sarebbe stato una vera e propria provocazione rivolta a tutti quelli che impongono il silenzio su Cuba. E così abbiamo fatto.

Finalmente il velo si è squarciato: Minà studiava Cuba perchè aveva capito, fin dalla sua prima intervista a Fidel Castro, che gli Stati Uniti testavano le loro strategie di comunicazione prima su Cuba e poi nel resto del mondo. E ha continuato, con il suo lavoro di giornalista, a rompere questo assedio mediatico.

Invitiamo tutti a difendere questa realtà politica unica al mondo, come ha sempre fatto e farebbe Gianni Minà.

21 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO