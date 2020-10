Filadelfia. La polizia uccide un altro afroamericano. Scontri nella notte

La polizia ha sparato e ucciso un afroamericano di 27 anni in una strada di Filadelfia, scatenando violente proteste che secondo la polizia hanno ferito alcuni agenti e portato a dozzine di arresti.

L’esecuzione in strada è avvenuta lunedì poco prima delle 16:00, quando gli agenti hanno risposto ad una segnalazione, ha detto il portavoce della polizia Tanya Little.

I poliziotti sono stati chiamati nel quartiere di Cobbs Creek e hanno incontrato l’uomo, in seguito identificato come Walter Wallace, che aveva in mano un coltello, ha detto la Little. I poliziotti hanno ordinato a Wallace di lasciare cadere il coltello. Entrambi gli agenti hanno sparato “diverse volte”.

Wallace è stato colpito alla spalla e al petto. Uno degli agenti lo ha poi messo in un veicolo della polizia e lo ha portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto poco tempo dopo.

Centinaia di persone sono scese in piazza sia lunedi che martedi per protestare contro l’ennesima esecuzione in strada da parte della polizia. Ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia che a volte sono diventate violente. Secondo quanto ha riferito il Philadelphia Inquirer, almeno un auto della polizia è stata incendiata e una trentina di agenti di polizia sono stati feriti a sassate. Un agente invece è stato investito da un camion.

