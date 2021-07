Parigi. Attentato contro l’ambasciata di Cuba

Si apprende che un ignobile attacco terroristico all’ambasciata cubana a #Parigi è accaduto stanotte. Tre cocktail Molotov sono stati lanciati, e questo è solo l’ennesimo attacco a un puzzle e governo rivoluzionario da qualche settimana.

Come Rete dei Comunisti (Italia) si sta accanto alla resistenza cubana, alla popolazione che combatte il ′′ bloqueo ′′ e che è sempre resistente di fronte all’imperialismo occidentale.

In Italia, in queste settimane di lotta, abbiamo protetto le ambasciate e i consolati in diverse città con i nostri corpi. Ieri 26 luglio a Roma abbiamo preso la strada per una manifestazione di sostegno a questo popolo e governo resistente, difendendo le istituzioni dalla minaccia fascista dei gusanos.

È sempre stato sostenuto che #Cuba è il faro di un’alternativa continentale e globale al sistema capitalistico e di sfruttamento massiccio degli uomini e della natura. Cuba lotta ogni giorno per il socialismo, per vivere in pace, per la vittoria dei popoli, ed è per questo che gli Stati Uniti lo stanno attaccando fortemente.

È un imperialismo che non ha più la forza di controllare quello che pensa sia il suo cortile, e se la situazione attuale è cambiata in questo modo in America Latina, sicuramente dobbiamo ringraziare Cuba e il suo governo.

Saremo sempre accanto alla Cuba rivoluzionaria, qui in Francia, Italia e in tutto il mondo. Mandiamo tutta la nostra solidarietà a Embajada de la República de Cuba en Francia e all’ambasciatore Elio Rodríguez Perdomo.

#CubaNoEstáSola #NoAlTerrorismo

