Ecuador. Arauz denuncia tentativi di manipolare il ballottaggio

“La democrazia dell’Ecuador è di nuovo in pericolo”, ha detto Andrés Arauz, candidato presidenziale in Ecuador, in un’intervista a Página12 , giorni prima del voto che lo vedrà opporsi a Guillermo Lasso domenica 11 aprile.

Il suo “allarme al mondo”, come lo definisce, arriva dopo che il Presidente Lenín Moreno ha decretato giovedì notte lo stato di emergenza per trenta giorni nelle otto province principali del paese.

“La misura dà poteri eccezionali a Moreno, che si interseca con la data delle elezioni e ovviamente genera un conflitto di poteri in quello che sarà il processo elettorale”, spiega Arauz.

Lo stato di eccezione proibisce “la realizzazione di tutti gli eventi di affluenza e congestione di massa” e prevede il dispiegamento della polizia nazionale e delle forze armate “nel ristabilimento dell’ordine pubblico”.

Con questa misura “il Presidente della Repubblica potrebbe modificare i protocolli del processo elettorale quando la funzione elettorale è una funzione indipendente, siamo preoccupati che il processo e il risultato potrebbero essere manipolati, ancora di più se il processo è manipolato e richiede la mobilitazione dei cittadini l’11 o i giorni successivi, lo stato di emergenza renderebbe teoricamente impossibile ai cittadini mobilitarsi in difesa dei loro diritti democratici”.

La preoccupazione è fondata: “Ci sono già voci che ci sono intenzioni di manipolare le elezioni, il processo elettorale è a rischio”, dice Arauz. Questo nuovo allarme, poco prima delle elezioni, fa parte di un “processo elettorale pieno di minacce, di lawfare contro la nostra partecipazione, dal momento stesso della registrazione, quando hanno decretato l’inesistenza del nostro partito, abbiamo dovuto allearci con un altro partito”.

Il processo stesso è stato minacciato, come è successo quando la vittoria di Arauz sembrava essere già al primo turno, il 7 febbraio, e ci sono state “serie minacce di rinviare” la data. La possibilità ora di un rinvio, dato lo stato di emergenza, “non è impossibile”, dice. “Spero che le autorità elettorali agiscano razionalmente e nel pieno rispetto della democrazia, il popolo ecuadoriano non è in grado di sopportare un prolungamento del mandato presidenziale di Lenin Moreno”.

L’Ecuador è in crisi. Arauz ha percorso il paese durante la campagna: “mi ha permesso di riconnettermi con ciascuno dei territori, le loro vocazioni produttive, i loro problemi in termini di salute, servizi, il loro bisogno di politiche pubbliche e di sviluppo istituzionale, e anche la disperazione, l’angoscia e il dolore degli ecuadoriani che stanno soffrendo, c’è un sentimento generale di abbandono, un’indignazione per la negligenza del governo nella gestione della pandemia e la crisi economica”.

La sua campagna è stata dispiegata in diverse regioni del paese, la costa, gli altipiani e l’Amazzonia, e le immagini di vicinanza tra Arauz e la gente sono state costanti in ogni luogo. “Questo tour mi impegna ancora di più e con sempre più forza, fermezza, a dare tutto me stesso per ridare dignità alle famiglie ecuadoriane”, dice.

Arauz affronta, contemporaneamente, una campagna sporca portata avanti da Lasso e dal suo consigliere, Jaime Durán Barba, con l’uso di troll nelle reti sociali, il pagamento a migranti venezuelani per fare campagna contro Marco Teruggidi lui, o accuse sui suoi anni di lavoro nello Stato.

“È un segno di disperazione a causa del divario e della distanza che esiste tra il candidato Lasso e me”, dice. “Questa sporca campagna è stata vile, cinica, ha cercato di distruggere il personaggio, confondendo il pubblico sulla mia intenzione di servizio al paese, e incasinando la cosa più intima che ognuno di noi ha, che è la nostra vita familiare”.

La campagna sporca non si è limitata alla squadra di Lasso, ma a istituzioni come la Procura Generale, che, insieme alla Procura Generale Colombiana e alla rivista Semana, ha fatto una falsa accusa che Arauz avesse ricevuto finanziamenti dall’Esercito di Liberazione Nazionale Colombiano (ELN). “Hanno detto che avevo incontrato un delegato dell’ELN nel febbraio 2020, non ero nemmeno un candidato in quel momento, stavo studiando in Messico, non vivevo in Ecuador, il che dimostra chiaramente che le informazioni sono false”.

Qualcosa di simile è successo dall’Argentina, dove Clarín ha pubblicato informazioni false sostenendo che Arauz aveva applicato il vaccino Sputnik V durante la sua visita a Buenos Aires, un fatto impossibile: il candidato era in Argentina fino al 5 dicembre e il vaccino è arrivato il 24 dicembre, il 19 dicembre è risultato positivo al coronavirus. Clarín conosceva questi fatti, ma il titolo era che Arauz era stato vaccinato.

“Non hanno mai controllato nulla, non hanno mai contrastato questo con la mia versione, non mi hanno mai chiamato per chiedere la mia opinione, e attraverso quella notizia in Argentina, che è stata replicata dai media ecuadoriani, hanno voluto installare una narrazione in cui ero stato vaccinato. Questa si chiama psicologia proiettiva, sono gli amici di Lasso, tra cui i dirigenti della Banca di Guayaquil – presieduta per anni da Lasso – che sono stati vaccinati nella lista dei privilegiati del governo di Lenin Moreno”.

In considerazione di ciò, il candidato ha presentato, attraverso l’avvocato Eduardo Barcesat, “azioni davanti al giornale Clarin per correggere questo fatto e preservare il mio buon nome, il Ministero della Salute dell’Argentina ha già rilasciato una dichiarazione diverse settimane fa, negando il fatto che sono stato vaccinato”.

Moreno cerca di realizzare le ultime privatizzazioni prima di lasciare il governo il 24 maggio: pozzi di petrolio, la Corporazione Nazionale delle Telecomunicazioni, lo spazio radioelettrico, la Banca del Pacifico o la raffineria di Esmeraldas.

“L’azione più pericolosa di tutte è quella che comporta la privatizzazione della Banca Centrale dell’Ecuador (BCE), si privatizza la governance della BCE, cioè chi comanda, Moreno vuole nominare dei delegati che dureranno cinque anni in carica prima di andarsene, si privatizzano le riserve della BCE, si privatizza la regolamentazione dei tassi d’interesse e le commissioni del sistema finanziario privato”.

Il tentativo di privatizzare la BCE, la cui legge è attualmente all’esame dell’Assemblea Nazionale, fa parte del progetto delle banche, del capitale finanziario – settore al quale appartiene Lasso – che ha beneficiato maggiormente in Ecuador durante gli anni di Moreno. Questa politica è promossa, a sua volta, dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), un’organizzazione con cui Arauz si è riunito a Washington prima del primo turno, dopo aver incontrato Wall Street a New York.

“Abbiamo insistito che qualsiasi riforma legale condizionata da un accordo con il FMI deve attenersi strettamente alla nostra Costituzione, e nella Costituzione la BCE è pubblica e fa parte della funzione esecutiva, non ha indipendenza, non è un’altra funzione, non è un altro potere dello Stato, non può essere privatizzata”, ha detto Arauz.

Nella riunione con il FMI Arauz ha spiegato “che nel contesto della pandemia non è possibile promuovere un aggiustamento fiscale aggressivo, abbiamo spiegato che è necessario preservare la liquidità in dollari all’interno dell’economia ecuadoriana, abbiamo spiegato il nostro modello di investimento pubblico e sviluppo sostenibile per i prossimi anni, e prima di tutto vorrei dire che hanno reagito favorevolmente”.

Il candidato della Revolución Ciudadana, una volta entrato in carica, dovrà affrontare una crisi sanitaria ed economica. “Abbiamo delle priorità fondamentali, e cioè affrontare le emergenze sanitarie, educative, economiche, tutto quest’anno ci dedicheremo ad affrontare queste emergenze, la vaccinazione universale, il ripristino del sistema sanitario pubblico, il ritorno dei bambini nelle classi, la fornitura di vaccini agli insegnanti, internet come diritto umano, la fornitura di attrezzature hardware in modo che i bambini possano continuare a studiare”, ha detto.

Il piano del governo dovrà affrontare la profonda crisi, a tal fine, spiega, prenderà misure come la concessione di mille dollari a un milione di famiglie nella prima settimana, “una politica di credito e di pagamento del debito sociale, compreso il pagamento dei debiti ai governi locali per riattivare l’economia attraverso opere pubbliche”, e un massiccio piano di vaccinazione.

“Una volta che questo recupero sarà messo in atto, andremo a recuperare l’istituzionalità democratica del nostro paese, che è stata vittima di grossolane manipolazioni, e allo stesso tempo recuperare il modello di sviluppo legato allo sviluppo produttivo, agricolo e edilizio basato su opere pubbliche, abitazioni e servizi pubblici”, afferma.

La prospettiva di Arauz è latinoamericana. “La mia politica è decisamente e frontalmente rivolta all’integrazione”, dice. Nei suoi mesi di campagna elettorale ha avuto incontri con, per esempio, Evo Morales, Alberto Fernández o Pepe Mujica: “Con i leader della regione avremo una relazione molto dinamica e permanente che ricorda e recupera quell’epoca di integrazione latinoamericana che abbiamo vissuto all’inizio di questo secolo”. Questa sarà la sua priorità in politica estera, spiega, “insieme alla giustizia ambientale internazionale”.

Per il momento, l’attenzione è concentrata sullo sviluppo delle elezioni dell’11 aprile, che sono minacciate a causa dello stato di emergenza, in un quadro politico in cui ci sono già state numerose irregolarità e ostacoli contro la candidatura di Arauz. “Speriamo che la democrazia in Ecuador sia rispettata e che la volontà del popolo ecuadoriano sia schiacciante per recuperare il suo paese, il suo futuro e la sua dignità”, conclude.

8 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO