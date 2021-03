Dall’economia capitalista a un sistema alternativo. La transizione a Cuba e in Venezuela

Il panorama economico e politico mondiale cambierà molto nei prossimi 50 anni. Gli Stati Uniti lasceranno il posto alla Cina e al Giappone come punti centrali dell’accumulazione capitalista; l’Unione europea dovrà restare unita, come entità federale e con la Russia dalla sua parte.

Se il dollaro perde la sua posizione, l’economia statunitense si svaluterà inevitabilmente e in pochi anni la svalutazione del dollaro si rifletterà nella contabilità internazionale. Il PIL nominale degli Stati Uniti sarà al secondo posto, mentre il PIL cinese sarà al primo posto (se non lo occupa già ora, in questo caso il divario sarà ancora maggiore).

Ovviamente i primi ad essere colpiti sono tutti gli attori economici che risparmiano in dollari e, per la loro voglia di accumulare con un’altra valuta (cosa che sta già avvenendo), sceglieranno un sostituto della valuta statunitense.

Paesi come India, Turchia, Iran e Brasile faranno parte della semi-periferia e la loro industrializzazione dipenderà dalle dimensioni della popolazione lavorativa obbediente e non costosa, e da una minoranza di lavoratori qualificati che occupano i settori medio e alto delle aziende.

Nella periferia, il prezzo delle materie prime aumenterà e la popolazione sottoproletarizzata andrà verso un processo di proletarizzazione. Nelle aree in cui la popolazione agricola rimane la maggioranza, è probabile che i livelli minimi diminuiranno.

I capitalisti riporteranno – in un tentativo disperato analogo a quello dei loro antenati – le società alla semi-periferia e alla periferia; Ma a causa dell’enorme sviluppo non ci saranno più aree in cui la classe operaia potrà essere sfruttata con le stesse dinamiche del passato; infatti, ovunque investiranno ci sarà sempre una forte tendenza a spingere dal basso verso l’alto sulla base dei profitti capitalistici.

I nuovi dati sono impressionanti e di emergenza per tutta l’umanità. La crescita economica giova solo a chi ha di più. Il resto, la maggioranza dei cittadini del mondo, e soprattutto i settori più poveri, rimangono ai margini della ripresa economica.



Da allora, e nonostante l’impegno dei leader mondiali per ridurre le disuguaglianze, il divario tra i più ricchi e il resto della popolazione è aumentato. In effetti, non c’è dubbio che il mondo continui a sperimentare una crisi globale di disuguaglianza.

Il dominio di circa l’1% della popolazione a scapito del restante 99% si basa sul vecchio motto che in fondo il capitalismo è la migliore forma di società e che non ci sono alternative. Se una maggioranza critica smette di crederci, l’intero sistema viene distrutto.

Se questa tendenza continua, la crescente disuguaglianza economica minaccia le nostre società: aumenta la criminalità e l’insicurezza, mina la lotta alla povertà e fa vivere sempre più persone nella paura e senza speranza.

Se i paesi del Sud andranno per la loro strada, dove andremo a finire? Gran parte della prosperità del primo mondo si basa sulle relazioni Nord-Sud che avvantaggiano solo il Nord. L’ordine mondiale deve essere mantenuto a tutti i costi. Pertanto, l’imperialismo attua varie forme di guerra per eliminare o neutralizzare attori come Cuba e Venezuela, precursori di un altro ordine mondiale.

Un modello di società e, quindi, di sviluppo autodeterminato, incentrato sulla pianificazione economica e sociale come strumento di uguaglianza e giustizia, dove sarà possibile realizzare uno sviluppo socio-eco-compatibile orientato a nuove relazioni, sia interumane che tra uomo e natura, con il fine di ridefinire i rapporti e gli obiettivi tra le forze produttive e i rapporti di produzione.

Il passaggio al socialismo di Cuba e Venezuela all’interno del panorama mondiale è davvero interessante se vogliamo analizzare le contraddizioni che si verificano nel mondo intellettuale e che portano a discussioni che non sono solo dannose per la Rivoluzione, ma anche per i popoli che si trovano ad affrontare con un capitalismo brutale che li sfrutta su scala globale.

