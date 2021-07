Black Lives Matter: “giù le mani da Cuba”

Black Lives Matter condanna il trattamento disumano verso i/le Cubani/e da parte del governo federale degli Stati Uniti, e lo esorta a revocare immediatamente l’embargo economico.



Questa politica crudele e disumana, istituita con l’esplicito intento di destabilizzare il paese e minare il diritto dei cubani di scegliere il proprio governo, è il cuore dell’attuale crisi cubana. Dal 1962, gli Stati Uniti hanno imposto dolore e sofferenza alla popolazione cubana tagliando cibo, medicine e forniture, costando alla piccola isola circa ‘130 bilioni di dollari’.



Senza questo denaro è più difficile per Cuba acquistare le attrezzature mediche per sviluppare i propri vaccini covid-19 e gli strumenti per la produzione di cibo. Questo viene attuato a dispetto della storia e del grande impegno medico del Paese che invia medici/he e infermieri/e nei disastri in giro per il mondo.



La popolazione cubana viene “punita” dal governo statunitense perché il Paese ha mantenuto il suo impegno alla sovranità e all’autodeterminazione.



I leaders degli Stati Uniti hanno tentato di distruggere questa Rivoluzione per decenni. Invece che amicizia, rispetto, e buona volontà, il governo statunitense ha inflitto solo sofferenza per il Paese di 11 milioni di persone- di cui 4 milioni sono nere e meticce.



Cuba ha storicamente dimostrato solidarietà con le persone oppresse di discendenza africana, dal proteggere i rivoluzionari neri come Assata Shakur garantendole asilo, al supportare le lotte di liberazione nera in Angola, Mozambico, Guinea Bissau e Sud Africa.



Ora noi sollecitiamo il presidente Biden di porre fine all’embargo, a riguardo aveva accennato Obama nel 2016.



Questo embargo è una vergognosa violazione dei diritti umani cui bisogna porre fine.

18 Luglio 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO