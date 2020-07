Trump prepara il divieto di viaggio per milioni di membri del PC cinese

Se c’era qualche dubbio sul fatto che la crisi sistemica, fatta esplodere in tutta la sua ampiezza dalla pandemia, potesse trasformarsi in conflitto aperto tra le grandi potenze, certe notizie lo spazzano via.

Il giornale inglese The Guardian rende noto che l’amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di emanare un “divieto di circolazione planetaria” per i membri del Partito Comunista Cinese.

Stiamo parlando di 92 milioni di persone, spesso in posizioni rilevanti all’interno di banche e società controllate dallo Stato. Quindi di quella “classe dirigente globale” che, di fatto, ha la possibilità di riavviare la macchina produttiva e il commercio mondiale dopo mesi di blocco.

Per quanto folle e difficilmente realizzabile sia l’eventuale “blocco” (bisognerebbe convincere tutti i Paesi che hanno attualmente ricchi rapporti contrattuali con aziende cinesi, costringendoli a rinunciare alla possibilità di riprendersi economicamente), il solo fatto di riuscire a pensarlo è indicativo del vero atteggiamento con cui gli Usa si rapportano al mondo intero.



Tanto più che, come si può vedere controllando i dati sulla diffusione del Covid-19, proprio Stati Uniti, Europa e America Latina (perlomeno i Paesi sotto controllo del neoliberismo yankee), l’auspicata “ripresa” certamente non partirà da questa parte del mondo. Almeno per ora…

Ma “i reazionari alzano pietre al cielo per poi lasciarsele cadere sui piedi”, e non c’è dubbio che Trump sia l’espressione più fedele e macchiettistica del reazionario occidentale… Così, invece di cercare la via dello sviluppo coordinandosi con la parte trainante – anche capitalisticamente – del mondo, pensano di poter recuperare l'”egemonia” schiacciando il pulsante di dazi, sanzioni, escalation di provocazioni diplomatiche ed economiche.

Unendo questa strategia demente con l’incapacità (ideologica e “di sistema”) di affrontare in modo efficiente la pandemia, abbiamo un risultato facilmente prevedibile: il declino dell’Impero Americano.

Ma naturalmente sappiamo che nessun impero ha mai ceduto lo scettro senza tentarle davvero tutte. Il problema è che gli States attuali sono inferiori alla Cina sul piano economico come su quello del progresso tecnologico (indicativo lo scontro su Huawei e il G%).

Gli resta la forza militare. E questo è preoccupante, ovviamente…



*****

Gli Stati Uniti, secondo quanto riferito, stanno valutando di imporre restrizioni di viaggio ai membri del partito comunista cinese in una discussione sempre più profonda, con il presidente Donald Trump che ha detto che sono possibili ulteriori sanzioni e Pechino che ha promesso ritorsioni.

Secondo il New York Times, una bozza di determinazione presidenziale revocherebbe i visti ai membri del partito comunista cinese e alle loro famiglie, e cita che quattro persone conoscono la proposta di divieto di viaggio che potrebbe applicarsi a ben 92 milioni di membri del partito.

L’agenzia di stampa Reuters ha confermato la notizia giovedì, dicendo che una bozza di decreto presidenziale era stata fatta circolare, ma le deliberazioni erano in fase iniziale e la questione non era ancora stata portata a Trump.

Il divieto sarebbe simile a quello del 2017 per i Paesi a maggioranza musulmana, dando al presidente la possibilità di impedire l’ingresso nel Paese a cittadini stranieri ritenuti “dannosi per gli interessi” degli Stati Uniti.

La Casa Bianca non ha commentato il rapporto giovedì. Mercoledì, Trump ha detto di non aver escluso ulteriori sanzioni ai funzionari cinesi, dopo la sua firma dell’Hong Kong Autonomy Act, una legislazione che intendeva punire Pechino per la sua recente legge sulla sicurezza.

Il segretario di stato, Mike Pompeo, ha detto che mercoledì gli Stati Uniti avrebbero imposto restrizioni sui visti a “certi impiegati” delle aziende tecnologiche cinesi, tra cui Huawei, ma non ha fornito alcun dettaglio.

Giovedì, il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha emesso una lunga denuncia della strategia del partito cinese per raggiungere il dominio economico, politico e culturale – una strategia che, ha detto, è stata sostenuta da Hollywood, dalle società ad alta tecnologia e dai leader commerciali statunitensi che fanno pressioni per conto di Pechino.

Ha accusato la Cina di condurre “una blitzkrieg economica – una campagna aggressiva, orchestrata, orchestrata, di tutto il governo e, in effetti, di tutta la società per conquistare le vette più alte dell’economia globale e per superare gli Stati Uniti come la superpotenza più importante del mondo“.

“L’ambizione ultima dei governanti cinesi non è quella di commerciare con gli Stati Uniti. È di fare irruzione negli Stati Uniti. Se sei un leader commerciale americano, placare la Repubblica Popolare Cinese può portare ricompense a breve termine. Ma alla fine, l’obiettivo della RPC è quello di sostituirvi“, ha detto Barr in un discorso pronunciato in Michigan.

Ha dato due esempi di come la Cina sia intervenuta per cambiare la nazionalità dei personaggi dei film hollywoodiani prima che fossero completati, usando gli accordi di distribuzione cinese come leva. Pechino ha obiettato che un virus in un film sull’apocalisse degli zombie, World War Z, è stato mostrato come originario della Cina, e un personaggio mistico, l'”Antico” del film fantasy, Dr. Strange, è stato cambiato da tibetano a celtico, per evitare di sconvolgere la Cina, ha detto Barr.

Le tensioni tra i Paesi sono aumentate nelle ultime settimane per Hong Kong, dove Pechino ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale dura e controversa, così come per il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei, visto dagli Stati Uniti come una minaccia per la sicurezza.

Keith Krach, sottosegretario agli affari economici degli Stati Uniti, ha elogiato il Regno Unito per la sua decisione di escludere Huawei dalle reti 5G della Gran Bretagna.

“Tutti noi abbiamo avuto esperienza con i bulli e l’unica cosa che so è che si tirano indietro quando vengono affrontati e si tirano davvero indietro quando hai i tuoi amici al tuo fianco, e gli Stati Uniti sono pronti ad essere quell’amico“, ha detto Krach.

La Cina ha convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti, Terry Branstad, per fare “solenni dichiarazioni” sulla legislazione di Hong Kong, definendola “grave interferenza negli affari interni della Cina“. Una dichiarazione del ministero degli Esteri cinese ha detto: “La Cina darà la risposta necessaria alle azioni sbagliate degli Stati Uniti, comprese le sanzioni contro le entità e gli individui statunitensi“.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì scorso, l’ufficio di collegamento della Cina a Hong Kong ha detto: “La Cina farà la necessaria risposta alle azioni sbagliate degli Stati Uniti, comprese le sanzioni contro le entità e i singoli individui“: “L’ingerenza irragionevole e le minacce spudorate degli Stati Uniti sono la tipica logica gangsteristica e il bullismo“.

“Nessuna forza esterna può fermare la determinazione della Cina a mantenere la sovranità nazionale e la sicurezza per la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong“.

Il portavoce semiufficiale dello Stato, il Global Times, ha detto in un editoriale pubblicato mercoledì sera: “L’attuale amministrazione degli Stati Uniti ha un culto anormale del proprio potere … In che misura gli Stati Uniti sono disposti a farsi del male per danneggiare Hong Kong? Non importa quale sarà la prossima carta che gli Stati Uniti giocheranno, la Cina la combatterà fino alla fine“.

I due Paesi sono impegnati in una lotta botta-e-risposta sul trattamento dei rispettivi media, sulle tariffe sulle merci, sulle sanzioni in relazione al Xinjiang, Hong Kong e Taiwan, nonché sulle rivendicazioni sul conteso Mar Cinese Meridionale. Lunedì il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato tali rivendicazioni “completamente illegali“, schierandosi con i Paesi del Sud-Est asiatico contro Pechino.

Dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai funzionari cinesi coinvolti in presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, Pechino ha annunciato una propria serie di sanzioni contro i legislatori e i funzionari statunitensi.

La Cina ha anche detto che avrebbe sanzionato la società statunitense di armamenti Lockheed Martin per il suo ruolo nell’ultima vendita di missili a Taiwan.

20 Luglio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO