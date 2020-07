Israele ha fermato o congelato l’annessione?

A tanti, sembra che Netanyahu abbia dato ascoltato ai consigli dei leader strategici e militari e degli americani di adottare un piano diverso da quello che ha annunciato mesi fa per iniziare ad attuare l’annessione di una parte dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania.

Annessione che avrebbe dovuto essere diretta e pubblica, attuata dal primo luglio, anche senza avere il via libera dall’amministrazione americana.

Tuttavia, molti rapporti riferiscono diversamente e forniscono indicazioni dal territorio che confermano che Netanyahu aveva dato ordini già molto tempo fa di procedere con l’annessione in silenzio, con calma, gradualmente e senza clamore sui media israeliani, impedendo così a qualsiasi membro del governo o degli apparati di sicurezza e militari di parlare di questo problema o di dichiarare che l’annessione era già in corso.

Invece, ciò che viene ora presentato alla comunità internazionale e riportato dai media israeliani ai palestinesi, è che l’annessione è stata congelata fino all’approvazione dell’amministrazione americana.

Questo avviene soprattutto da quando il team Trump, guidato da “Jared Kushner”, consigliere per la pace di Trump, non ha raggiunto alcun accordo con il governo Netanyahu.

La scena è così lasciata in uno stato di pseudo-disaccordo tattico tra Netanyahu da un lato e “Bani Gantz” (ministro della difesa) e “Gabi Ashkenazi” (Capo di Stato Maggiore generale dell’esercito israeliano) dall’altro.

Persino l’amministrazione Trump e il capo della squadra di negoziato con il governo di Netanyahu hanno detto di aver lasciato la questione dell’annessione alle due parti della coalizione di governo e hanno interrotto i contatti.

Come a dire: ora la questione è nel campo israeliano, e le loro decisioni sono efficaci anche se diamo il via libera.

Penso che siamo di fronte a un nuovo inganno orchestrato da Netanyahu e dal team statunitense dell’Accordo del secolo.

È un nuovo piano sulla questione dell’annessione, che suggerisce a tutti, e persino ai circoli decisionali, che l’annessione è stata ora rinviata o congelata fino a quando non verrà concordata tra le due parti della coalizione di governo in Israele.

Ma la verità non è questa. L’annessione sta avvenendo in silenzio, gradualmente, con calma, e con un grave blackout mediatico, imposto dal governo israeliano.

Il che fa pensare che in pochi mesi, l’occupante israeliano avrà completato più della metà del piano, e, in particolare, tutti i lavori infrastrutturali per le principali grandi colonie (Har Homa, Gush Etzion, Ma’aleh Adumim, Ariel e Alit in the Alesh e Alit in the Alesh e Alit in the Center Il Nord) in Cisgiordania.

La zona è dotata già di una moderna rete stradale, e quindi l’annuncio dell’attuazione dell’annessione diventa solo una questione di tempo: è solo un protocollo mediatico che necessita di una conferenza stampa di Netanyahu. E tutto dovrà avvenire prima delle elezioni presidenziali americane.

Una tattica israeliana intenzionale e deliberata per fare passare l’annessione, in silenzio e senza reazioni internazionali. Diversamente sarebbe costata allo stato occupante un prezzo molto alto a tutti i livelli: politico, di sicurezza ed economico, nonché di relazioni con il resto del mondo.

La reazione è già avvenuta, sia negli stati europei (timida in alcuni, ma forte in altri Stati), sia nei palestinesi, che sono stati in grado di mobilitare metà del mondo nel dire a voce alta “no all’annessione”.

Tutti comprendono che qualsiasi processo di annessione parziale o totale del territorio palestinese è una vera violazione di tutte le disposizioni del diritto internazionale, una chiara dichiarazione di morte della prospettiva di una soluzione basata su due stati e della speranza di pace e sicurezza regionale.

La mappa che i media hanno individuato dopo la partenza del team americano per Washington è la mappa dell’apartheid, ed è peggio di altre mappe girate in passato, perché favorisce le colonie israeliane sulla terra occupata della Cisgiordania.

Prevede l’annessione di tutte le terre che circondano le colonie, quindi la chiusura ermetica delle città e delle regioni palestinesi. Saranno circondati da tutte le parti con barriere di sicurezza, per garantire la comunicazione stradale tra le colonie, ed è prevista la costruzione di una nuova barriera di sicurezza estremamente complessa che trasformerebbe tutte le aree palestinesi popolate in prigioni a cielo aperto.

La libertà di movimento dei palestinesi da una città verso una altra sarà ancora più limitata dell’attuale, perché si dovrà chiedere anche l’autorizzazione dell’esercito israeliano. Forse questa mappa non riflette abbastanza la paura degli israeliani di cadere in un pantano determinato da ulteriori necessità di sicurezza.

Molto probabile che sia questa la vera preoccupazione dell’esercito di occupazione, se l’annessione avrà luogo.

Indipendentemente dal fatto che la mappa possa essere modificata o meno, ciò che aspetta gli israeliani è il fatto di essere soffocati dalle soluzioni/sabbie mobili che loro stessi dovranno trovare e centuplicare per garantirsi la sicurezza. E non ne usciranno, a meno che i coloni non lascino la Cisgiordania.

Tali piani costeranno ingenti somme perché i confini si triplicheranno e la capacità dell’esercito di proteggere tutte queste distanze a cavallo tra i confini delle colonie e le aree palestinesi dovrà essere moltiplicata esponenzialmente.

Sbaglia chi crede, che lo stato sionista abbia ritirato il piano di annessione a causa del diffuso ripudio internazionale, e sbagliano coloro che credono che Israele abbia congelato l’annessione fino a quando “Netanyahu” e “Benny Gantz” si metteranno d’accordo su quante aree annettere e quando farlo.

Perché l’accordo del secolo ha aumentato dal 30 al 35% le aree della Cisgiordania da annettere, comprese le terre situate tra il lago di Tiberiade in Galilea e il Mar Morto, così come le terre fiancheggiate dal fiume Giordano, cioè tutte le terre che garantiscono un collegamento geografico con lo stato palestinese e la Giordania ad est.

Ecco perché, i palestinesi debbono illustrare al mondo il pericolo di questo astuto piano israeliano e seguire costantemente i movimenti dell’esercito e dei coloni sul campo e ogni passo del dispiegamento che l’esercito fa, anche se lo mistifica con l’argomentazione di necessità militari. Siano essi esercizi o manovre, in realtà vanno tutti verso l’interesse del piano di annessione.

Al popolo palestinese non rimane altro che continuare a resistere contro questo piano con tutti i mezzi, che vanno oltre le pacifiche marce e le proteste nelle strade delle città, per far capire all’occupante che i suoi piani non passeranno, e che tutti questi piani sono molto chiari ai palestinesi a tutti i livelli, popolari e ufficiali, e che, quindi, la resistenza continuerà fino alla fine dell’occupazione, fino alla caduta dell’accordo del secolo e al ritiro della dichiarazione dell’amministrazione Trump che vede Gerusalemme come capitale dell’entità sionista.

Questa strategia palestinese ha un’estrema necessità dell’unità nazionale d’azione sul campo. Forse la conferenza stampa congiunta di Fatah e Hamas si può interpretare in questa direzione. È importante anche che continui il lavoro diplomatico, e quello del movimento di solidarietà internazionalista nel mondo contro questo piano, al fine di smascherare il nuovo piano di Netanyahu e dell’occupazione israeliana.

11 Luglio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO