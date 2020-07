Francia. La quarta Marcia in ricordo di Adama Traoré

Sabato 18 luglio si è tenuta la quarta Marcia in ricordo di Adama Traoré, giovane nero di 24 anni ucciso nel 2016 dalla gendarmerie francese nella banlieue nord di Parigi, a Persan, schiacciato e soffocato sotto il peso di tre agenti a causa della brutale pratica del cosiddetto “plaquage ventral” (identico a quello che ha ucciso George Floyd a Minneapolis).

Da allora, il Comité La vérité pour Adama , guidato dalla sorella Assa, lotta per ottenere verità e giustizia, contro le falsificazioni dei fatti propugnata dagli agenti delle forze dell’ordine e contro la negligenza dimostrata dall’intero sistema giudiziario.

Proprio qualche giorno prima della manifestazione, il quotidiano francese Le Monde ha pubblicato una ricostruzione in 3D delle ultime ore di vita di Adama, che ha costretto i giudici istruttori ad avviare le procedure per una nuova, ennesima perizia per la ricostruzione dei fatti, dopo testimonianze contraddittorie e narrazioni mistificate con l’intento di nascondere la verità e la realtà di quanto accaduto quel 19 luglio 2016.

Nel corso degli anni, Assa, e in generale il Comité, sono divenuti un faro, un punto di riferimento della mobilitazione contro le violenze della polizia e il razzismo di Stato, soprattutto nei quartieri popolari, dove l’impunità delle ripetute aggressioni della polizia si accompagna con una discriminazione sistematica da “cittadini di serie B” e, ancor peggio, la cui vita stessa non vale nulla.

Quest’anno, oltre alle numerose associazioni, ai diversi collettivi e alle famiglie delle vittime che si battono per la verità e la giustizia sociale, contro la repressione e le violenze della polizia e quindi dello Stato, alla Marche pour Adama hanno partecipato anche i giovani di diversi gruppi ecologisiti, in particolare quelli di Alternatiba , in una fusione tra la Génération Adama e la Génération Climat, per denunciare un sistema violento che perpetua le disuguaglianze sociali, razziali e ambientali, con lo slogan unitario: “On veut respirer dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos vies”.

Qui di seguito il reportage realizzato e pubblicato sul sito di contro-informazione Bondy Blog , media online creato durante le grandi rivolte urbane nelle banlieue francesi nel 2005, con l’intento di dare voce agli abitanti dei quartieri popolari e alle loro rivendicazioni sociali e politiche.

*****

“Non immaginavo quattro anni fa che avrei continuato a condurre questa lotta oggi”, ha detto Asa Traoré ai giornalisti. Per il quarto anno consecutivo, il comitato che lei incarna ha organizzato una marcia sabato 18 luglio in omaggio a suo fratello Adama, morto nel 2016 per mano della polizia.

Dal punto di vista della giustizia, la situazione non è realmente cambiata in quattro anni. Mentre c’è stato un susseguirsi di perizie e contro-valutazioni, il caso è ancora in fase di indagine e i gendarmi coinvolti sono ancora ascoltati come “testimoni assistiti” (con un avvocato difensore, insomma). Quattro anni dopo, il sistema giudiziario non ha ancora determinato le cause della morte di Adama Traoré.

Dal punto di vista della società, però, la morte del ventiquattrenne è diventata il “caso Adama”, simbolo della lotta contro la violenza della polizia e il razzismo in Francia. Ciò è stato confermato questo sabato quando, per il quarto anno consecutivo, diverse migliaia di persone si sono riunite nel luogo in cui Adama Traoré è cresciuto ed è morto.

È un’opportunità per i familiari e i loro sostenitori di proclamare la propria richiesta di giustizia e di verità. Davanti al municipio di Persan, Assa Traoré ha detto ai giornalisti che chiedeva la ricusazione dei giudici istruttori, lo svolgimento di un processo pubblico e la riclassificazione dei fatti come omicidio colposo volontario.

In questo è sostenuta da una folla crescente nel corso degli anni. Questo sabato c‘erano tra le 8.000 e le 10.000 persone, secondo gli organizzatori, “il doppio dell’anno scorso”. Arrivare alla stazione Persan-Beaumont, 30 chilometri a nord di Parigi, è stato tutt’altro che facile: la linea H è stata cancellata, i lavori sulla RER E, i treni cancellati o in ritardo…

Dalla stazione ferroviaria di Persan-Beaumont al quartiere di Boyenval, dove Adama è cresciuto, vengono cantati gli slogan abituali: “Pas de justice, pas de paix”, “Justice pour Adama”. Nella folla spiccavano volti giovanili, come quello di Gwenaël, 20 anni, venuta a manifestare per la prima volta. “Conosco il comitato Adama da due anni, ma con il caso di George Floyd negli Stati Uniti, è come se ci fosse una nuova speranza di mobilitarsi anche qui”, spiega la giovane, occhiali da sole e maschera sul viso.

La morte dell’afro-americano di 46 anni a Minneapolis il 25 maggio, e la mobilitazione che ha causato, hanno fatto da propulsore per il messaggio della famiglia Traoré. Assa non ha esitato a tracciare un parallelo tra la morte dei due uomini che, secondo quanto riferito, hanno pronunciato “Non riesco a respirare” come ultima frase, a seguito del cosiddetto “plaquage ventral” da parte delle forze dell’ordine.

È questo parallelo che ha mobilitato decine di migliaia di persone a Parigi, il 2 giugno davanti al Palais de Justice e il 13 giugno in Place de la République.

Come in queste due occasioni, il numero di volti giovani è stato impressionante. È la “Génération Adama” che è presente, questi adolescenti e giovani ragazzi che si informano e si politicizzano grazie ai social network, ora mobilitati in strada. “Contro la violenza della polizia, ora abbiamo tutti un’arma in tasca: è il nostro telefono”, dice Barbe, 22 anni. “Possiamo filmare e condividerlo ovunque”.

Con la sua amica Elodie, ha viaggiato per i suoi fratelli neri, “che hanno già avuto problemi con la polizia” e per i suoi futuri figli: “Siamo i genitori di domani e stiamo anche lottando perché non abbiano più paura come noi”. Le due giovani donne sognano ad alta voce una generazione meno razzista della precedente. Le loro grida “Non dimentichiamo, non perdoniamo” si mescolano a quelle degli altri manifestanti.

Sotto un sole cocente che non ha risparmiato nessuno, tranne qualche stratega che ha individuato rapidamente le rare zone d’ombra sui marciapiedi, la folla si è fermata prima davanti alla gendarmeria di Persan, dove Adama Traoré è morto, poi a Place Beffroi, a Beaumont-sur-Oise, dove il giovane aveva cercato riparo e subito poi il “plaquage ventral” dai tre gendarmi.

Quel giorno, Adama, “su una bicicletta con una camicia a fiori e un cappello sulla testa”, come ha detto la sorella al microfono, è fuggito da un controllo della polizia che ha preso di mira il fratello maggiore Bagui, sospettato di estorsione. È morto alle 19:05.

Da allora, sono stati fatti dodici rapporti medici. Sono tutti d’accordo su una sindrome d’asfissia, ma non sono d’accordo sulla responsabilità o meno dei gendarmi. I giudici istruttori hanno appena nominato quattro medici di Bruxelles per una nuova perizia. “Non rinunceremo alla lotta contro una macchina giudiziaria senza empatia”, dice Assa alla folla.

La giovane donna ha lo sguardo fermo di un “soldato formato”, come dice lei stessa, che ha trasformato la sua sofferenza in una forza di mobilitazione. Sono venuti anche per lei, per ascoltarla e fotografarla, questi giovani dei quartieri popolari alla ricerca di modelli di comportamento e di discorso politico. Assa Traoré è diventato un’icona, sulla prima pagina della rivista Le Monde di questo mese.

La giovane madre 35enne ha lasciato il suo lavoro di educatrice specializzata per dedicarsi a questa lotta e fare del nome del fratello un simbolo per “tutti gli altri Adama Traoré”: Lamine Dieng, Ibrahima Bah, Babacar Gueye, Gaye Camara, Sabri Chouhbi e Cédric Chouviat, le cui famiglie erano presenti in testa al corteo.

“Quello che è successo a suo fratello avrebbe potuto accadere a me”, ha detto Daniel, 20 anni. Siamo tutti preoccupati. Il giovane è arrivato a Parigi due anni fa da Dakar, dove è cresciuto: “Quando sono arrivato qui, ho sentito che gli sguardi della gente si bloccavano sul colore della pelle. Ho la sensazione di non appartenere a questo posto”.

La sua amica Nayla ha seguito la stessa strada e aggiunge: “La prima conversazione qui è sempre ‘Da dove vieni? Qual è il tuo background?’ Così ci definiamo”. Dietro la richiesta di giustizia per Adama, c’è per questi giovani una lotta più globale contro il razzismo e la discriminazione. Una lotta guidata da Assa ma anche da altre figure.

Questo sabato, Omar Sy, Sadek, Mokobé e Youssoupha erano lì, dietro le quinte, tra la folla o sul palco del concerto che ha avuto luogo alla fine della manifestazione. Pochi rappresentati eletti, poco sostegno politico, ma ancora una volta una grande forza popolare.

