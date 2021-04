Lo sviluppo in Cina. Un esempio tra tanti

Contro i luoghi comuni seminati dai professionisti del “pensiero unico” non c’è altro da fare che seminare informazione. Possibilmente testimonianze, esempi, illustrazioni puntuali di una realtà che – senza alcuna pretesa di portare come nuovo mito salvifico – dimostra che si può organizzare la società e la produzione in altri modi. Persino più efficaci. Buona lettura.



*****

Come il settore dei trasporti ha guidato il rapido sviluppo della Cina e viceversa

Nota del redattore: dalle ferrovie, compresi i treni ad alta velocità e l’aviazione, compresi gli aeroporti all’avanguardia, a una rete stradale completa che include superstrade di livello mondiale, la Cina è diventata un leader globale nei trasporti in quattro decenni.

Come è avvenuto questo? Nel primo di una serie di commenti, un giornalista senior del China Daily cerca di trovare le risposte.

———–

Avevo 19 anni quando ho viaggiato per la prima volta in treno - da Xi’an a Shanghai - per entrare in un’università. Avevo 25 anni quando ho preso per la prima volta un aereo - da Pechino agli Stati Uniti - per continuare i miei studi superiori. Molte delle cose che i giovani di oggi danno per scontate è stata un’esperienza ricca, se non un sogno, per le persone di quattro decenni fa.

La mancanza di risorse ha impedito alla maggior parte delle persone di viaggiare, confinandole per tutta la vita nel luogo in cui sono nate. Il denaro contava molto di più di adesso. Ad esempio, un biglietto del treno con posto fisso da Xi’an a Shanghai costava circa 30 yuan, il reddito mensile medio di un lavoratore urbano.

E anche se uno aveva i soldi, prenotare un biglietto poteva rivelarsi una sfida più grande, perché solo uno o due treni al giorno circolavano tra le grandi città, ben lungi dall’essere sufficienti per soddisfare le esigenze di chi viaggia per affari o torna a casa, per visitare i parenti.

Ogni volta che tornavo all’università da Xi’an, dovevo fare la fila da cinque a sei ore per prenotare un biglietto del treno, pregando per tutto il tempo che i biglietti non fossero esauriti prima di raggiungere la biglietteria.

Tuttavia, ottenere un biglietto era solo l’inizio di un incubo. Il viaggio di 1.300 chilometri da Xi’an a Shanghai durava più di 24 ore e di solito più di 200 passeggeri venivano infilati in una carrozza con 100 posti a sedere. Le carrozze erano così affollate che anche solo andare in bagno si rivelava una battaglia feroce.

Viaggi in aereo? Questo era fuori discussione per la maggior parte delle persone, 40 anni fa. Il viaggio aereo era un sogno, allora, non solo perché i biglietti aerei erano molto più costosi dei biglietti del treno, ma anche perché la gente comune era non ammessa al volo anche se poteva permettersi di pagare un biglietto aereo. Solo funzionari di alto rango con lettere di presentazione di organizzazioni e istituzioni qualificate potevano ottenere i biglietti aerei.

Quando la Cina ha deciso di avviare la riforma e l’apertura, più di quattro decenni fa, si è resa conto che la sua scarsa infrastruttura di trasporti era un grosso ostacolo sulla strada dello sviluppo economico. Quindi ha reso il miglioramento dei trasporti un requisito fondamentale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

Da allora i governi centrali e locali hanno fatto dello sviluppo dei trasporti una priorità. Gli investitori stranieri e privati ​​sono stati incoraggiati a investire nelle superstrade e ad introdurre nuove tecnologie per aggiornare le infrastrutture di trasporto. L’infrastruttura di trasporto relativamente completa che vediamo oggi in Cina è il risultato di oltre quattro decenni di sviluppo.

Entro la fine del 2019, la Cina vantava 139.000 chilometri di binari ferroviari, tra cui oltre 35.000 km di linee ad alta velocità, molto più del totale combinato di tutti gli altri paesi, secondo il white paper del Consiglio di Stato pubblicato lo scorso anno.

Il paese ha anche 5 milioni di km di autostrade, inclusi 150.000 km di superstrade di alta qualità. Ciò che rende questi dati ancora più impressionanti è che la Cina non disponeva di alcuna superstrada fino al 1990, quando quell’anno venne aperta la Capital International Airport Expressway di 19 km per i Giochi asiatici di Pechino.

I viaggi aerei sono diventati popolari in Cina verso la fine del secolo scorso. Oggi, non è raro vedere gruppi di nonne e nonni provenienti dalla campagna in attesa nel lounge dell’aeroporto per imbarcarsi sui loro voli per altre città e paesi. Nel 2019 sono stati effettuati più di 1,35 miliardi di viaggi aerei in Cina e la nazione ha 239 aeroporti civili certificati. Altre dozzine sono in costruzione.

Inoltre, i treni ad alta velocità sono diventati la prima scelta delle persone per viaggiare all’interno del paese. Correndo a una velocità media di circa 300 km all’ora, un treno ad alta velocità oggi copre la distanza tra Xi’an e Shanghai, che mi ci volevano 24 ore quattro decenni fa, in meno di cinque ore.

La Cina, infatti, sta per realizzare il suo obiettivo a breve termine di collegare tutte le città distrettuali con treni ad alta velocità.

Gli uffici di prenotazione di biglietti ferroviari e aerei un tempo affollati sono ora in gran parte deserti, perché gli smartphone hanno reso più facile acquistare i biglietti del treno e dell’aereo in pochi minuti. Non entro in un ufficio prenotazioni da più di 10 anni.

Essendo una persona che non aveva preso un treno fino alla fine del ‘900, sono fortunato ad essere testimone e beneficiario del rapido sviluppo del settore dei trasporti in Cina. E poiché il governo centrale, nel 14 ° piano quinquennale (2021-25) appena approvato, ha deciso di mantenere lo slancio degli investimenti nel settore dei trasporti, mi aspetto di vedere altre sorprese.

26 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO