Bolivia. Il governo denuncia Almagro per ingerenza nel golpe

Il ministro della Giustizia della Bolivia, Ivan Lima, ha annunciato martedì che il suo governo intende portare in giudizio il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), Luis Almagro, per “violazioni” degli accordi dell’OSA con la nazione andina.

“C’è stata una chiara e flagrante violazione delle azioni concordate tra la Bolivia e l’OSA, dall’OSA e da Luis Almagro”, ha detto Lima. Il ministro della Giustizia ha spiegato che il governo sta “valutando i percorsi legali”, che “probabilmente non sono escludenti e possiamo seguire tutti contemporaneamente” e che intendono raggiungere “le istanze corrispondenti”.

Lima ha fatto allusione al rapporto preliminare che l’OSA ha pubblicato sulle elezioni di ottobre 2019, che alla fine ha portato ad una crisi politica in Bolivia e alle dimissioni dell’ex presidente Evo Morales. Secondo il rapporto, ci sono state “irregolarità” nelle elezioni. Secondo il ministro, il rapporto non faceva parte di un accordo firmato tra lo Stato boliviano e l’organismo e – “ancora peggio” — il rapporto finale è stato pubblicato nel dicembre 2019, fuori tempo massimo.

Lima ha affermato che intraprenderà un’azione legale contro Almagro, davanti a ciò che considera come “persistenti azioni di interferenza” nel Paese e alle dichiarazioni fatte da Almagro sulla presunta frode elettorale del 2019. Così, si aspetta che risponda della “gravità delle sue affermazioni e dell’irresponsabilità” che ha comportato il rapporto dell’organizzazione.

L’OSA ha recentemente proposto di creare una commissione internazionale per indagare sui casi di corruzione in Bolivia, dal governo Morales ad oggi, compreso il periodo di Jeanine Áñez. D’altra parte, l’organizzazione ha messo in discussione il sistema giudiziario boliviano e ha affermato che non ci sono garanzie di “imparzialità o giusto processo” contro gli ormai ex alti funzionari del governo golpista.

Una dichiarazione della segreteria generale dell’organizzazione, presieduta da Almagro, giovedì aveva criticato l’arresto di Añez, anche senza nominare l’ex presidente de facto. “La Segreteria Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani dichiara di aver preso nota delle preoccupazioni espresse nei comunicati di vari organismi internazionali ed esprime la propria preoccupazione per l’abuso dei meccanismi giudiziari che ancora una volta si sono trasformati in strumenti repressivi del partito di governo”, afferma il testo.

Il comunicato accusa anche il sistema giudiziario boliviano di favorire il partito al potere. “Negli ultimi mesi abbiamo visto la cancellazione o l’archiviazione di vari processi contro i sostenitori del MAS, così come le minacce di persecuzione giudiziaria contro i politici che si oppongono al governo. Sfortunatamente, queste minacce sono state eseguite in molti casi. In questo contesto, è importante ricordare che l’articolo 3 della Carta democratica interamericana definisce la separazione e l’indipendenza dei poteri pubblici come un elemento essenziale della democrazia rappresentativa”, ha detto l’ufficio di Almagro.

Il ministero degli Esteri boliviano ha risposto rapidamente ad Almagro. “Ancora una volta, Luis Almagro si è pronunciato utilizzando il discorso sui diritti umani per favorire gli interessi particolari e politici che rappresenta; lasciando da parte la difesa delle vittime di gravissime violazioni dei diritti umani commesse dal governo de facto che ha abusato del suo potere per perseguitare, torturare e assassinare coloro che hanno e avevano come nemici politici. Il signor Almagro non ha l’autorità morale o etica per fare riferimento alla Bolivia, dopo il danno profondo che ha fatto al popolo boliviano con la sua interferenza colonialista durante il processo elettorale del 2019. Le sue azioni sono costate vite umane e lui deve essere ritenuto responsabile del suo comportamento di parte e lontano dall’obiettività, che ha screditato un’istanza così importante per i paesi della nostra America”.

Il testo della segreteria generale dell’OSA ha ricevuto anche una dura risposta da Oscar Laborde, presidente dell’Osservatorio della democrazia del Parlamento del Mercosur (Parlasur). Laborde ha accusato Almagro di agire “senza vergogna” e di “cercare di interferire senza ritegno nella situazione politica in Bolivia”, dopo “aver promosso un colpo di Stato con massacri, assassinii, persecuzioni politiche e proscrizioni”.

Secondo Laborde, “a questo punto è chiaro che Almagro si presenta come il capo dell’opposizione politica al governo MAS”. Il parlamentare argentino ha aggiunto che le raccomandazioni fatte oggi dall’OSA non mostrano “nessun tipo di conoscenza o precisione” sul funzionamento del sistema giudiziario boliviano.

“Quello che Almagro propone è l’inizio di una cospirazione contro un governo democratico (quello presieduto da Luis Arce), cercando l’appoggio di alcuni paesi della regione”, ha detto Laborde.

E poi ha messo in guardia su Almagro: “Sta proponendo un intervento puro e semplice sullo Stato Plurinazionale della Bolivia, non solo sulla sua magistratura”.

Evo Morales, da parte sua, ha accusato Almagro di commettere crimini contro l’umanità. “Non ha mai parlato dei 36 omicidi, gli oltre 800 feriti, i 1.500 detenuti illegalmente e i cento perseguitati”, ha detto sul suo account Twitter.

“Le dichiarazioni di Almagro sono un nuovo attacco alla democrazia: negano l’autoproclamazione di Áñez, i massacri, le 1.500 detenzioni illegali, le persecuzioni e la corruzione nella pandemia, che è un crimine contro l’umanità. La lotta del popolo non può essere ignorata”.

