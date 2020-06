Parigi. No all’annessione dei territori palestinesi! No all’asfissia di un intero popolo!

Potere al Popolo Parigi aderisce e condivide l’appello «Non à l’annexion des territoires palestiniens! Non à l’asphyxie de tout un peuple!» lanciato dal Collectif Ni Guerres Ni État de Guerre e sottoscritto da più di 60 associazioni, collettivi e organizzazioni politiche e sociali contro l’annessione dei territori palestinesi e il regime di apartheid soffocante attuato da Israele, per la libertà e il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

Di fronte a questo ennesimo atto intimidatorio e criminale, continuiamo a denunciare il sistema di razzismo e di pulizia etnica perpetrato da Israele con la complicità degli Stati Uniti e dell’Unione Europea e a sostenere la lotta del popolo palestinese.

Parteciperemo alla manifestazione che si terrà a Parigi sabato 27 giugno , in contemporanea con le iniziative di mobilitazione in numerose città della Francia e con le manifestazioni a livello internazionale: #StopAnnexionPalestine.

Solidali fino alla vittoria! Palestina libera!

Di seguito l’appello tradotto in italiano; qui il testo in francese e la lista completa dei firmatari.

***

No all’annessione dei territori palestinesi! No all’asfissia di un intero popolo!

Il governo israeliano di Netanyahu promette, con il sostegno dell’amministrazione Trump e il silenzio complice dell’Unione Europea, di iniziare l’annessione totale di gran parte dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania a partire dal 1° luglio, in flagrante violazione del diritto internazionale.

Queste dichiarazioni annessioniste del 30% della Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele per 53 anni, rappresentano un flagrante furto di terre palestinesi e una nuova ondata di pulizia etnica da parte del colonizzatore israeliano contro il popolo palestinese dal 1948.

Questo regime apertamente colonialista e razzista si sente tanto più incoraggiato in questo percorso criminale perché, con gli eventi mondiali, tra cui l’epidemia di Coronavirus e le sue conseguenze, spera di distogliere l’attenzione dai suoi stessi crimini contro il popolo palestinese.

Per questo motivo i partiti, le organizzazioni e le associazioni firmatarie, impegnati nella lotta contro il colonialismo e il razzismo, fanno appello ad una manifestazione a Parigi sabato 27 giugno alle 15:00 da Barbès a Châtelet per affermare la nostra solidarietà con la Palestina e la sua resistenza.

Personnalités signataires :



Judith Butler, Philosophe

Olivier Besancenot, NPA

Jean Ziegler, Sociologue

Aurélien Barrau, Astrophysicien

Monseigneur Jacques Gaillot, Évêque de Partenia

Françoise Vergès, Féministe décoloniale, politologue

Olivier Le Cour Grandmaison, Historien

Isabelle Stengers, Philosophe

Georges Gumpel, Union Juive Française pour la Paix



Organisations signataires :

AFD International

Association France Palestine Solidarité (AFPS)

AFPS Elbeuf 76

AFPS Paris Sud

AFPS Paris 14-6

Al-Wissal

Amis des Arts et de la Culture de Palestine

AMDH Paris

Les Amis du Théâtre de la Liberté (Jénine)

Association des Marocains en France

Association Nationale des Communistes (ANC)

Association de Palestiniens en Île-de-France

Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

Association des Tunisiens en France

Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)

Avec Naplouse

Campagne BDS France-RP

Campagne européenne pour la Levée du Blocus de Gaza

Campagne Unitaire pour la Libération de George Ibrahim Abdallah

CAPJPO-Europalestine

Collectif Argenteuil Solidarité Palestine

Collectif Faty Koumba

Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP)

Collectif Ni Guerres Ni État de Guerre

Comité Montreuil Palestine

Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR) PO

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Le Cri Rouge

Décoloniser les Arts

Droits Devant !

Émancipation, tendance intersyndicale

Ensemble

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

Fédération de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture FERC-CGT

Femmes Egalité

Fondation Frantz Fanon

Forum Palestine Citoyenneté

Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaire (FUIQP)

Islam et Info

JRCF

La Courneuve- Palestine

NPA

PEPS (Pour une Écologie Populaire et Sociale)

PCOF

PIR

PRCF

Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC )

Rete dei Comunisti (Italie)

UD CGT Paris

Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

Union syndicale Solidaires

Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (UTAC)

Valenton Palestine Solidarité (VPS)

25 Giugno 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO