Nicolás Maduro contro l’aggressione al Venezuela

Incapace nel far fronte alla tragedia sanitaria e sociale che si sta aggravando negli Stati Uniti, dove crescono esponenzialmente i contagi e i decessi per chi non può permettersi le cifre stellari della sanità privata, dove più di 6milioni di persone hanno fatto domanda per la disoccupazione all’inizio di questa settimana, Donald Trump cerca di distogliere l’attenzione mediatica interna ed internazionale lanciando un nuovo attaccato contro il Venezuela ed il governo.

Oltre ad accusare in maniera infame ed ingiustificata il Presidente Maduro e alti funzionari di Stato di terrorismo e di traffico di stupefacenti (anche gli asini sanno che il traffico parte dalla Colombia e altri “alleati” Usa in America Latina), Donald Trump ha dichiarato di essere disposto ad offrire 15 milioni di dollari per la cattura del Presidente venezuelano.

É bene ricordare che il popolo Venezuela è vittima delle brutali ed illegali sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti, un blocco che impedisce le forniture di attrezzature mediche e l’approvvigionamento di alimenti.

Il procuratore generale del Venezuela che è stata emessa una citazione ufficiale per Juan Guaidó, burattino di Washington e presidente “autoproclamato”, chiamato a fornire dichiarazioni al giudice circa il tentato colpo di Stato e il piano di assassinio contro il presidente Maduro programmato per la fine del mese di marzo.

Guaidó è implicato nel caso dopo le accuse fatte in questi giorni dal capo dell’operazione militare, Clíver Alcalá. Infatti, il 23 marzo, è stato sequestrato nel territorio colombiano al confine con il Venezuela un arsenale di armi destinato ai gruppi paramilitari che si addestrano per l’assalto armato e violento contro le autorità venezuelane.

Il presidente venezuelano Maduro ha risposto alle accuse infondate formulate dall’amministrazione Trump in questo video (https://www.youtube.com/), presentando anche la strategia e i successi del governo nel contenimento dell’epidemia da Covid-19 volti a difendere la salute e il reddito del popolo venezuelano.

Lettera di Nicolás Maduro contro l’aggressione al Venezuela

Ai Capi di Stato e di Governo del mondo,

Vi invio i miei più cordiali saluti in occasione della denuncia dei gravi eventi in corso contro la pace e la stabilità del Venezuela, in un momento in cui la preoccupazione degli Stati e dei Governi dovrebbe concentrarsi sulla protezione della vita e della salute dei propri abitanti, vista l’accelerazione della pandemia del Covid-19.

Come è pubblicamente noto, il 26 marzo il governo degli Stati Uniti ha annunciato un’azione estremamente grave contro un gruppo di alti funzionari dello Stato venezuelano, tra cui il sottoscritto, in qualità di Presidente costituzionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Tale atto consisteva nella presentazione di un’accusa formale davanti al sistema giudiziario statunitense, che non solo è di per sé illegale, ma pretende di essere la base per una falsa accusa di traffico di droga e terrorismo, con il solo scopo di inscenare una presunta giurisdizione delle autorità venezuelane.

Questa farsa statunitense comprende l’insolita offerta di una ricompensa internazionale a chiunque fornisca informazioni sul Presidente venezuelano e sugli alti funzionari, portando a pericolose tensioni nel continente; ritengo quindi necessario rintracciare i fatti che rivelano il perverso complotto dietro le accuse del Dipartimento della Giustizia.

Il giorno prima, il 25 marzo, la Repubblica Bolivariana del Venezuela ha denunciato all’opinione pubblica nazionale e internazionale lo sviluppo, sul territorio colombiano, di un’operazione il cui scopo era quello di attaccare la vita del Presidente della Repubblica, la sua famiglia e gli alti funzionari dello Stato, così come attaccare obiettivi civili e militari nel nostro paese, riferendo come leader militare di questa operazione il signor Cliver Alcalá, ex-generale delle Forze Armate Venezuelane.

Questa denuncia è stata fatta con piena responsabilità, dopo aver preso la conoscenza il 24 marzo di un’operazione di controllo stradale a nord della Colombia, vicino al confine con il Venezuela, durante la quale la polizia di questo paese ha sequestrato molte armi da guerra in un veicolo civile.

L’indagine ha rivelato che si trattava di armi sofisticate destinate ad un gruppo di ex militari e paramilitari venezuelani e colombiani impegnati ad allenarsi nei campi situati nel territorio della Colombia.

Il 26 marzo, il suddetto Cliver Alcalá, in una dichiarazione ad un media colombiano – dalla sua residenza nella città di Barranquilla in Colombia – ha confermato la sua partecipazione ai fatti denunciati e ha confessato di essere il leader militare di l’operazione, rivelando che le armi sono state acquistate per ordine del signor Juan Guaidó, deputato nazionale, che si fa chiamare Presidente ad interim del Venezuela e agisce come operatore di Washington in Venezuela. Alcalá ha anche ha confermato che le armi erano destinate ad un’operazione militare con l’obiettivo di assassinare funzionari di alto livello dello Stato e del Governo e mettere in scena un colpo di Stato in Venezuela.

Il signor Alcalá ha detto che le armi sono state acquistate attraverso un contratto firmato da lui stesso e dal signor Juan José Rendón, consigliere politico del Presidente Iván Duque, e che ciò era noto alle autorità del governo colombiano.

Di fronte a questa ammissione, la risposta insolita del governo degli Stati Uniti è stata la pubblicazione delle gravi accuse menzionate all’inizio della presente lettera, includendo in modo stravagante il nome del signor Alcalá tra le autorità della Venezuela, come se non fosse un mercenario sotto contratto degli Stati Uniti per realizzare un’operazione terroristica contro il governo venezuelano.

Per poterlo affermare, non ho bisogno di altre prove che la presunta cattura di Alcalá da parte delle forze di sicurezza colombiane e la sua resa immediata alle autorità della DEA degli Stati Uniti in un curioso un atto in cui il detenuto, senza manette, stringeva la mano a chi lo avrebbe catturato sulla passerella dell’aereo che lo avrebbe portato su un volo speciale VIP per gli Stati Uniti, dimostrando che tutta questa messa in scena è in realtà solo il recupero di quello che loro considerano un agente americano.

Va notato che l’operazione armata frustrata era stata originariamente progettata per essere eseguita alla fine di questo mese, mentre tutto il Venezuela sta lottando contro la pandemia da COVID-19, giustamente la battaglia principale che riguarda attualmente l’umanità.

Una lotta che la nostra nazione sta portando avanti con successo, essendo riuscita a fermare la curva di contagio grazie al rafforzamento delle precauzioni sanitarie e alla messa in quarantena generale della popolazione, con un basso numero di contagi e di decessi.

Per tutti questi motivi, il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela avverte il vostro governo delle azioni sconsiderate e pericolose intraprese dall’amministrazione di Donald Trump, che, nonostante la spaventosa accelerazione dell’aumento del CODIV-19 che colpisce il popolo degli Stati Uniti, sembra determinata a rafforzare la sua politica di aggressione contro gli Stati sovrani della regione e in particolare contro il popolo venezuelano.

Durante la pandemia, il governo degli Stati Uniti, invece di concentrarsi sulle politiche di cooperazione globale nel campo della salute e della prevenzione, ha rafforzato le misure coercitive unilaterali e ha respinto le richieste della comunità internazionale di revocare o alleggerire le sanzioni illegali che impediscono al Venezuela di avere accesso alle medicine, alle attrezzature mediche e agli alimenti.

Allo stesso tempo, ha vietato i voli umanitari dagli Stati Uniti verso gli Venezuela per rimpatriare centinaia di venezuelani coinvolti nella crisi economica e sanitaria nel paese del Nordamerica.

Il Venezuela, nel denunciare questi gravi fatti, ribadisce la sua ferma volontà di mantenere relazioni di rispetto e di cooperazione con tutti i Paesi del mondo, ancor più in questa circostanza senza precedenti che obbliga i governi responsabili a lavorare insieme e a mettere da parte le loro differenze di fronte alla pandemia di COVID-19.

Di fronte a queste gravi circostanze, chiedo il vostro inestimabile sostegno di fronte a questa insolita e arbitraria persecuzione, portata avanti da una rinnovata versione del rancido Maccartismo che si è scatenato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora a piacimento hanno etichettato i loro avversari come comunisti per perseguitarli, oggi lo fanno nelle capricciose categorie di terroristi o trafficanti di droga, senza alcuna prova.

La condanna e la neutralizzazione oggi di questi attacchi ingiustificabili contro il Venezuela sarà di grande aiuto per evitare che domani Washington lanci campagne simili contro altri popoli e governi nel mondo. Dobbiamo rimanere fedeli ai principi della Carta delle Nazioni Unite per evitare che l’unilateralismo sregolato ci porti al caos internazionale.

State certi che il Venezuela rimarrà saldo nella sua lotta per la pace e che, in ogni circostanza, questa prevarrà. Nessuna aggressione imperialista, per quanto feroce possa essere, ci distoglierà dal cammino sovrano e indipendente che abbiamo forgiato da 200 anni, né dal sacro obbligo di preservare la vita e la salute del nostro popolo di fronte alla terribile pandemia globale di COVID-19.

Vi ringrazio in anticipo per la considerazione che avete dimostrato leggendo questa lettera, e confido che vi sarà utile per informare correttamente il vostro governo. Colgo l’occasione per rinnovarvi le assicurazioni della mia massima considerazione.

Nicolás Maduro

Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela

Caracas, 29 marzo 2020

