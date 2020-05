Palestina. Dichiarato concluso ogni accordo con Israele e Stati Uniti. “Israele è una potenza occupante”

Martedi il presidente palestinese Abu Mazen ha dichiarato la fine degli accordi e delle intese firmati con Israele e gli Stati Uniti e ha riconsegnato la responsabilità dei Territori Occupati a Israele in quanto potenza occupante.

“L’Organizzazione per la liberazione della Palestina e lo Stato della Palestina sono assolti, ad oggi, di tutti gli accordi e intese con i governi americano e israeliano e di tutti gli obblighi basati su tali intese e accordi, compresi quelli sulla sicurezza”, ha dichiarato Abu Mazen in una riunione di emergenza per la leadership palestinese tenutasi a Ramallah per discutere i piani israeliani di annettere parti della terra palestinese occupata, come dichiarato nel nuovo accordo di coalizione del governo israeliano.

In un passaggio del discorso, il presidente palestinese ha inchiodato Israele alle sue responsabilità in quanto potenza occupante dei Territori Palestinesi: “L’autorità israeliana di occupazione, ad oggi, deve assumersi tutte le responsabilità e gli obblighi di fronte alla comunità internazionale come potenza occupante sul territorio dello stato occupato della Palestina, con tutte le sue conseguenze e ripercussioni basate sul diritto internazionale e umanitario internazionale la legge, in particolare la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, che detiene la potenza occupante responsabile della protezione della popolazione civile sotto l’occupazione e le sue proprietà, criminalizza la punizione collettiva, vieta il furto di risorse, l’appropriazione e l’annessione di terreni, vieta il trasferimento forzato della popolazione del territorio occupato e vieta il trasferimento della popolazione dello stato occupante (i colonialisti) nella terra che occupa, che sono tutte gravi violazioni e crimini di guerra”.

Qui di seguito il testo integrale del discorso di Abu Mazen

Alla luce delle disposizioni dell’accordo di coalizione del governo israeliano, secondo cui “il Primo Ministro sarà in grado di portare l’accordo raggiunto con gli Stati Uniti sull’applicazione della sovranità a partire dal 1 ° luglio 2020 al Consiglio dei Ministri e alla Knesset”, e il discorso del Primo Ministro del governo dell’occupazione alla Knesset l’altro ieri, che non includeva nulla sull’impegno per gli accordi firmati, ma piuttosto affermando l’applicazione della sovranità israeliana sulle colonie israeliane nei territori palestinesi;

E poiché il primo ministro del governo dell’occupazione ha ripetuto questa dichiarazione il primo giorno della riunione del gabinetto, considerando che l’annessione è una priorità per questo governo, il che significa annettere parti del territorio dello stato della Palestina allo stato di occupazione basato sul cosiddetto “accordo del secolo”, che respingiamo in totale, il che significa che l’autorità di occupazione ha annullato l’accordo di Oslo e tutti gli accordi firmati con esso, dopo aver snobbato tutti questi anni e tutte le risoluzioni del legittimità internazionale e diritto internazionale;

E dopo che l’amministrazione americana ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e ha trasferito lì la sua ambasciata, quindi la pubblicazione dell ‘”affare del secolo”, che ha posto le basi per la dichiarazione di annessione israeliana, che è una palese violazione delle risoluzioni della legalità internazionale e diritto internazionale, oltre al suo sostegno agli insediamenti e all’occupazione coloniale israeliana del territorio dello stato della Palestina;

E alla luce della nostra radicata convinzione e della ferma aderenza al diritto del nostro popolo di continuare la sua lotta nazionale per porre fine all’occupazione e stabilire lo stato indipendente, contiguo e sovrano della Palestina nei confini del 4 giugno 1967 con Gerusalemme Est come sua capitale , risolvere il problema dei rifugiati basato sull’iniziativa di pace araba e le pertinenti risoluzioni della legalità internazionale e il rilascio dei prigionieri palestinesi dalle carceri e dai centri di detenzione israeliani;

E poiché siamo interessati a raggiungere una pace giusta e globale basata sulla soluzione dei due stati, come è avvenuto nell’iniziativa di pace araba e nelle risoluzioni della legalità internazionale, in particolare la risoluzione 1515 del Consiglio di sicurezza sull’adozione dell’iniziativa di pace araba, risoluzione 2334 su Gerusalemme e gli insediamenti, la risoluzione 194 delle Nazioni Unite sui rifugiati e la risoluzione 19/67 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul riconoscimento dello stato di Palestina membro osservatore;

E rispettando le decisioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Centrale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, unico legittimo rappresentante del popolo palestinese, la leadership palestinese ha deciso oggi quanto segue:

Primo, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina e lo Stato della Palestina sono assolti, ad oggi, da tutti gli accordi e le intese con i governi americano e israeliano e da tutti gli impegni basati su tali intese e accordi, compresi quelli sulla sicurezza;

Secondo, l’autorità di occupazione israeliana, ad oggi, deve assumersi tutte le responsabilità e gli obblighi di fronte alla comunità internazionale come potenza occupante sul territorio dello stato occupato della Palestina, con tutte le sue conseguenze e ripercussioni basate sul diritto internazionale e internazionale il diritto umanitario, in particolare la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, che ritiene la potenza occupante responsabile della protezione della popolazione civile sotto l’occupazione e le loro proprietà, criminalizza la punizione collettiva, vieta il furto di risorse, l’appropriazione e l’annessione della terra, vieta il trasferimento forzato della popolazione del territorio occupato e vieta il trasferimento della popolazione dello stato occupante (i colonialisti) dalla terra che occupa, che sono tutte gravi violazioni e crimini di guerra.

Terzo: riteniamo che l’amministrazione americana sia pienamente responsabile dell’oppressione che sta accadendo al popolo palestinese e la consideriamo un partner primario con il governo di occupazione israeliano in tutte le sue decisioni e misure aggressive e ingiuste contro il nostro popolo. Tuttavia, accogliamo con favore tutte le posizioni degli altri partiti americani che hanno respinto le politiche di questa amministrazione che sono ostili al nostro popolo e ai suoi legittimi diritti.

Quarto: completeremo oggi la firma di accordi per lo stato della Palestina per aderire ad accordi e convenzioni internazionali a cui non abbiamo ancora aderito.

Quinto: ribadiamo il nostro impegno nei confronti della legalità internazionale e delle pertinenti risoluzioni arabe, islamiche e regionali di cui facciamo parte e ribadiamo il nostro fermo impegno a combattere il terrorismo internazionale indipendentemente dalla sua forma o fonte.

Sesto: riaffermiamo il nostro impegno per una soluzione al conflitto israelo-palestinese basato sulla soluzione dei due stati, con la nostra disponibilità ad accettare la presenza di un terzo ai confini tra di loro, a condizione che i negoziati si terranno per raggiungere quello, siano sotto gli auspici internazionali (il Quartetto Internazionale plus) e attraverso una conferenza di pace internazionale basata sulla legalità internazionale.

Settimo: chiediamo ai paesi del mondo che hanno respinto l’accordo del secolo e le politiche americane e israeliane e le loro misure che violano la legalità internazionale e gli accordi firmati con esso di non essere soddisfatti del rifiuto e della condanna ma di adottare misure dissuasive e imporre sanzioni severe per impedire allo stato di occupazione israeliano di attuare i suoi piani e la sua continua negazione dei diritti del nostro popolo. Chiediamo a coloro che non hanno ancora riconosciuto lo stato della Palestina di riconoscerlo rapidamente per proteggere la pace, la legalità internazionale e il diritto internazionale e di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza sulla protezione internazionale al nostro popolo nel loro stato occupato.

Continueremo a inseguire l’occupazione per i suoi crimini contro il nostro popolo in tutte le sede e tribunali internazionali. In questo contesto, affermiamo la nostra fiducia nell’indipendenza e integrità del Tribunale penale internazionale.

Ottavo: ribadiamo il nostro saluto a tutto il nostro popolo in patria e nella Diaspora per la loro pazienza, fermezza, lotta e sostegno all’Organizzazione per la liberazione della Palestina, unico legittimo rappresentante del popolo palestinese. Promettiamo ai nostri martiri e eroici prigionieri e riaffermiamo che rimarremo fedeli al giuramento fino alla vittoria, alla libertà, all’indipendenza e al ritorno, per innalzare insieme la bandiera della Palestina sulla moschea di Al-Aqsa e la Chiesa del Santo Sepolcro nella nostra Gerusalemme, la capitale eterna del nostro stato palestinese.

