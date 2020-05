Gran Bretagna: rischio 100mila morti per il Covid-19. Allarme degli scienziati

La Gran Bretagna corre il rischio di arrivare a 100.000 morti di Covis 19 nel 2020 se le misure anti-coronavirus verranno allentate troppo velocemente. L’allarme è stato lanciato dal Sunday Times lancia nella giornata in cui sono attese le comunicazioni del premier Boris Johnson.

L’inquietante stima emerge da uno studio congiunto della London School of Tropical Hygiene, dell’Imperial College London e di altri istituti inviato ai consulenti scientifici del gruppo consultivo del governo Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies).

Secondo il Sunday Times, il rapporto è stato consegnato anche al premier Boris Johnson, Il quadro, è completato dalle indicazioni fornite dagli esperti al governo.

Secondo gli scienziati c’è “un margine minimo di manovra” e un allentamento eccessivo delle misure potrebbe favorire una seconda ondata dell’epidemia in Gran Bretagna, con il rischio di arrivare a 100.000 morti alla fine dell’anno. Secondo gli ultimo dati ufficiali, i decessi per coronavirus sono oltre 31.000, ormai il numero più alto in Europa.

11 Maggio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO