Cuba, il popolo in piazza per difendere il processo rivoluzionario

In questo momento nelle strade delle maggiori città di Cuba, il popolo è sceso in piazza contro il blocco economico e le ingerenze statunitensi, a difesa della Rivoluzione cubana e del diritto all’autodeterminazione.

Questa è la risposta di massa alle provocazione degli anticastristi e alle fakenews montate ad arte della stampa mercenaria e al soldo degli interessi dell’imperialismo nordamericano, che tante bugie sta raccontando anche nel nostro paese.

Come diceva il Comandante Fidel, “i tempi difficili sono la migliore misura di ciascuno… del coraggio e del valore di ognuno… delle virtù delle persone e, soprattutto, delle virtù di un popolo e del patriottismo e le virtù rivoluzionarie non sono mancate e non mancheranno mai a questo popolo“.

In questo spirito, il Presidente legittimo della Repubblica di Cuba Miguel Díaz-Canel ha dichiarato nella notte che “gli Stati Uniti hanno fallito nei loro tentativi di distruggere Cuba, nonostante i miliardi di dollari utilizzati a questo scopo“, aggiungendo che “se Biden avesse realmente una ‘preoccupazione umanitaria’ per il popolo cubano, potrebbe immediatamente eliminare le 243 misure applicate dal suo precedessore Trump, di cui 50 imposte durante la pandemia, come prima tappa della fine del blocco economico“.

Infine, Díaz-Canel ha respinto le dichiarazione di Biden che ha definito il governo dell’isola “uno Stato fallito“, dimenticandosi forse delle manifestazioni fiume andante in scena per i diritti delle minoranze, in primis afro-americane, la fallimentare gestione della pandemia (che ha provocato il decesso di 600mila persone, l’equivalente di 200 “11 settembre”!) e il traballante passaggio dei poteri tra le due amministrazioni, esemplificate dai fatti del 6 gennaio a Capitol Hill.

Di seguito, alcuni foto e video direttamente provenienti direttamente dall’isola.

