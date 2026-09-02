Le Opere Scelte di Fidel Castro: un patrimonio per l’umanità

Per il Primo Convegno Internazionale “Fidel: eredità e futuro” che si è tenuto a l’Avana, dal 10 al 13 agosto, nel centenario della nascita di Fidel sono state pubblicati in 23 volumi le “opere scelte” (Obras Escogidas) di Fidel Castro Ruiz a cura del centro Fidel Castro Ritz ed edite dalle Ediciones Alejandro.

La versione digitale delle opere, insieme a quelle di Raul Castro ed altri materiali erano contenuti nella Pen Drive fornita a tutti i 1500 partecipanti al colloquio – di cui 1000 venuti dall’esterno – che la Rete dei Comunisti ha messo a disposizione del Centro Fidel Castro Ruiz.

Da tempo la RdC ha avviato una fruttuosa collaborazione, concretizzatasi con la pubblicazione di alcuni scritti inediti del Comandante pubblicati nel volume “La Dichiarazione di l’Avana. Il Manifesto comunista della rivoluzione in America Latina”, pubblicato dalla Red Star Press.

La stampa dei 23 volumi più l’indice è stata frutto di un accordo raggiunto il 20 maggio ad Hanoi, durante gli incontri svolti nel corso di quei giorni in Vietnam da una delegazione del Centro guidata da Réne González Barrios.

La traduzione, l’editing e la pubblicazione delle opere scelte in spagnolo, inglese e vietnamita è una iniziativa di grande valore culturale universale che ha fortificato gli storici legami tra questi due paesi.

La collezione delle Obras Escogidas comprende 23 volumi, per un totale circa di 16 mila pagine, con una selezione sistematica dei discorsi del leader cubano, i suoi scritti, le interviste i messaggi ed i documenti chiave.

Il primo volume, che copre il periodo dal 1940 al 1958, documenta la formazione del pensiero rivoluzionario di Castro e la lotta contro la lotta contro la dittatura di Batista.

I volumi dal 2 al 4 si concentrano invece sugli anni 1959 e 1960, mettendo in luce l’instaurazione e il consolidamento del governo rivoluzionario cubano all’indomani della vittoria della Rivoluzione.

Coprendo l’arco temporale dal 1961 al 1998, i volumi dal 5 al 18 ripercorrono gli sforzi di Cuba per costruire, difendere e sviluppare il proprio sistema socialista attraverso politiche chiave in ambito economico, culturale, educativo, sanitario, di difesa nazionale e di politica estera, sottolineando al contempo l’impegno del Paese a favore della solidarietà internazionale.

Gli ultimi cinque volumi, relativi al periodo dal 1999 al 2016, esaminano la risposta di Cuba ai profondi cambiamenti globali e presentano le riflessioni di Castro sulle principali questioni del mondo contemporaneo, illustrando la sua visione non solo per Cuba, ma anche per la regione e la comunità internazionale.

Il 23simo volume, di circa 650 pagine, è interamente dedicato ai rapporti tra Fidel Castro e Hugo Chávez (1994-2013).

Il ventiquattresimo volume funge da indice generale dell’intera raccolta, facilitando la ricerca e la consultazione.

Da qualche giorno, le Opere sono consultabili e “scaricabili” gratuitamente on line, rendendole il più ampia possibile la fruizione di ciò che riteniamo essere un vero e proprio patrimonio dell’Umanità, come il pensiero e l’azione di Fidel Castro.

Qui di seguito, riportiamo alcuni link a cui è possibile scaricarle:

https://drive.google.com/drive/folders/1oGqTm38ScLFTT8hiqzkI7mKOfNuvoSAO

2 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO