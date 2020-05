Euskadi. Minacce e vessazioni nei confronti dei prigionieri politici baschi

Il Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión vuole denunciare le minacce della direzione del carcere di Murcia II contro il prigioniero politico basco Patxi Ruíz.

Se hanno trasformato lo Stato d’eccezione in uno strumento per opprimere la gente per strada e per sospendere i diritti politici e sociali, questa oppressione è ancora più palpabile nelle carceri. Mantengono i prigionieri isolati, senza possibilità di visita, senza mezzi per proteggersi dal Covid-19 e con l’assoluta cancellazione di tutte le attività.

Tuttavia, questi mantengono il contatto quotidiano con i secondini che entrano ed escono dalla struttura, con il pericolo di contagio che ciò comporta.

Dobbiamo ricordare che la prigione è un luogo adatto alle infezioni ed è per questo che i detenuti sono considerati tra la popolazione a rischio. Inoltre, molti detenuti soffrono di malattie gravi e croniche. Per denunciare la situazione che stanno vivendo, dal 5 maggio diversi detenuti del Modulo 8 hanno iniziato a fare delle piccole assemblee.

Le loro richieste sono le seguenti: libertà per i prigionieri malati e per coloro che hanno quasi scontato la pena; riceve in sicurezza le visite; ottenere materiale per evitare di essere infettati (maschere, guanti, ecc.); test Covid-19 per detenuti e carcerati; in caso di morte di un parente, possibilità di partecipare al funerale o all’obitorio.

Non ci sono stati problemi nei raduni che hanno tenuto finora, fino a ieri. Una secondina ha cercato di togliere un cartello a Patxi e, più tardi, la stessa si è recata nella sua cella accompagnata dal capo della sezione carceraria.

Formalmente sono andati a dare a Patxi il numero di identificazione che aveva chiesto, ma hanno approfittato del momento per minacciarlo. L’hanno avvertito che ne avrebbe pagato le conseguenze. In seguito, Patxi è stato portato ad incontrare il direttore, il vicedirettore della sicurezza e il capo dei servizi e lì, tra le minacce, è stato accusato di essere l’istigatore di questi comizi.

Patxi ha chiesto una protezione legale contro questo nuovo attacco. Va ricordato che non è la prima volta che Patxi denuncia questo tipo di minacce e che già il 31 dicembre scorso si è auto-lesionato, provocandosi dei tagli sul braccio, per denunciare l’atteggiamento aggressivo di un secondino nei confronti dei prigionieri politici baschi.

Il Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión esprime tutto il suo sostegno al prigioniero politico Patxi Ruíz, così come alle proteste e alle richieste che i detenuti del Modulo 8 del carcere di Murcia II stanno portando avanti. Il direttore del carcere e il governo spagnolo sono responsabili di tutto ciò che può accadere a Patxi in questo momento, e noi non ce ne staremo con le mani in mano.

12 Maggio 2020