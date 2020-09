Rabbia in Euskadi. Muore un altro prigioniero politico Eta

Una notizia dalle carceri ha scosso di nuovo Euskadi durante la notte appena trascorsa. La morte di un prigioniero basco ha alterato ancora una volta una normalità che non è tale, né nuova né vecchia, né con una pandemia né senza di essa, e che non sarà finché non lo sarà. Risolvere la situazione delle persone che rimangono imprigionate a causa di un conflitto che queste vogliono superare ma che altre insistono a perpetuare.

Il defunto è Igor González Sola, un bilbaino di 47 anni, in galera da più di quindici anni e che aveva scontato i tre quarti della pena lo scorso marzo. Dovrebbe essere libero, quindi, per tutto ciò che le autorità carcerarie hanno ignorato nelle loro stesse leggi. A maggior ragione quando era malato e anche undici anni fa, dopo due tentativi di suicidio che trascesero da parte sua nelle carceri di Granada e Badajoz.

Ma non era libero, era a Martutene, dove era stato trasferito appena due mesi fa, all’inizio di luglio. È arrivato da Soria, dopo essere passato per Valdemoro, in un viaggio dantesco che è la norma per i prigionieri baschi.

Cinque morti in sette anni



Questa morte segue quella dell’iruindarra Xabier Rey, ritrovata nella sua cella di Puerto III nel marzo 2018, e quella del galdakoztarra (l’area municipile di Bilbao) Kepa del Hoyo, deceduto a Badajoz il 31 luglio 2017 a causa di un infarto che le autorità spagnole hanno liquidato come “morte naturale”.

Elorrio Arkaitz Bellón è morto nel febbraio 2014, appena tre mesi prima della data in cui avrebbe dovuto lasciare la prigione. E solo undici mesi prima, nel marzo 2013, Xabier López Peña, anche lui un galdakoztarra, era morto quando era stato ricoverato a Parigi per tre settimane dopo aver subito un infarto e poi un ictus.

E se ogni morte è una bevanda molto dura per la famiglia e gli amici, lo è soprattutto in queste circostanze. La cadenza con la quale la morte sta invadendo i prigionieri baschi è insopportabile anche per una società come quella di Euskal Herria, abituata a stringere labbra e pugni.

Ci sono stati cinque morti nelle carceri da quando l’ETA ha abbandonato le sue armi nell’autunno 2011. Da allora, l’unica violenza perpetrata in questo paese è quella perpetrata dagli stati spagnolo e francese, e i prigionieri e solo subito rappresaglie e continue umiliazioni.

Sare convoca una mobilitazione a Bilbo



La notizia della morte di González Sola, già nota nella notte, ha avuto un’eco immediata sulle reti, e non ci è voluto molto per le valutazioni dell’accaduto.

Sare ha denunciato la morte tramite Twitter, dove ha indicato che “con tre quarti della pena scontata, Igor dovrebbe essere per strada, vivo”.

“È ora di porre fine alla legislazione speciale”, ha aggiunto la rete dei cittadini, che ha indetto una mobilitazione di protesta oggi a mezzogiorno in Plaza Elíptica, con lo slogan “Salbuespen Legediak hiltzen du!” (La legislazione speciale uccide!)

Allo stesso tempo, gli Artigiani della Pace hanno convocato per domenica una manifestazione davanti al consolato spagnolo a Baiona con lo slogan “Condannato a morire in prigione?”

Etxerat, che ha denunciato “le sofferenze cui governi spagnolo e francese non vogliono porre fine” e che ha trasmesso la sua “solidarietà e un caldo e affettuoso abbraccio alla famiglia e agli amici” del prigioniero defunto, ha chiesto che la mobilitazione sia sostenuta in massa.

EH Bildu ha considerato la morte del prigioniero di Bilbao “inammissibile” e ha sottolineato che “quando sono trascorsi 9 anni da quando ETA ha annunciato la cessazione definitiva delle violenze e sono passati più di due anni dalla scomparsa dell’organizzazione, è ancora incomprensibile che I prigionieri baschi rimangono in prigione”.

“La morte di González Sola – ha valutato la formazione politica di Arnaldo Otegi – ha confermato ancora una volta che è fondamentale che i prigionieri tornino immediatamente alle loro case”. Secondo EH Bildu, “la costruzione della convivenza democratica che la maggioranza della società basca ha più volte rivendicato richiede l’adozione di misure, e su questa strada è essenziale il rapido rilascio dei prigionieri baschi”.

“In questo senso”, ha aggiunto in una nota, “è essenziale che lo Stato spagnolo cambi il prima possibile la sua politica carceraria”.

A parità di condizioni, Arnaldo Otegi ha denunciato che Igor González “è l’ultima vittima di una politica carceraria crudele e vendicativa”.

“Costruire la convivenza richiede anche la sua disattivazione (della legge speciale) e il rilascio di tutti i prigionieri politici baschi. Un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi amici“, ha aggiunto il leader di EH Bildu su Twitter.

I navarri di Sortu hanno valutato che “questa morte avrebbe potuto essere evitata, perché Igor doveva essere libero” e hanno sottolineato, a questo proposito, che il prigioniero di Bilbo “era malato e aveva già scontato i tre quarti della pena inflitta dai giudici spagnoli“, a cui si chiedeva “perché fosse ancora in carcere”.

“Questa morte è una conseguenza della politica penitenziaria penale applicata ai prigionieri politici baschi ed è responsabilità diretta del governo spagnolo”, ha detto la formazione Abertzale, e ha concluso “è ora di prendere decisioni politiche, di smettere di considerare i prigionieri baschi come ostaggi politici e rimandarli a casa”.

Per questo hanno chiesto la partecipazione alle mobilitazioni, “affinché tutti possiamo arrivare alla soluzione”, e hanno ritenuto che “questo fatto doloroso richiede una riflessione collettiva”, invitando a farlo tutti tra le componenti politiche e sociali basche.

“Per quanto tempo dovremmo continuare in questa situazione? Che futuro si può costruire in questo modo?”, Si è chiesta la formazione in una nota in cui inviava le sue condoglianze a chi era vicino a Igor González.

Venti prigionieri politici uccisi dietro le sbarre, quinto dal 2013

L’eccezionale politica carceraria applicata ai prigionieri baschi ha numerose conseguenze, ma la più crudele è senza dubbio quella di coloro che muoiono dietro le sbarre. Negli ultimi decenni sono stati 20.

Il terremoto politico che ha determinato al cambio di strategia della sinistra nazionalista ha portato all’annuncio della definitiva cessazione dell’attività armata dell’ETA nel 2011 e, successivamente, nel maggio 2018, con la dichiarazione della definitiva uscita dalla scena. La replica sociale, anch’essa notevole, si è cristallizzata in una maggioranza trasversale per esigere una nuova politica carceraria, adeguata al contesto e questo nuovo tempo.

Queste richieste, però, sono sempre finite per incontrarsi nello stesso luogo: le mura della prigione, i cui movimenti si sono limitati a gesti timidi, come approssimazioni o libertà condizionali, spesso tese all’estremo. Negli ultimi anni, da quando è stato intrapreso il suddetto profondo cambiamento, ci sono stati cinque prigionieri baschi che hanno lasciato la loro vita dietro le sbarre.

Il primo di loro è stato il 54enne Xabier López Peña, morto nel marzo 2013 in un ospedale di Parigi, dove era rimasto dopo aver subito un infarto e un ictus a Fleury.

Il 5 febbraio 2014, il prigioniero 36enne di Elorrio, Arkaitz Bellon è morto a Puerto de Santamaría (Cadice) a causa di un edema polmonare, tre mesi prima della data fissata per il suo rilascio.

Il 31 luglio 2017, Kepa del Hoyo, anche lui vicino di Galdakao, ha lasciato la sua vita nella prigione di Badajoz a causa di un infarto.

Xabier Rey Urmeneta, residente nel quartiere Iruindarra di Donibane, si è tolto la vita il 6 marzo 2018 nella sua cella nella prigione di Puerto III a Cadice, a più di 1.000 chilometri da casa.

E per ultimo, solo ore fa, Igor González Sola è stato trovato morto nella sua cella di Martutene.

6 Settembre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO