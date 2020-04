Turchia. E’ morta dopo 288 giorni di sciopero della fame Helin Bolek

E’ morta Helin Bolek, membro del gruppo musicale militante turco Grup Yorum. Helin aveva iniziato uno sciopero della fame da 288 giorni fa, e oggi il suo organismo non ha retto più. Che cosa voleva Helik, che cosa chiedevano i musicisti? Volevano soltanto cantare le loro canzoni, cantare con il popolo e cantare per il popolo e con loro per un mondo migliore senza sfruttamento e ingiustizia.

Helin ha resistito per la giustizia, la giustizia che dovrebbe i principi dell’umanità, purtroppo stiamo stati testimoni della barbarie di un stato fascista, di un governo fascista, che considera la giustizia come il suo patrimonio…mi dispiace che sono stato testimone che muoiono artisti, intellettuali, gente…mi dispiace che non potevo salvare la vita di una ragazza pieno di vita, che ha voluto vivere ha voluto cantare…mi dispiace. Il fascismo è un crimine per l’umanità. Viva la resistenza contro il fascismo, viva la resistenza per la giustizia.

Rendiamo omaggio alla compagna Helin Bolek

Helin vogliamo ricordarla così

