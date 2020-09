Usa a testa bassa contro Assange, per i leaks sulla guerra all’Iraq

Il 7 settembre 2020, Julian Assange lascerà la sua cella nella prigione di Belmarsh a Londra e parteciperà ad un’udienza che determinerà il suo destino. Dopo un lungo periodo di isolamento, è riuscito finalmente incontrare la sua compagna, Stella Moris, e vedere i loro due figli, Gabriel (3 anni) e Max (1 anno), il 25 agosto. Dopo la visita, Moris ha detto che sembrava “soffrire molto”.

L’udienza che Assange dovrà affrontare non ha nulla a che vedere con i motivi del suo arresto nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra l’11 aprile 2019. È stato arrestato quel giorno per non essersi consegnato nel 2012 alle autorità britanniche, che lo avrebbero estradato in Svezia.

Ma in Svezia, a quel tempo, c’erano accuse di reati sessuali contro Assange che sono state ritirate nel novembre 2019. Infatti, dopo che le autorità svedesi hanno deciso di non perseguire Assange, avrebbe dovuto essere rilasciato dal governo britannico. Ma così non è stato.

La vera ragione dell’arresto non è mai stata l’accusa in Svezia, ma il desiderio del governo statunitense di portarlo negli Stati Uniti con una serie di accuse. L’11 aprile 2019, il portavoce del Ministero degli Interni britannico ha dichiarato: “Possiamo confermare che Julian Assange è stato arrestato in relazione a una richiesta di estradizione provvisoria da parte degli Stati Uniti d’America. Negli Stati Uniti d’America è accusato di reati informatici”.

Il giorno dopo l’arresto di Assange, il gruppo della campagna Article 19 ha pubblicato una dichiarazione in cui si affermava che, mentre le autorità britanniche avevano “originariamente” dichiarato di voler arrestare Assange per essere fuggito su cauzione nel 2012 per la richiesta di estradizione svedese, era ormai chiaro che l’arresto era dovuto a un reclamo del Dipartimento di Giustizia statunitense nei suoi confronti.

Gli Stati Uniti ricercavano Assange con “l’accusa federale di cospirazione per aver commesso un’intrusione informatica per aver accettato di violare una password di un computer classificato del governo statunitense”.

Assange è stato accusato di aver aiutato l’informatore Chelsea Manning nel 2010, quando Manning ha passato a WikiLeaks, guidata da Assange, una raccolta sorprendente di informazioni riservate del governo statunitense che contenevano chiare prove di crimini di guerra. Manning ha trascorso sette anni in prigione prima che la sua condanna fosse commutata dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Mentre Assange era nell’ambasciata ecuadoriana e ora, mentre langue nella prigione di Belmarsh, il governo statunitense ha cercato di creare un caso a prova di bomba contro di lui. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha incriminato Assange con almeno 18 capi d’accusa, tra cui la pubblicazione di documenti riservati e l’accusa di aver aiutato Manning a decifrare una password e a penetrare in un computer del Pentagono. Uno dei capi d’accusa – a partire dal 2018 – rende chiaro il caso contro Assange.

L’accusa che Assange ha pubblicato i documenti non è quella centrale, poiché i documenti sono stati pubblicati anche da una serie di media come il New York Times e il Guardian.

L’accusa chiave è che Assange “ha attivamente incoraggiato Manning a fornire maggiori informazioni e ha accettato di craccare un hash di password memorizzato sui computer del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti collegati alla Secret Internet Protocol Network (SIPRNet), una rete del governo degli Stati Uniti utilizzata per documenti e comunicazioni classificate. Assange è anche accusato di cospirazione per aver commesso un’intrusione nel computer per aver accettato di craccare quell’hash di password”.

Il problema qui è che sembra che il governo degli Stati Uniti non abbia alcuna prova che Assange abbia colluso con Manning per penetrare nel sistema statunitense.

Manning non nega di essersi introdotto nel sistema, di aver scaricato il materiale e di averlo inviato a WikiLeaks. Una volta fatto questo, WikiLeaks, come gli altri media, ha pubblicato il materiale. Manning ha passato sette anni in prigione per il suo ruolo nella trasmissione del materiale.

A causa della mancanza di prove contro Assange, a Manning fu chiesto di testimoniare contro di lui davanti a un gran giurì. Si rifiutò e fu imprigionata; le autorità statunitensi usarono la sua prigionia come un modo per cercare di costringerla a testimoniare contro Assange.

L’8 gennaio 2010, WikiLeaks ha annunciato di avere “video criptati di bombardamenti statunitensi su civili”. Il video, in seguito pubblicato come “ Collateral Murder “, mostrava in dettaglio a sangue freddo come il 12 luglio 2007, gli elicotteri Apache AH-64 statunitensi hanno sparato con fucili da 30 millimetri contro un gruppo di iracheni a New Baghdad; tra le vittime c’erano il fotografo della Reuters Namir Noor-Eldeen e il suo autista Saeed Chmagh.

Reuters ha chiesto immediatamente informazioni sull’uccisione; all’agenzia è stata fornita la versione ufficiale ed è stato detto che non c’era nessun video, ma Reuters ha inutilmente insistito.

Nel 2009, il reporter del Washington Post David Finkel ha pubblicato “ The Good Soldiers “, basato sul suo periodo di permanenza nel battaglione 2-16 dell’esercito statunitense. Finkel era con i soldati statunitensi nel quartiere di Al-Amin quando hanno sentito gli elicotteri Apache sparare.

Per il suo libro, Finkel aveva guardato il nastro (questo è evidente dalle pagine da 96 a 104); difende l’esercito statunitense, dicendo che “l’equipaggio Apache aveva seguito le regole d’ingaggio” e che “tutti avevano agito in modo appropriato”. I soldati, scrive, erano “bravi soldati, ed era arrivato il momento di cenare”. Finkel aveva chiarito l’esistenza di un video, anche se il governo americano ne aveva negato l’esistenza alla Reuters.

Il video è orribile. Mostra l’insensibilità dei piloti. La gente a terra non sparava a nessuno. I piloti sparano indiscriminatamente. “Guarda quei bastardi morti”, dice uno di loro, mentre un altro dice “Bello”, dopo che hanno sparato ai civili. Un furgone si ferma davanti al massacro e una persona scende ad aiutare i feriti, compreso Saeed Chmagh. I piloti chiedono il permesso di sparare al furgone, ottengono rapidamente il permesso e sparano al furgone.

Lo specialista dell’esercito Ethan McCord – parte del 2-16 battaglione che aveva incastrato Finkel – ha analizzato la scena da terra pochi minuti dopo. Nel 2010, McCord ha raccontato a Kim Zetter di Wired quello che ha visto: “Non ho mai visto nessuno essere colpito da un proiettile di 30 millimetri. Non sembrava reale, nel senso che non sembravano esseri umani. Sono stati massacrati”.

Nel furgone, McCord e altri soldati hanno trovato Sajad Mutashar (10 anni) e Doaha Mutashar (5 anni) gravemente feriti; il padre, Saleh, che aveva cercato di salvare Saeed Chmagh, era morto a terra. Nel video, il pilota ha visto che c’erano dei bambini nel furgone; “Beh, è colpa loro se hanno portato i loro figli in una battaglia”, dice insensibilmente.

Robert Gibbs, l’addetto stampa del presidente Barack Obama, ha detto nell’aprile 2010 che gli eventi del video sono stati “estremamente tragici”. Ma il gatto era fuori dal sacco. Questo video ha mostrato al mondo il vero carattere della guerra degli Stati Uniti contro l’Iraq, che il Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan aveva definito “illegale”.

La pubblicazione del video da parte di Assange e WikiLeaks ha messo in imbarazzo il governo degli Stati Uniti. Tutte le sue pretese di “guerra umanitaria” non avevano alcuna credibilità.

La campagna per distruggere Assange inizia a questo punto.

Il governo degli Stati Uniti ha chiarito che vuole processare Assange per tutto ciò che può essere considerato tradimento . Le persone che rivelano il lato oscuro del potere statunitense, come Assange e Edward Snowden, non hanno alcuna possibilità di farla franca.

C’è una lunga lista di persone – come Manning, Jeffrey Sterling, James Hitselberger, John Kiriakou e Reality Winner – che, se vivessero in paesi presi di mira dagli Stati Uniti, sarebbero chiamati dissidenti. Manning è un eroe per aver denunciato crimini di guerra; Assange, che l’ha solo assistita, è perseguitato in maniera palese ed evidente.

Il 28 gennaio 2007, pochi mesi prima di essere ucciso dall’esercito statunitense, Namir Noor-Eldeen ha scattato a Baghdad una foto a un ragazzo con un pallone da calcio sotto il braccio che cammina intorno a una pozza di sangue. Accanto al sangue rosso vivo si trovano alcuni libri di scuola sgualciti.

È stato l’occhio umano di Noor-Eldeen a scattare quella fotografia, con il ragazzo che camminava intorno al pericolo come se non fosse altro che spazzatura sul marciapiede. Questo è ciò che la guerra “illegale” degli Stati Uniti aveva fatto al suo Paese.

Tutti questi anni dopo, quella guerra rimane viva e vegeta in un’aula di tribunale di Londra; lì Julian Assange – che ha rivelato la verità dell’uccisione – lotterà contro il fatto di essere una vittima in più della guerra degli Stati Uniti contro l’Iraq.

* Vijay Prashad è uno storico, redattore e giornalista indiano. Collaboratore nella redazione e capo corrispondente a Globetrotter, un progetto dell’Independent Media Institute. È redattore capo di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. È senior fellow presso il Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China. Ha scritto più di 20 libri, tra cui “The Darker Nations” e “The Poorer Nations”. Il suo ultimo libro è “Washington Bullets”, con un’introduzione di Evo Morales Ayma.

Traduzione a cura di Andrea Mencarelli dell’ articolo originale pubblicato da Globetrotter .

