Angela Davis: “L’apartheid va sconfitto, oggi in Israele come ieri in Sudafrica”

Dal 14 al 21 marzo è la International Antiapartheid Week. In questo messaggio video, la storica attivista statunitense Angela Davis chiama alla mobilitazione per mettere fine al razzismo e all’apartheid, negli Usa verso i neri come in Israele verso i palestinesi, così come è stato sconfitto in Sudafrica.

Il regime israeliano di apartheid, colonialismo e occupazione militare continua impunito da decenni, assoggettando l’intero popolo palestinese a un sistema di oppressione razziale istituzionalizzata che nega i diritti fondamentali.

Non rimanere in silenzio di fronte all’impunità!

Agisci e partecipa alla protesta globale virtuale della #IsraeliApartheidWeek 2021. Qui tutti i dettagli: https://bit.ly/3k7VNcq

Uniti contro il razzismo! #UnitedAgainstRacism

Dossier per l’embargo militare a Israele

Nell’ambito della Settimana contro l’apartheid israeliana 2021, il 18 marzo alle ore 17.00 ci sarà la presentazione del dossier sull’embargo militare a Israele curato dalla Campagna Bds Italia.

Diretta Facebook su BDS Italia

Intervengono:

– Moni Ovadia (artista),

– Wasim Dahmash (ricecatore e saggista),

– Antonio Mazzeo (ricercatore e giornalista),

– Cinzia Della Porta (USB),

– Fausto Gianelli (Giuristi Democratici),

– Giorgio Beretta (OPAL),

– Samed Ismail (A Foras),

– Rossana De Simone (PeaceLink),

– Majed Abusalama (BDS Gaza e Berlino).

Firmate la petizione contro i droni militari israeliani all’Unione Europea

