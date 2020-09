Venezuela. Altre sanzioni e minacce da parte degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno chiarito che faranno tutto il possibile per disconoscere ed ostacolare le prossime elezioni legislative in Venezuela. Lo dimostra ancora una volta la nuova sanzione annunciata dall’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC, Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro contro la presidentessa del Consiglio nazionale elettorale (CNE), Indira Alfonso, il direttore José Luis Gutiérrez e il procuratore generale della Repubblica, Reinaldo Muñoz Pedroza.

Il governo venezuelano, in risposta all’annuncio, ha denunciato Washington per “aver imposto illegalmente misure coercitive unilaterali contro le istituzioni democratiche venezuelane (…) cercando di interferire con lo svolgimento delle elezioni parlamentari”.

Il provvedimento dell’OFAC è arrivato il giorno della chiusura delle iscrizioni dei candidati prima del CNE, dopo una settimana di battute d’arresto contro la strategia astensionistica promossa dalla Casa Bianca e difesa a livello nazionale da Juan Guaidó. Una delle principali battute d’arresto è stata la decisione annunciata pubblicamente dal leader Henrique Capriles di scommettere sulle donne parlamentari.

Capriles non era solo. Stalin Gonzalez, che faceva parte del nucleo vicino a Guaidó, ha annunciato l’allontanamento dal suo partito, Un Nuevo Tiempo, per scommettere sulla tornata elettorale. Questi cambiamenti di posizione – già accennati in precedenza – hanno confermato che una parte crescente dell’opposizione venezuelana non solo non crede nell’opzione dell’astensionismo, ma ha preso le distanze dalla strategia progettata dagli Stati Uniti.

I diversi portavoce dell’amministrazione Trump hanno cercato di manovrare di fronte a questo scenario avverso. Il giorno prima delle sanzioni dell’OFAC, per esempio, James Story, che è responsabile della “ambasciata virtuale degli Stati Uniti in Venezuela“, ha fatto una trasmissione in diretta giovedì con Guaidó per sottolineare che continueranno a sostenerlo, anche dopo quelle legislative, “e così anche la comunità internazionale”.

Durante la trasmissione congiunta è stato annunciato che gli Stati Uniti potrebbero dichiarare le Forze di Azione Speciale (FAES) – una forza di polizia venezuelana – una “organizzazione terroristica“, cosa che è sul tavolo dall’anno scorso, e fare un accordo tra la Drug Enforcement Agency (DEA) e Guaidó.

Questi annunci hanno cercato di rivitalizzare una roadmap che per molti è già esaurita e che, per di più, è incerta o contraddittoria: Donald Trump non ha messo in evidenza il Venezuela nel suo discorso alla Convention repubblicana, Elliot Abrams ha escluso un intervento, contemporaneamente ci sono voci più dure dalla Florida, come quella di Marco Rubio, e Story ha dichiarato ancora una volta che “tutte le opzioni sono sul tavolo”.

Per un settore sempre più vasto dell’opposizione, l’astensione non è più un’opzione, sia in vista delle elezioni legislative, dove il numero dei deputati da eleggere è passato da 167 a 277, sia in vista delle elezioni dei sindaci e dei governatori che seguiranno. Queste forze di opposizione, che per il momento non hanno una piattaforma comune, hanno registrato i loro candidati presso il CNE.

Anche il Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha registrato le sue candidature, tra cui quelle dei leader Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Cilia Flores e Iris Varela. La lista comprendeva i candidati di nove partiti alleati, in un contesto in cui c’erano tensioni con diversi partiti, come Patria Para Todos, poiché la Corte Suprema di Giustizia ha sostituito il suo consiglio di amministrazione a causa di una causa interna, cosa che è successa con altri partiti.

A tre mesi dalla scadenza elettorale, la mappa interna è stata ampiamente chiarita. Questo non significa però che le acque si stiano calmando. Non solo per le sanzioni che verranno, ma anche per lo schema delle operazioni segrete.

L’ultimo sviluppo è stata la denuncia del presidente colombiano Ivan Duque, secondo cui quattro persone catturate in Colombia nel tentativo di “strutturare operazioni di destabilizzazione” sono state “presumibilmente promosse e finanziate” da Maduro.

Tuttavia, come ha dimostrato il governo venezuelano, le persone arrestate sono state notoriamente parte di due tentativi di colpo di Stato contro il Venezuela: l’attacco a Maduro dell’agosto 2018 e la recente Operación Gedeón di maggio, che ha coinvolto membri dell’appaltatore militare statunitense Silvercorp e disertori militari venezuelani.

L’accusa di Duque non è quindi plausibile; allora, perché l’ha fatta? Questa è la domanda che non ha ancora una risposta sicura.

Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno centrali in un conflitto complesso, che ha però l’opportunità di tornare per lo più sui binari elettorali. Gli Stati Uniti hanno riaffermato che cercheranno di impedirlo.

L’Unione Europea e le Nazioni Unite, invitate dal governo per il 6 dicembre, potrebbero essere un attore importante per contribuire a stabilizzare il percorso democratico e lasciare meno spazio ai fattori di colpo di Stato.

* da Página 12

6 Settembre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO